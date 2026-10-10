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Cittadella di Rachaya

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Cittadella di Rachaya La cittadella di Rachaya, ai piedi del Monte Hermon, porta un nome che i libanesi non dimenticano: la cittadella dell’indipendenza. – Il suo..

Citadelle de Rachaya 🏰 La Citadelle de l’Indépendance | Liban
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Cittadella di Rachaya, Libano

La cittadella di Rachaya, ai piedi del Monte Hermon, porta un nome che i libanesi non dimenticano: la cittadella dell’indipendenza.

Le sue origini risalgono ai tempi antichi. I crociati costruiranno una torre sulle antiche fondamenta romane per difendersi dagli eserciti arabi.

Nella sua configurazione attuale, la cittadella era un palazzo costruito dagli Emiri Chehab nel XVIII secolo, ad un’altitudine di 1.400 metri.

Nel 1925, la sua posizione strategica ai piedi del Monte Hermon fu teatro di violenti combattimenti durante la Grande Rivolta Druze.

Ma nel 1943 entrò nella storia: sarebbe stato un carcere per i leader libanesi che avevano appena proclamato l’indipendenza.

Tra i prigionieri, Béchara el Khoury, il futuro primo presidente della Repubblica, e Riad el Solh, presidente del Consiglio.

Dopo undici giorni di prigionia e grandi manifestazioni popolari, la Francia concesse l’indipendenza del Libano il 22 novembre 1943.

Rachaya, Bekaa West

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