Chi ha l’orologio contro di lui: Trump o la Repubblica Islamica?

Donald Trump e la Repubblica Islamica affrontano due conti diversi. Washington è costretta dalle elezioni e dalla fine del mandato presidenziale, mentre Teheran combatte contro il crollo monetario, l’inflazione e la pressione sociale. In questo confronto, il tempo potrebbe diventare un’arma decisiva come forza militare.

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Di Bernard Raymond Jabre

In guerre, guardiamo missili, aerei, vettori aerei, sanzioni, perdite, territori. Contiamo uomini e miliardi. Eppure c’è un’arma che nessuno può produrre e che nessun esercito può distruggere: il tempo.

E nel confronto di oggi tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Repubblica Islamica dell’Iran, forse la domanda chiave non è più chi è il più potente?

La risposta è evidente.

La vera domanda è:

Chi ha l’orologio contro di lui?

Perche’ Washington e Teheran non vivono allo stesso tempo.

Donald Trump vive al tempo della democrazia americana: elezioni, sondaggi, Congresso, opinione pubblica e, infine, la fine costituzionale di un termine.

La Repubblica Islamica vive in un altro tempo: quello della sopravvivenza.

E una dieta che cerca di sopravvivere non necessariamente ragiona in mesi. Può ragionare in generazioni.

TWO HORLOGIES

Donald Trump ha un notevole potere. Ma questo potere porta in esso la sua data di scadenza.

Il 3 novembre 2026 gli americani rinnovano l’intera Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato. FEC.gov

I sondaggi di opinione recenti mostrano un ambiente difficile per i repubblicani. Un sondaggio Reuters/Ipsos di settembre ha rivelato un aumento del sostegno di un Congresso controllato dai Democratici, insieme a una bassa popolarità presidenziale. Reuters

Questo ovviamente non prevede l’esito delle elezioni. Le elezioni americane sono decise distretto per distretto e stato per Stato, e il voto nazionale non è una previsione della composizione finale del Congresso.

Ma questo è sufficiente per capire il problema strategico.

Trump ascolta la zecca.

L’Iran sta cercando di non sentirlo.

ORLOGIA AMERICANA: GUING BEFORE CAMBIAMENTO DEL TEMPO POLITICO

Un presidente americano non è mai solo confrontato con il suo avversario esterno. Si confronta anche con il proprio calendario interno.

Se ha un Congresso favorevole, la sua capacità politica è importante.

Se perde la Casa, il paesaggio cambia.

Le indagini parlamentari stanno aumentando. I bilanci stanno diventando più difficili da negoziare. Le iniziative legislative affrontano più ostacoli. Il controllo sull’esecutivo sta aumentando.

E se l’opposizione ottenesse anche le nomine del Senato, presidenziali e giudiziarie diventerebbero anche molto più contrastanti.

Trump resterebbe presidente. Ma il tempo del suo potere politico non sarebbe più esattamente lo stesso.

Poi arriva un secondo orologio, più lontano e molto più sicuro.

La Costituzione degli Stati Uniti prevede che il termine presidenziale termina a mezzogiorno il 20 gennaio successivo al suo termine costituzionale. Per l’attuale mandato di Trump, questo significa 20 gennaio 2029, a meno che non vi sia un evento costituzionale eccezionale. Congresso.gov

Teheran conosce quella data e Washington.

E’ fondamentale.

Per sconfiggere un presidente degli Stati Uniti politicamente, non è sempre necessario batterlo militarmente.

A volte devi solo sopravvivere.

ARTE IRANIA DELLA FINE

La Repubblica Islamica è ora estremamente indebolita.

La scomparsa di Ali Khamenei e diversi alti funzionari militari avrebbero potuto causare il crollo dell’architettura del potere. Tuttavia, nonostante le perdite subite, le istituzioni centrali e soprattutto l’apparato delle Guardie Rivoluzionarie continuarono a funzionare. Reuters stava ancora descrivendo in marzo un sistema che ha mostrato una resilienza sorprendente dopo la decapitatura di una parte significativa del suo comando. Reuters

Questo non significa che il regime sia solido.

Significa qualcos’altro, molto più importante:

sa sopravvivere alle ferite.

Ed è probabilmente la qualità essenziale di tutti i regimi rivoluzionari che durano.

Essi imparano gradualmente a distinguere ciò che è indispensabile da ciò che può essere sacrificato.

Un ministro può sparire.

Un generale può essere sostituito.

Le infrastrutture possono essere ricostruite.

Una moneta può crollare.

Una popolazione può diventare povera.

Finché rimangono tre elementi — la catena di comando, l’apparato coercitivo e la capacità di finanziare adeguatamente coloro che difendono il sistema — il regime può continuare ad esistere.

È brutale, ma è la logica della sopravvivenza politica.

MA IRAN POSSIBILE DI UNA HORLOGIA

Tuttavia sarebbe sbagliato credere che il tempo giochi necessariamente per Teheran.

La Repubblica Islamica ha una sua bomba a orologeria.

E’ economico.

All’inizio di ottobre, il rial iraniano è caduto circa 2.688 milioni per un dollaro, dopo aver perso più della metà del suo valore in un anno. Reuters riporta anche l’inflazione superiore al 70%. Reuters

Questi non sono solo numeri.

L’inflazione di questa grandezza distrugge qualcosa di molto più prezioso di una moneta: la fiducia.

Fidatevi dei risparmi.

Fidatevi dei salari.

Fidatevi domani.

E quando i cittadini cominciano a trasformare il loro denaro in dollari o in oro perché non credono più nella propria moneta, c’è un fenomeno profondamente politico: stanno già votando silenziosamente contro il sistema monetario del loro stato.

La Repubblica Islamica può resistere agli aerei americani.

