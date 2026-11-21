A Tall al-Burak, nei pressi di Saida, i fenici si mescolavano di ceramica schiacciata con mortaio da una stampa. Due studi hanno identificato questi frammenti e hanno stabilito la natura idraulica del rivestimento, che potrebbe indurire in una zona umida. Resta da determinare quali contenitori provenivano dalle tesse mescolate con il rivestimento dei bacini.

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In Tell al-Burak, a sud di Saida, il rivestimento di una stampa fenicia contiene frammenti di ceramica schiacciata. I detriti non sono stati trovati in massa accanto alla struttura: faceva parte del mortaio di calce che ricopriva i bacini. Le analisi pubblicate nel 2025 mostrano che questo mortaio potrebbe indurire in presenza di acqua.

Tessitura nel serbatoio della pressa

La stampa è stata sgomberata a circa nove chilometri da Saida, sul pendio di un ex insediamento costiero libanese. Il team di scavo pone la sua costruzione probabilmente a VIIesecolo B.C.E., senza escludere la fine dell’VIIIe. I ricercatori hanno studiato la superficie del bacino dove le uve sono state trollate e la superficie del serbatoio di raccolta del succo. La forma dell’installazione, i semi d’uva presenti sul sito e la presenza di molte anfore sostengono la sua identificazione come wine press.

Osservando le sezioni sottili del rivestimento sotto microscopio, i ricercatori hanno riconosciuto i grani di argilla mescolati con calce. Questi cereali sono il materiale principale aggiunto al legante nei campioni analizzati. Tessoni sono stati identificati anche nei rivestimenti di altri due sviluppi del sito, la cui funzione precisa non è stabilita. Il metodo non era quindi riservato ad un singolo serbatoio.

Perché la ceramica schiacciata ha cambiato il mortaio

Le prime analisi pubblicate nel 2020 avevano stabilito la presenza di ceramiche nel mortaio e suggerivano che questa aggiunta rendesse il rivestimento più rigido e meno incline alle crepe. Lo studio del 2025 combinava diversi metodi di microscopia e analisi minerale. Il team ha concluso che era un mortaio idraulico: a differenza di un normale rivestimento di calce che si indurisce a contatto con l’aria, potrebbe anche essere preso in un ambiente umido.

L’origine esatta dei denti rimane meno certa della loro presenza. La loro composizione ricorda quello trovato in Tell al-Burak, alcuni dei quali probabilmente sono stati fatti in Sareptah, l’attuale Sarafand. Non è stabilito che tutti i frammenti provenivano da questi contenitori, né che la tecnica fosse inventata sul posto. Ciò che i campioni mostrano è che, a sud di Saida, la ceramica schiacciata aveva trovato un nuovo uso nella costruzione di una stampa.

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