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Stellantis ha annunciato martedì 24 novembre ai rappresentanti del personale che l’assemblea notturna si sarebbe fermata a Sochaux nel gennaio 2027. Sono coinvolte circa 500 missioni temporanee. La direzione prevede di riassegnare lavoratori notturni permanenti ai due turni di giorno. Il laboratorio che prepara le batterie mantiene la sua organizzazione di notte.

Squadre di due giorni per Peugeot 3008 e 5008

La gestione del sito ha presentato la decisione ad una straordinaria commissione sociale ed economica. Esso invoca prospettive di mercato per rivedere l’organizzazione dell’assemblea di Peugeot 3008 e 5008. Con due turni di giorno, prevede di produrre circa 850 veicoli al giorno, rispetto a circa 1.050 in precedenza. Questo è un tasso previsto dal sito, non una cifra già registrata.

Il turno di notte è stato istituito nel novembre 2024 con il lancio delle nuove generazioni di questi due modelli. La decisione del 24 novembre riguarda l’assemblea. Non corrisponde ad una chiusura del sito o ad una sosta generale di lavoro notturno: la preparazione delle batterie mantiene il suo equipaggio notturno, secondo la direzione.

Il personale temporaneo e il personale permanente non sono alloggiati sullo stesso cartello

La direzione sta pianificando colloqui individuali entro la fine di novembre per prepararsi al ritorno dei dipendenti permanenti ai turni del mattino e del pomeriggio. Ha indicato che il personale ad interim avrebbe completato le loro funzioni ai sensi dei loro contratti. La cifra di circa 500 è per missioni che non dovrebbero essere rinnovate, e non per terminazioni permanenti.

I rappresentanti sindacali contestano il peso dell’adattamento ai lavoratori temporanei. Il CFDT avverte anche il possibile impatto di una diminuzione della produzione tra produttori di attrezzature e subappaltatori. Gli annunci del 24 novembre non contengono un bilancio quantificato di questi effetti al di là della fabbrica.

Archivio Foto: Peugeot factory in Sochaux nel 2013. Draceane / Wikimedia Commons. Fotografia incorniciata e titrata, sottoCC BY-SA 4.0.

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