Una goccia d’acqua, una dose di medicina e un posto a scuola possono essere una fonte di vera felicità Il sorriso non è sempre l’espressione di un momento di felicità temporanea. Per molte persone in tutto il mondo, può essere il segno che hanno riconquistato la sicurezza, superare una crisi o ottenere una nuova […]

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Una goccia d’acqua, una dose di medicina e un posto a scuola possono essere una fonte di vera felicità

Il sorriso non è sempre l’espressione di un momento di felicità temporanea. Per molte persone in tutto il mondo, può essere un segno che hanno recuperato la sicurezza, superare una crisi o avere una nuova possibilità di vivere. In occasione della Giornata Mondiale del Sorriso, celebrata il 2 ottobre, è evidente l’importanza degli sforzi che permettono alle persone di ritrovare le condizioni essenziali dei sorrisi: cibo, medicine e acqua potabile, oltre all’educazione, al riparo e all’assistenza sanitaria.

Abbiamo incontrato il Dr. Shourouq Alnakdi, uno specialista delle relazioni di comunità presso LIFE for Relief and Development, che quest’anno si è piazzato terzo secondo le valutazioni di Charity Navigator tra le migliori organizzazioni che lavorano per affrontare le sfide legate alla povertà. Ecco l’intervista:

– Cosa significa sorridere per le organizzazioni umanitarie e caritative in generale?

Per noi, significa sorridere sui volti dei più vulnerabili, attraverso programmi umanitari e di sviluppo attuati in 61 paesi in tutto il mondo. Per noi il sorriso riguarda bambini, famiglie, anziani, persone con disabilità e comunità colpite da crisi e guerre.

I bambini orfani sono tra le categorie che hanno bisogno di un sostegno continuo, non solo per soddisfare le loro esigenze di base, ma anche per garantire la loro formazione continua, l’accesso all’assistenza sanitaria e lo sviluppo in un ambiente più stabile. Attraverso il suo Programma di sponsorizzazione orfano, lanciato da LIFE nel 2002, migliaia di bambini in diversi paesi stanno ricevendo sostegno per aiutarli a soddisfare le loro esigenze di base e continuare la loro formazione, anche attraverso la fornitura di forniture scolastiche, la costruzione e la riabilitazione delle scuole, e borse di studio universitarie per consentire ai giovani di continuare la loro formazione nonostante le difficoltà economiche.

– Hai davvero la capacità di far sorridere gli orfani nelle zone di guerra?

Assolutamente. Sono bambini il cui sorriso non è solo sulla faccia, ma viene dal cuore. Si aggrappano alla minima speranza di sicurezza e ritornano ad una vita normale.

In Libano, per esempio, i bambini si affollano nella nostra squadra non appena viene annunciata un’attività di supporto psicosociale. A Gaza, fornire rifornimenti scolastici e un posto in una tenda educativa può portare immensa felicità a un bambino. In Sudan, fornire medicine alla madre di un orfano può farlo sorridere, perché sente che abbiamo protetto il suo unico marchio di sicurezza nella vita: sua madre. Lo stesso vale per il confine tra Afghanistan e Pakistan, così come per lo Yemen, l’Iraq e la Somalia. I sorrisi di questi orfani sono una fonte di motivazione che ci aiuta a superare tutte le difficoltà.

E non si tratta solo di zone di guerra. L’anno scorso, il trasferimento di famiglie che vivono in tende a case in Siria ha portato la felicità alle vedove e ai loro orfani. Queste case li proteggevano dal rischio di morire di freddo durante l’inverno. La fornitura di abbigliamento, cibo e riparo alle persone sfollate da inondazioni e terremoti può anche ripristinare un senso di sicurezza.

– La povertà è causa di disgrazia e perdita di sorriso?

Non sempre. La povertà non significa solo esaurire i soldi. Può a volte significare avere difficoltà ad accedere al cibo, alla medicina o all’istruzione. Ecco perché i programmi LIFE includono aiuti alimentari e assistenza finanziaria che permettono alle famiglie di soddisfare le loro esigenze quotidiane secondo le loro circostanze. L’assistenza finanziaria fornisce maggiore flessibilità alle famiglie per determinare le loro priorità, mentre l’aiuto alimentare aiuta ad alleviare un onere critico per le famiglie a basso reddito, soprattutto quando i prezzi alimentari aumentano o le fonti di reddito vengono interrotte.

In molti casi, il sorriso che appare sul volto di una madre dopo aver ricevuto abbastanza cibo per i suoi figli riflette la sensazione che un peso pesante è appena stato rimosso.

