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Il servizio meteorologico degli Stati Uniti mantiene un avvertimento delle inondazioni costiere fino a giovedì 26 novembre, alle ore 16 del luogo, per le basse coste di San Francisco Bay e San Pablo Bay. Il più alto livello di acqua di questo episodio è previsto mercoledì mattina a San Francisco. Le grandi maree coincidono con il passaggio di un disturbo, che può aggiungere un surcote alla marea astronomica.

Il picco previsto mercoledì alle 10:49

Nella stazione di misura di San Francisco, il National Weather Service prevede mercoledì 25 novembre alle ore 10:49 un livello superiore di circa 82 centimetri a livello del mare abituale. Giovedì, il picco previsto a circa 1138 sarebbe di circa 67 centimetri sopra lo stesso riferimento. Queste stime riguardano un punto di misura: non rappresentano la profondità dell’acqua nelle strade o un calendario valido per l’intera costa. Da un settore all’altro, l’ora del mare aperto può differire da un’ora e mezza.

Entro mercoledì, il servizio degli Stati Uniti stima il livello previsto vicino alle maree più alte osservate nella zona. Questo non è un record già registrato. La previsione tiene conto di un sovracoast probabilmente per avvicinarsi a mezzo metro, al quale si aggiunge l’effetto acqua più caldo del normale nel Pacifico. Quando queste condizioni si sovrappongono con il mare aperto, l’acqua può raggiungere porzioni di balena o pavimentazione di solito fuori dall’acqua.

Sul Pacifico, un allarme separato

Nelle zone colpite della costa del Pacifico, da Point Reyes a sud di Monterey Bay e Big Sur, l’avviso di alluvione costiera va dalle 6 alle 4 di mercoledì. Un forte avviso di gonfiaggio copre il giorno di mercoledì sulle spiagge esposte, dove il servizio prevede onde da 6 a 9 metri. Il passaggio del disturbo può anche portare la pioggia da martedì pomeriggio a mercoledì mattina. Queste condizioni non sono le stesse che sulle rive riparate della baia.

Per il viaggio del Ringraziamento, l’avvertimento non significa che l’intera rete stradale sia chiusa. Le autorità pricipalmente impediscono il punto inondazione sulle strade basse e raccomandano di non bypassare una diga o di impegnarsi su una strada sommersa. Sulle spiagge esposte, il servizio richiede di stare fuori dall’acqua ed evitare dighe e moli. Tutti i tempi indicati sono la California.

Foto di copertina: alta marea a Pier 14 a San Francisco, 4 dicembre 2025. Archivio, California King Tides Project; ritagliare e vestire Libnanews. Non mostra l’episodio del 24 novembre 2026.

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