Terre-Lebanon ha riportato dopo otto rapporti di registrazione in cinque distretti del Monte Libano. L’associazione ha indicato che aveva presentato reclami e ha chiesto alle autorità di controllare meglio i permessi. In Aukar-Dbayeh, ha messo in discussione la valutazione ambientale di un progetto complesso sportivo per il quale ha dichiarato che era stato rilasciato un permesso di registrazione.

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L’associazione Terre-Lebanon ha detto di seguire otto rapporti di tagli di alberi nel Monte Libano. In un comunicato stampa rilasciato martedì 24 novembre, ha dichiarato di aver ricevuto gli avvisi durante novembre attraverso il suo programma Green Rangers e poi presentato reclami. Situazioni vanno da presunti tagli su terra privata a un sito che l’associazione dice è autorizzato dal Ministero dell’Agricoltura. Pertanto non sono tutti soggetti alla stessa procedura, e l’elenco non è un registro ufficiale delle infrazioni.

Rapporti in cinque distretti

A Kesrouan, l’associazione riporta tagli ripetuti a Ghusta e verso Ain Warka. Si riferisce anche a lavori in tagli di Ehmej e rovere nel distretto di Lassa, Jbeil. Nello stesso distretto, riporta la registrazione e l’installazione di siti di produzione di carbone vicino a Fatrat e Qarqariya, in una zona collegata alla riserva della biosfera Jabal Moussa e Nahr Ibrahim.

In Al-Bireh, nella Shuf, e in Kfarmatta, nel distretto di Aley, le lamentele riguardano, secondo l’associazione, pini tagliati su terra privata sconosciuta ai loro proprietari, nel perimetro del fiume Damour. Il Ministero dell’Ambiente elenca Damour e Nahr Ibrahim tra i siti naturali protetti. Questo non è sufficiente per definire sul terreno ciascuno dei pacchi menzionati: questo è uno degli elementi da stabilire per file.

Un permesso di registrazione non risponde alla domanda di impatto ambientale

A Aukar-Dbayeh, Metn, Terre-Lebanon sostiene che un permesso del Ministero dell’Agricoltura ha permesso il taglio di un centinaio di pini per costruire un complesso sportivo. Ha chiesto se fosse stata completata la valutazione ambientale del progetto. Esso riporta tagli di quercia separatamente a Ain El-Kharrubé, che presenta come effettuata sotto copertura di manutenzione forestale. Il comunicato stampa non riproduce la licenza del complesso o un avviso del Ministero dell’Ambiente. Pertanto, non consente di concludere che il sito era irregolare.

Il D.Lgs. 8633 del 2012 distingue lo screening ambientale dalla valutazione dell’impatto. Il tipo di progetto, la posizione e la sensibilità del sito determinano la procedura. L’associazione chiede ai Ministeri dell’Agricoltura e dell’Ambiente di verificare questi obblighi prima di concedere i permessi pertinenti e di monitorare il rispetto dei permessi sul terreno.

Secondo Terre-Lebanon, metà degli otto casi segnalati riguardano siti protetti. Questa figura descrive i suoi rapporti di novembre, non tutti i tagli al Monte Libano. L’associazione riferisce a seguito di reclami con le Forze di Sicurezza Interna e le relative amministrazioni. Nel comunicato stampa non vengono annunciati risultati di indagine o decisioni giudiziarie.

Archivio foto: Jabal Moussa riserva della biosfera, luglio 2020; non mostra i tagli riportati. MrPixels / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Boxing e dressing Libnanews sotto la stessa licenza.

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