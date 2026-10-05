« La mia tesi in 180 secondi »: Ghina el Hage Chehade, studentessa di dottorato presso la USJ, vince l’edizione libanese

Beirut, 2 ottobre 2026: Esporre il suo tema di ricerca in francese in modo chiaro, conciso e convincente, in tre minuti (180 secondi), è la sfida affrontata dai 14 studenti di dottorato libanesi che hanno partecipato all’edizione 2026 del concorso « Ma Theses in 180 Seconds » tenuto il 1 ottobre presso la sede del Consiglio Nazionale di […]

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Beirut, 2 ottobre 2026I 14 studenti di dottorato libanesi che hanno partecipato alla 2026 edizione del concorso « Ma Thesis in 180 Seconds » tenuto il 1o gennaio 1893, hanno presentato il loro tema di ricerca in francese in modo chiaro, conciso e convincente in tre minuti (180 secondi)eottobre presso il Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica (CNRS – Libano) a Beirut.

In Libano, l’Etànce Universitaire de la Francophonie e il CNRS – Libano, partner di questo concorso per circa dieci anni, permettono attraverso questa competizione di rendere accessibili le scienze e anche insegnare agli studenti di dottorato a valorizzare il loro lavoro scientifico sviluppando le loro capacità di comunicazione per spiegare un soggetto complesso il più facilmente possibile.

14 studenti di dottorato francofoni, 12 donne e 2 uomini, provenienti da diverse università in Libano (Università di Lebanon, Università di San Giuseppe di Beirut e Saint-Esprit Università di Kaslik) e da diverse discipline scientifiche (medicina, ambiente, chimica, arti, istruzione, psicologia, sociologia…), sono stati selezionati per partecipare alla finale.

La giuria consisteva in Jean-Noël Baléo, Direttore Regionale di AUF Medio Oriente, Imane Abbas, Direttore di Dottorati e Borse di Ricerca presso il CNRS Libano, e Hiba el Hajj, Docente di Ricerca presso l’Università Americana di Beirut.

Al termine di questa feroce competizione tra i candidati, Ghina el Hage Chehade, studente di dottorato presso l’Università di San Giuseppe a Beirut, ha vinto il primo posto. Nathalie Tawil, studente di dottorato presso l’Università dello Spirito Santo di Kaslik, è stato al secondo posto. Infine, Amine Fikani dottorale studente presso la USJ, ha avuto il terzo posto.

Il vincitore, Ghina el Hage Chehade, è uno studente di dottorato in scienze farmaceutiche e biologiche e la sua tesi si concentra sull’esplorazione della capacità dei microrganismi estremisti dei siti naturali libanesi per la produzione sostenibile di plastiche biodegradabili.

Avrà l’opportunità di essere selezionata per difendere i colori del Libano alla finale internazionale alla fine del 2026, online. È stato anche assegnato da CNRS-L un premio di 100 milioni di sterline libanesi.

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