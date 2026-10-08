Israele prepara un’offensiva in Libano prima delle elezioni? Calcoli di Netanyahu intorno al Castello di Beaufort e alture di Rihane

Benjamin Netanyahu considererebbe una nuova offensiva in Libano prima delle elezioni israeliane del 27 ottobre 2026. Secondo fonti diplomatiche europee, le altezze del castello di Rihane e Beaufort sono tra i settori sensibili. Tra calcoli elettorali, obiettivi militari e negoziati Tampa, il rischio rimane incerto.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un’operazione militare prevista nelle settimane precedenti l’elezione israeliana

Benjamin Netanyahu considererebbe una nuova importante operazione militare in Libano prima delle elezioni legislative israeliane del 27 ottobre 2026. L’ipotesi appare nelle informazioni attribuite alle fonti diplomatiche europee. Secondo loro, il primo ministro israeliano cercherà di usare una dimostrazione di forza contro Hezbollah per ripristinare la sua popolarità e aumentare le probabilità del suo partito, il Likud. Il calendario pone questa possibilità al centro delle preoccupazioni libanesi. L’elezione si svolgerà sette giorni dopo una prevista riunione militare libanese-israeliana a Tampa, in Florida, intorno al 20 ottobre.

Tuttavia, le informazioni riportate non menzionano alcun ordine ufficiale che annuncia un’offensiva generale. Descrivono uno scenario studiato in ambienti politici e militari israeliani. Questa distinzione è essenziale. Le informazioni disponibili permettono di identificare i preparativi, gli obiettivi militari e i calcoli elettorali. Essi non precisano che è stata presa una decisione definitiva di avviare un’operazione importante.

Lo scenario presentato da fonti europee si basa su un ulteriore vincolo. Donald Trump vorrebbe evitare un nuovo confronto diretto con l’Iran. Ciò limiterebbe la possibilità di un’escalation israeliana contro Teheran. Il Libano potrebbe quindi essere un teatro militare più accessibile per Netanyahu, in particolare a seguito di continue tensioni con Hezbollah.

Le stesse fonti collegano questa ipotesi alle difficoltà elettorali del Primo Ministro israeliano. Likud affronterebbe un aumento della concorrenza nelle intenzioni di voto. Un’operazione contro Hezbollah potrebbe permettere a Netanyahu di rimettere i problemi di sicurezza al centro della campagna.

Tuttavia, questa lettura rimane un’interpretazione attribuita agli interlocutori diplomatici. Non dimostra che le considerazioni elettorali sono l’unica forza trainante delle decisioni militari israeliane. Gli obiettivi territoriali e le preoccupazioni di sicurezza svolgono anche un ruolo negli scenari studiati.

Rihane, un obiettivo militare con notevoli conseguenze politiche

Le altezze del Rihane occupano un posto speciale nelle supposizioni di arrampicata. Questa regione montuosa, situata nell’entroterra libanese meridionale, è di interesse militare a causa del suo sollievo e della sua posizione in relazione agli assi che collegano diversi settori del sud.

Un’operazione israeliana che mira a queste altezze non sarebbe paragonabile a una semplice incursione di confine. Ciò comporterebbe progressi verso posizioni più lontane dal confine e potrebbe cambiare significativamente le linee di controllo.

Tuttavia, le analisi militari pubblicate l’8 ottobre indicano che tale operazione comporta rischi elevati. Un’offensiva terrestre verso Rihane richiederebbe risorse significative. Esponeva forze impegnate a difficoltà legate al sollievo, alla durata delle operazioni e alle reazioni di Hezbollah.

Il calendario elettorale è un ulteriore vincolo. Un’operazione importante potrebbe produrre guadagni militari, ma anche causare perdite umane che potrebbero alterare i calcoli politici di Netanyahu.

Per questo è prevista un’altra ipotesi: favorire gli attacchi aerei intensivi, la distruzione delle infrastrutture e le incursioni limitate piuttosto che un’offensiva generale della terra.

Ciò consentirebbe a Israele di mantenere alta pressione militare senza avviare immediatamente un’operazione con conseguenze difficili.

Le informazioni disponibili non confermano che il Rihane è stato designato come obiettivo di un’offensiva decisa. Tuttavia, mostrano che questa regione è uno dei settori studiati nelle analisi delle opzioni militari israeliane.

Castello di Beaufort nel centro di una battaglia per il controllo dell’altezza

Un altro importante punto di tensione è la zona del Castello di Beaufort. La fortezza domina parte del Libano meridionale e offre una vista su diversi assi e località. Le altezze circostanti sono quindi di interesse strategico per le forze che cercano di monitorare i movimenti militari nella regione.

Le autorità libanesi stanno cercando il ritiro israeliano dai villaggi intorno al castello. Tale richiesta deve essere inclusa nelle questioni sollevate nelle prossime trattative militari con Israele.

Il ritiro consentirebbe all’esercito libanese di schierarsi nelle aree interessate e gradualmente ripristinare l’autorità statale.

Israele sta per un approccio diverso. I suoi funzionari militari ritengono che alcune alte posizioni siano necessarie per prevenire la ricostruzione delle capacità offensive di Hezbollah.

Questa divergenza spiega l’importanza del settore nelle discussioni diplomatiche. Per Beirut, il problema è il recupero dei territori e il ritorno degli abitanti. Per Israele, si rivolge alla possibilità di mantenere un meccanismo avanzato di monitoraggio e risposta.

