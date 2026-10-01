Israele sostiene 370 obiettivi colpiti in Libano

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L’esercito israeliano sostiene di aver colpito più di 370 bersagli assegnati a Hezbollah nel sud del Libano nell’ultimo mese. Questa recensione, pubblicata giovedì 1 ottobre 2026, riguarda le operazioni condotte dall’Air Force israeliana sotto la direzione dei vari comandi e dell’intelligenza militare. Non è stata verificata in modo indipendente e non significa necessariamente che sono stati effettuati 370 scioperi separati, con un’unica operazione aerea che coinvolge diversi obiettivi.

Secondo il comunicato israeliano, queste operazioni in Libano fanno parte di un record di oltre 500 obiettivi colpiti dagli aerei israeliani in Libano e dalla Striscia di Gaza nel mese scorso. Più di 140 obiettivi sono stati segnalati a Gaza, mentre la stragrande maggioranza del bilancio annunciato riguarda quindi il fronte libanese.

La pubblicazione di queste cifre fornisce un’indicazione dell’intensità delle operazioni aeree in Libano nelle ultime settimane. Interviene poichè l’esercito israeliano continua anche le operazioni di terra nel sud e mantiene la pressione militare sull’infrastruttura che attribuisce a Hezbollah.

Più di 370 bersagli Hezbollah secondo Israele

Nella sua dichiarazione del 1o ottobre, l’esercito israeliano afferma che il suo velivolo continua a operare su diversi fronti al fine di eliminare ciò che presenta come minacce e sostenere le forze impegnate in operazioni offensive e difensive.

In Libano, più di 370 bersagli di Hezbollah sono stati colpiti nel mese scorso. L’esercito israeliano afferma che queste operazioni sono state effettuate nel sud del paese e basate su informazioni provenienti, tra l’altro, dai comandi militari e dalla Direzione dell’Intelligence.

Tuttavia, il comunicato non fornisce un elenco dettagliato dei 370 obiettivi rivendicati. Pertanto, non consente la determinazione precisa del numero di edifici, posizioni, depositi di armi, infrastrutture sotterranee, lanciatori o persone direttamente mirate.

Il numero di « target » dovrebbe anche essere distinto dal numero di attacchi. Un attacco aereo può colpire diversi obiettivi e diverse munizioni possono essere utilizzati contro un singolo obiettivo. La figura fornita dall’esercito israeliano è quindi principalmente la sua dichiarazione operativa.

Più di 500 obiettivi tra Libano e Gaza

Il bilancio annunciato copre due fronti. Israele sostiene che la sua aviazione ha colpito più di 500 bersagli in Libano e nella Striscia di Gaza nel mese scorso.

Più di 370 sono situati nel sud del Libano e più di 140 nella Striscia di Gaza. Le cifre annunciate quindi superano leggermente i 510 obiettivi in totale.

Per Gaza, l’esercito israeliano fornisce maggiori dettagli sulla natura di determinati obiettivi. In particolare, afferma di aver ucciso tre comandanti di brigata Hamas e combattenti che accusa di aver preparato attacchi o partecipato agli eventi del 7 ottobre 2023. Israele ha anche riferito di colpire le persone che presumibilmente detenuti ostaggi, depositi di armi e altre infrastrutture Hamas.

Per il Libano, il comunicato è molto meno dettagliato. La maggior parte delle informazioni proviene dal volume richiesto: più di 370 bersagli Hezbollah colpiti nel sud in un mese.

Alto tasso di operazioni nel sud del Libano

Queste cifre corrispondono a un periodo durante il quale Israele ha continuato le sue operazioni aeree e terrestri in diverse regioni meridionali. In particolare, gli scioperi hanno accompagnato i movimenti delle forze terrestri e le operazioni di distruzione delle infrastrutture attribuite a Hezbollah dall’esercito israeliano.

Ad esempio, il 15 settembre, l’esercito israeliano ha annunciato che aveva scoperto e distrutto 32 lanciarazzi, che ha presentato come pronto per l’uso contro Israele. Questa apparecchiatura è stata scoperta durante le operazioni dalla 55a Brigata nel sud del Libano.

Secondo la versione israeliana, i razzi erano stati lasciati indietro prima che l’accordo di cessate il fuoco entrasse in vigore. L’esercito aveva anche annunciato la distruzione di una posizione e un pozzo sotterraneo nella stessa zona.

Qualche giorno prima, Israele aveva annunciato il completamento di una grande operazione nell’area di Ali al-Taher Ridge. L’esercito israeliano sosteneva di aver smantellato più di due chilometri di infrastrutture sotterranee assegnate a Hezbollah.

Ha affermato di aver scoperto dozzine di razzi, missili, droni, mitragliatrici, dozzine di missili anti-tank e centinaia di mine e dispositivi esplosivi.

Queste affermazioni provengono dall’esercito israeliano e il loro inventario completo non è stato verificato in modo indipendente.

