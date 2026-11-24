Joseph Aoun ha assistito al sollevamento della bandiera sul tunnel Nahr el-Kalb. La cerimonia non risolve la controversia sulla base concreta costruita vicino agli steli. Tra la lettera dei lavori pubblici, la posizione della cultura e l’indagine giudiziaria citata, diversi documenti rimangono da chiarire.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Joseph Aoun ha parlato il 21 novembre a Nahr al-Kalb, dove la Guardia Repubblicana ha alzato la bandiera libanese sul tunnel. Ma la cerimonia di indipendenza non ha risolto la disputa sulla base concreta vicino agli steli. Il comune invoca un accordo sui lavori pubblici. La cultura ha chiesto che il cantiere venga fermato. Che cosa ha permesso esattamente il documento utilizzato dal comune?

Alle 18, il presidente e sua moglie Nehmat Aoun sono arrivati sulla scena. Nabih Tohmé, presidente del Dbayeh City Council, Zuk al-Kharab, Aukar e Haret al-Bellaneh, li ha accolti. La coppia presidenziale firmò una replica della bandiera dell’indipendenza del 1943, e Joseph Aoun fece il suo discorso. Il rapporto del Ministero dell’Informazione attesta l’aumento della bandiera. Nessuna decisione sullo stato del sito è segnalato. La presenza del Capo di Stato dà il significato politico della cerimonia; non costituisce un’autorizzazione a costruire.

Nahr el-Kalb: un’autorizzazione di lavoro contestata

Il comune aveva già iniziato a costruire una base nel 2025. Il lavoro è stato interrotto il 15 novembre di quell’anno, secondo il promemoria del Ministero della Cultura rinviato un anno dopo. Il progetto riprese all’inizio del novembre 2026. Il 9 novembre, il Ministro della Cultura, Ghassan Salamé, ha chiesto alla sua controparte interiore, Ahmad Hajjar, di intervenire. La Direzione Generale delle Antichità ha sostenuto che non aveva dato un permesso per il seminterrato. Secondo ICOMOS Libano, il ministro ha anche fatto appello all’Ufficio del Procuratore del Monte Libano per chiedere che il lavoro venga interrotto.

Nabih Tohmé difese un’altra lettura. Quando è stato interrogato il 9 novembre, ha affermato che il sito era su un pacco non classificato come antiquariato. Ha anche invocato un accordo del Ministero dei Lavori Pubblici ottenuto circa un mese prima, così come un’istruzione per riprendere il lavoro. La sua posizione si basa sulla distinzione tra la posizione delle iscrizioni e la trama in cui è stato posto l’albero.

ICOMOS Libano, che sostiene di aver esaminato la lettera da lavori pubblici, contesta la sua portata. Nel suo avviso del 17 novembre, il comitato lo ha descritto come un avviso di non obiezione. Secondo la sua lettura, la posta non esonera il comune da altri permessi e lo richiede per preservare gli elementi naturali e archeologici. Una lettera aperta resa pubblica prima della cerimonia risale alla lettera del 15 ottobre e la collega ad una domanda comunale del 3 settembre.

Il testo integrale di questa lettera e quello dell’indagine giudiziaria di cui si fa riferimento non sono stati trovati nei documenti pubblici consultati. Non è quindi possibile verificare se l’istruzione era per il lavoro come è stato eseguito, o quali condizioni ha accompagnato una possibile ripresa. Nessun successivo avviso di patrimonio che autorizza la base è stato identificato in questo record pubblico. Ciò non consente di dichiarare il sito illegale: questo non lascia alcuna risposta alla questione dell’atto che avrebbe permesso lo sviluppo effettivamente effettuato.

Il confine di un pacco non racconta tutti gli effetti dell’albero

L’allerta ICOMOS si riferisce ad una base di cemento armato destinata ad un albero di 16 metri sul promontorio che si affaccia sul tunnel. La commissione non contesta l’aumento della bandiera. Egli contesta la scelta di posizione, dimensioni e possibili effetti di ancoraggio sulla roccia. Questi rischi non sono prove di degrado stele.

Il dibattito va oltre la distanza tra la base e la prima iscrizione. In Nahr al-Kalb, il rilievo spiega l’esistenza stessa delle stele: questo passaggio stretto tra mare e montagna vide la parata di eserciti che lasciarono il segno sul calcare. Il file presentato dal Libano all’UNESCO descrive un insieme di 22 steli, rilievi e iscrizioni. Due iscrizioni libanesi ricordano l’evacuazione delle truppe straniere nel 1946 e il ritiro israeliano dal sud nel 2000. Per il comitato, la valutazione dell’impatto ha anche dovuto confrontare altre posizioni e misurare l’effetto visivo dell’albero prima della costruzione.

Tre situazioni distinte all’UNESCO

Dal 2005, il registro internazionale Mémoire du monde ha ospitato il dossier documentario des steles. Dal 2019, il sito archeologico è stato anche sulla lista indicativa del Libano, un possibile passo verso un’applicazione Patrimonio Mondiale, e non su questa lista. Infine, dal 18 novembre 2024, il sito Ã ̈ stato concesso una protezione temporanea rafforzata ai sensi del Secondo Protocollo alla Convenzione dell’Aia, che riguarda la proprietÃ culturale in caso di conflitto armato. Nessuno di questi tre statuti affronta solo la questione del permesso per questo sito.

ICOMOS richiede la rimozione del seminterrato, il restauro del sito e la ricerca di una posizione fuori sito e dei suoi dintorni. Queste richieste non sono una decisione smontabile. Fin dalla cerimonia, la questione è stata affrontata su pezzi specifici: la portata del progetto, la portata dell’indagine giudiziaria e l’esistenza di un parere scritto delle Antichità sulla base che è stata costruita.

Documenti di riferimento

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews