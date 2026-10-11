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💸 Liban : les envois de la diaspora reculent, et la guerre aggrave la baisse
Ogni anno la diaspora invia miliardi di dollari in Libano. Nel 2024: 6,8 miliardi secondo la Banca del Libano, 5,8 secondo la Banca Mondiale. Questo è circa il 30% del PIL e coprirà il 55% del deficit commerciale.
Quasi la metà proviene dal Golfo, indebolito dalla guerra regionale. -5.3 per cento nei primi nove mesi del 2025, seguito da una diminuzione stimata del 10-15 per cento durante la guerra del 2026. Nuove regole BDL dal 1 dicembre 2025: identità, fonte di fondi e ragione per trasferimenti di $1,000 o più. Lista grigia FATF: trasferimenti più lenti, tariffe più elevate. La Banca Mondiale prevede un calo del 6,4% del PIL nel 2026.
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