Operazioni israeliane superamento Litani

L’attività militare non è stata limitata per diversi mesi alle aree immediatamente adiacenti al confine. Alla fine di maggio, l’esercito israeliano annunciò che aveva preso il controllo operativo del Beaufort Ridge e aveva impegnato le forze nella zona di Wadi Saluki.

Israele riportò che le sue truppe avevano attraversato il fiume Litani ed esteso le loro operazioni contro Hezbollah a nord del fiume. L’esercito ha anche detto che stava operando vicino a Nabatiyah ed era pronto ad espandere la sua offensiva.

Prima dell’entrata delle forze terrestri in queste aree, l’aviazione israeliana aveva condotto attacchi preparatori con artiglieria e carri armati. L’uso dell’aviazione è quindi parte di una strategia che combina bombardamenti, intelligenza e operazioni di terra.

Il bilancio di oltre 370 bersagli annunciati il giovedì deve essere posto in questa configurazione. Gli aerei fanno solo parte delle operazioni israeliane in Libano, ma possono attaccare posizioni prima che le unità di terra avanzano o intervengano su obiettivi identificati dall’intelligenza.

Israele ha rivendicato 3.500 obiettivi in aprile

La cifra pubblicata il 1° ottobre può anche essere confrontata con i dati riportati da Israele nelle precedenti fasi del conflitto. Il 3 aprile l’esercito israeliano dichiarò di aver colpito più di 3.500 bersagli in Libano dall’inizio delle sue operazioni su larga scala.

Ha riferito che i suoi attacchi erano concentrati su infrastrutture militari, depositi di armi, posizioni di lancio e centri di comando e di controllo attribuiti a Hezbollah.

Israele ha anche affermato di aver colpito infrastrutture finanziarie legate ad Al-Qard al-Hassan e cinque ponti che ha accusato di essere utilizzato per trasferire armi e combattenti da nord a sud del Libano.

A quel tempo, l’esercito israeliano affermò anche la morte di circa 1.000 membri di Hezbollah, compresi i comandanti e diverse centinaia di membri della forza di Radwan. Queste figure sono derivate dal record militare israeliano e non sono state confermate indipendentemente.

La nuova revisione di settembre copre un periodo molto più breve: solo un mese e solo le operazioni di forza aerea. Tuttavia, dimostra che l’aviazione israeliana sta mantenendo un ritmo costante di attacchi nel sud del Libano.

Un record militare senza un corrispondente record umano

Il comunicato di ottobre 1 non fornisce una valutazione globale umana per gli oltre 370 obiettivi rivendicati in Libano. Non specifica quanti membri di Hizbullah sono stati uccisi durante queste operazioni o quanti civili sono stati dichiaratamente colpiti.

Questa distinzione è importante. Il numero di obiettivi militari annunciati da un esercito non determina il numero di vittime o l’entità della distruzione civile. Inoltre non rivela la percentuale di obiettivi effettivamente distrutti.

La figura del 370 indica, quindi, soprattutto la presentazione di Israele della sua attività operativa durante il mese scorso. Una valutazione completa richiederebbe un confronto di questa valutazione con i dati di sciopero libanese, le vittime identificate e le distruzioni riscontrate nelle località interessate.

L’annuncio è stato fatto anche dopo un attacco israeliano su un veicolo dell’esercito libanese a Nabatiyah al-Fawqa. Il comando dell’esercito libanese ha riferito che uno dei suoi militari era stato gravemente ferito e che tre civili erano stati colpiti.

Questo incidente illustra le conseguenze dirette della continuazione delle operazioni israeliane in aree in cui l’esercito libanese è di per sé schierato.

Continua la pressione militare in Libano

La pubblicazione di questa recensione viene in un momento in cui le questioni militari e politiche rimangono strettamente legate. Israele continua a chiedere lo smantellamento delle capacità di Hezbollah e afferma che le sue operazioni sono finalizzate a impedire al movimento di ricostruire le sue infrastrutture.

Sul lato libanese, le operazioni israeliane e la loro estensione territoriale sollevano direttamente la questione della sovranità del paese e della capacità dell’esercito libanese di svolgere le sue missioni nelle aree interessate. Gli scioperi influenzano le aree in cui rimangono presenti personale militare libanese, residenti e infrastrutture civili.

La relazione israeliana pubblicata giovedì non misura solo le conseguenze umane e materiali del mese scorso. Tuttavia, fornisce una cifra sull’intensità rivendicata della campagna aerea: più di 370 bersagli attribuiti a Hezbollah sono stati attaccati in un mese nel sud del Libano, su oltre 500 bersagli mirati dall’aviazione israeliana aggiungendo insieme i fronti libanesi e Gazaoui.

La continuazione delle operazioni terrestri e aeree lascia ora aperta la questione del ritmo in cui questi scioperi continueranno in ottobre e le aree che saranno interessate dalla possibile espansione delle operazioni israeliane.

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