Può fermare gli avversari.

Può ricostruire l’infrastruttura.

Ma non può indefinitamente ordinare a una popolazione di credere in una valuta in cui non crede più.

Quindi questo e’ il secondo orologio.

Trump possiede l’orologio elettorale.

L’Iran ha l’orologio economico e sociale.

E nessuno sa oggi quale suonerà prima.

TRUMP PARADOX

C’è un paradosso notevole qui.

Più Trump aumenta la pressione sull’Iran per accelerare il suo indebolimento, più costo economico questo stesso confronto può avere negli Stati Uniti.

Il petrolio, la benzina, i trasporti e l’inflazione entrano immediatamente nella vita quotidiana dell’elettore americano.

Reuters ha osservato alla fine di settembre che il conflitto con l’Iran e l’aumento dei prezzi energetici erano proprio un problema politico per l’amministrazione nell’approccio a medio termine. Reuters

Questo è l’intero paradosso strategico:

per accorciare l’orologio iraniano, Trump può inavvertitamente accelerare il suo.

Una lunga guerra può impoverire l’Iran.

Ma una lunga guerra può anche stancare l’America.

E entrambe le società non sostengono politicamente la sofferenza allo stesso modo.

La democrazia riflette rapidamente la sua insoddisfazione con le elezioni.

Una dittatura cerca di respingere questo momento per coercizione.

Questo non rende più forte la dittatura.

Ciò significa semplicemente che i suoi meccanismi di rottura sono diversi.

TEHÉRAN NON HA BISOGNO DI

Questo è probabilmente il punto strategico chiave.

Forse la Repubblica Islamica non deve più sconfiggere gli Stati Uniti.

Deve solo evitare di essere distrutto.

Immagina la sua strategia come pugile in gran parte dominato che sa che la lotta ha una durata fissa.

Non cerca più KO.

Sta appendendo.

Protegge i suoi organi vitali.

E’ disposto a perdere i giri.

Sta aspettando il campanello.

Per Teheran, questo « bell » può essere il 3 novembre 2026.

Poi il 3 gennaio 2027, quando il nuovo congresso prese la carica.

Allora 2028.

Poi 20 gennaio 2029.

La logica diventa allora:

tenere oggi per negoziare domani con un’America diversa.

Questo ragionamento ovviamente non garantisce la sopravvivenza del regime. Il crollo economico, una frattura all’interno delle forze di sicurezza, una rivolta massiccia o una ripartizione d’elite potrebbero sconvolgere l’equazione.

Ma spiega perché la resistenza diventa una strategia in sé.

E SE LA REPUBBLICA ISLAMICA E’ MORTA SENZA TOMBER?

Infine, c’Ã ̈ una terza possibilitÃ, probabilmente la piÃ1 interessante.

Troppo spesso immaginiamo diete come edifici.

Esistono.

Poi crollano.

La storia raramente funziona così.

Una dieta può morire pur mantenendo il suo nome.

La Repubblica Islamica potrebbe sopravvivere istituzionale ma cambiare profondamente in natura.

Il potere religioso potrebbe gradualmente cedere più terreno alla sicurezza e agli apparati militari.

I Guardiani della Rivoluzione potrebbero diventare meno i protettori della Repubblica Islamica che la stessa Repubblica Islamica.

Prima della scomparsa di Ali Khamenei, una valutazione dei servizi degli Stati Uniti segnalati da Reuters specificava la possibilità di elementi duri della IRGC prendendo un posto decisivo nel potere in caso di scomparsa della Guida. Era solo uno scenario tra molti, non una certezza. Reuters

Ma rivela qualcosa di essenziale.

Forse la vera domanda non è:

« Il regime iraniano cadrà? »

Potrebbe diventare:

« Che regime iraniano sopravviverà? »

TEMPO CONTRO FORCE

Poi arriviamo al cuore della domanda.

Gli Stati Uniti hanno una superiorità militare.

L’Iran ha la profondità storica di uno stato che ha imparato a vivere sotto pressione per decenni.

Trump ha una straordinaria capacità di agire.

Ma governa in un sistema in cui ogni potere ritorna periodicamente all’elettore.

La Repubblica Islamica ha molto meno potere.

Ma non organizza la sua alternanza.

Così, si ha forza, ma il suo tempo è costituzionalmente contato.

L’altro ha molto meno forza, ma cerca di rendere il suo tempo indefinito.

Ed è qui che inizia la vera guerra.

Non solo tra missili e difese aeree.

Ma tra due concezioni di tempo.

L’America vuole un risultato.

L’Iran vuole durare.

Trump vuole che accada qualcosa.

Teheran vuole impedire che accada qualcosa finché Trump non ha più lo stesso potere di provocarlo.

CHI DEVE COMBATTERLO?

Entrambi.

Ma non lo stesso.

Trump sente il segno elettorale.

La Repubblica Islamica ascolta lo stretto economico, sociale e forse rivoluzionario.

Il primo sa esattamente quando si verificheranno determinate scadenze: 3 novembre 2026, 20 gennaio 2027, e 20 gennaio 20, 2029.

Il secondo non conosce il giorno in cui la sua popolazione, l’economia o il proprio apparato di potere potrebbe passare un punto di rottura.

Forse è questo che rende questo confronto così pericoloso.

Trump sa quanto tempo possiede la politica.

Il regime iraniano non sa quanto tempo storico ha lasciato.

E quando un uomo di fretta affronta un regime assediato, ognuno può essere tentato di accelerare il tempo dell’altro.

Poi gli errori diventano possibili.

Per la storia ci insegna un’ultima cosa:

i poteri spesso pensano di controllare l’orologio.

Ma alla fine, è quasi sempre l’orologio che controlla i poteri.

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