Le persone anziane e le persone con disabilità, in particolare, devono affrontare crescenti esigenze in tempi di crisi, soprattutto quando la salute e i servizi sociali sono in declino o le famiglie sono costrette a muoversi.

L’aiuto alimentare e medico, così come la fornitura di necessità di base, aiutano a ridurre alcune delle loro preoccupazioni e a preservare ulteriormente la loro umanità e dignità.

I servizi di udito e visione sono anche di particolare importanza, se includono esami medici, occhiali, dispositivi assistivi o interventi terapeutici. Possono aiutare i bambini a continuare la loro formazione, gli adulti a lavorare, e gli anziani a comunicare meglio con le loro famiglie e comunità.

– Perché sentiamo sempre « ride di risate » durante progetti di perforazione, sia per bambini che per donne?

Esatto. I progetti per fornire acqua potabile sicura sono una delle forme più importanti di aiuto sostenibile. Ben perforazione e la creazione di sorgenti d’acqua non solo forniscono acqua; Essi riducono anche il tempo e lo sforzo delle famiglie per raccoglierlo e aiutano a ridurre i rischi per la salute associati ad acqua non sicura.

Per i bambini, avere una fonte d’acqua vicina può significare più tempo per andare a scuola, mentre per le donne e le famiglie, può ridurre uno dei pesi quotidiani più difficili.

Durante le operazioni di perforazione, soprattutto nei paesi africani, sentiamo spesso scoppi di risate quando l’acqua comincia a scorrere e le sue gocce chiare appaiono. Questo accoglie i cuori di coloro che hanno contribuito al finanziamento del bene e li incoraggia a continuare a fare del bene per coloro che hanno bisogno.

Il nostro lavoro ci ha anche insegnato che uno dei sorrisi più sorprendenti proviene dall’accesso all’assistenza medica per i bambini. Una vedova può soffrire perché suo figlio è malato e incapace di alleviare la sua sofferenza, o perché suo figlio non vede o ascolta e ha bisogno di aiuto. Ecco perché LIFE sta implementando programmi medici in tutto il mondo attraverso la fornitura di medicinali e forniture mediche, il supporto per ospedali e centri sanitari, e programmi sanitari nelle comunità bisognose.

– Perché la più grande sofferenza è sempre associata a persone che vivono nei campi?

In aree di conflitto e disastri, le famiglie possono perdere le loro case e reddito, e le loro esigenze di riparo, cibo, acqua e assistenza medica diventano urgenti. LIFE partecipa alla risposta umanitaria di emergenza fornendo aiuti di emergenza, materiali di riparo, cibo, acqua e forniture mediche per sostenere le famiglie sfollate e colpite.

Il primo sorriso di un bambino dopo l’arrivo della sua famiglia in un luogo sicuro può semplicemente esprimere il ritorno di una parte del senso di sicurezza che aveva perso. Questo può accadere dopo una guerra o qualsiasi altro disastro ambientale.

– Potete raccontarci alcune delle storie che hanno lasciato una traccia nei vostri cuori?

Il sorriso inizia con esigenze di base, cose che possono sembrare semplici: un pasto, una medicina, un bicchiere di acqua potabile, un libro, una scuola, una borsa di studio universitaria, un apparecchio acustico, occhiali o un luogo sicuro per dormire.

Dietro ogni progetto umanitario che abbiamo realizzato in 34 anni è una storia diversa. In Senegal, per esempio, l’aiuto alimentare può consentire a una madre di offrire pasti migliori ai suoi figli. In Sierra Leone, il sostegno educativo può fornire l’opportunità per gli studenti di continuare i loro studi invece di lasciare la scuola. In Bangladesh, un nuovo paio di occhiali può permettere a un bambino di leggere, mentre una medicina per una persona anziana in Indonesia può offrirgli l’opportunità di vivere più comodamente.

Queste storie, nonostante le differenze tra paesi e situazioni, si uniscono allo stesso significato: l’aiuto umanitario riguarda non solo ciò che è fornito, ma anche ciò che permette a una persona di fare — di continuare la sua vita con dignità e speranza.

Il vero sorriso non è costruito solo con parole. A volte inizia quando una persona trova ciò di cui hanno bisogno per sentirsi al sicuro, preservare la propria dignità e guardare al futuro con più speranza.

Tasneem Elridi

Giornalista indipendente

Per ulteriori informazioni:

https://lifeussa.org/#social-media

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