La distruzione segnalata in diversi luoghi complica ulteriormente la situazione. Il ritiro militare non sarebbe sufficiente per consentire il ritorno immediato delle popolazioni se le case, le strade e le infrastrutture critiche fossero rimaste danneggiate.

Il controllo delle altezze potrebbe quindi determinare non solo l’evoluzione delle posizioni militari, ma anche le condizioni per la ricostruzione dei villaggi.

Israele cerca un cambiamento duraturo nella geografia militare del Sud

Le analisi militari disponibili descrivono un’evoluzione della dottrina israeliana dopo l’attacco del 7 ottobre 2023. I funzionari israeliani ritengono che la sorveglianza delle frontiere non sia più sufficiente per evitare un attacco pianificato dai territori vicini.

Questa riflessione riguarda direttamente Hezbollah. Israele sostiene che la forza Radwan aveva intenzione di condurre operazioni verso la Galilea. Questa presunta minaccia è usata per giustificare la creazione di posizioni avanzate e la distruzione di infrastrutture vicino al confine.

L’obiettivo israeliano non sarebbe solo quello di respingere i combattenti Hezbollah. Sarebbe per evitare materialmente la ricostruzione delle condizioni per un attacco.

Questo approccio spiega l’importanza attribuita a rilievi, strade e aree vicino alle località israeliane.

In particolare, le informazioni pubblicate si riferiscono alla volontà di controllare la terra che potrebbe essere utilizzata come posizione di osservazione, preparazione o start-up.

Questa strategia ha implicazioni dirette per la popolazione del Libano meridionale. La distruzione di edifici e restrizioni imposte in determinate aree può rendere difficile il ritorno delle popolazioni, anche in assenza di scontri permanenti.

La questione diventa poi quella della durata di queste misure. Una disposizione temporanea può cambiare permanentemente le condizioni di vita se impedisce la ricostruzione e il ritorno degli abitanti.

Le autorità libanesi stanno proprio cercando di impedire che una logica di sicurezza israeliana si trasformi in un controllo territoriale prolungato.

Le elezioni del 27 ottobre complicano le decisioni militari

Il calendario elettorale israeliano è un elemento centrale dell’analisi. Le elezioni generali furono annunciate per il 27 ottobre 2026. I negoziati militari di Tampa sono pianificati intorno al 20 ottobre.

Questa prossimità crea un periodo di alta incertezza.

Un’operazione militare pre-elezione potrebbe consentire a Netanyahu di presentare i risultati della sicurezza. Potrebbe anche esporre il suo governo alla critica se le perdite fossero significative o se gli obiettivi dichiarati non fossero raggiunti.

Le analisi disponibili evidenziano questa contraddizione. Una grande offensiva potrebbe essere politicamente vantaggiosa in caso di successo rapido. Ma sarebbe un rischio considerevole se i combattimenti continuassero.

La scelta della pressione militare limitata sembra quindi una possibilità. Scioperi aerei, distruzione mirata o incursioni a breve termine potrebbero consentire al governo israeliano di mantenere una posizione offensiva senza avviare immediatamente una vasta campagna di terra.

Tuttavia, tale strategia non garantirebbe l’assenza di escalation. Hezbollah potrebbe rispondere alle operazioni israeliane, con conseguente una serie di scioperi e contrattacchi.

Il calendario elettorale rende quindi impossibile prevedere con certezza le decisioni di Netanyahu. È un ulteriore fattore nei calcoli già influenzati da vincoli militari e diplomatici.

Washington cerca di mantenere i negoziati chiedendo il disarmo di Hezbollah

La posizione americana ha diverse dimensioni. Washington vuole rafforzare l’autorità dello Stato libanese e ottenere misure concrete riguardo alle infrastrutture militari di Hezbollah.

I funzionari americani sostengono un approccio graduale. Comincerebbe dall’attuazione delle disposizioni di sicurezza e continuerà a rafforzare il controllo dell’esercito libanese sui territori interessati.

Ciò potrebbe promuovere i prelievi israeliani con meccanismi di verifica.

Ma le richieste israeliane complicano le discussioni. Israele desidera mantenere la possibilità di intervenire quando ritiene che una minaccia appare.

Il governo libanese, da parte sua, si rifiuta di permettere a un meccanismo di sicurezza di permettere a un esercito straniero di mantenere una libertà di azione duratura nel suo territorio.

I negoziati Tampa devono quindi affrontare questioni che vanno oltre la semplice riorganizzazione militare.

Questi includono le modalità di controllo delle armi, le garanzie di ritiro e la possibilità per le Forze Armate libanesi di fornire sicurezza nelle aree evacuate.

Le informazioni disponibili non confermano che l’accordo è stato raggiunto su questi punti.

Un carico di esplosivi scoperto al confine siriano

Le tensioni militari sono accompagnate da preoccupazioni sulla sicurezza interna libanese.

Le informazioni pubblicate l’8 ottobre riguardano la scoperta da parte dell’esercito libanese di una spedizione di esplosivi che era presumibilmente destinata ad entrare nel territorio dalla Siria.

Il carico consisteva di 245 kg di trinitrotoluene, quattro dispositivi esplosivi pronti all’uso, otto detonatori e cavi elettrici.

Le persone coinvolte nel trasporto sono fuggite dalla parte siriana all’arrivo di una pattuglia libanese.

Non sono disponibili informazioni per identificare i destinatari di questo carico. Sarebbe quindi ingiustificato stabilire un legame con Hezbollah o con scenari militari israeliani senza elementi aggiuntivi.

Tuttavia, questa scoperta mette in evidenza le difficoltà che le forze di sicurezza libanesi affrontano in un periodo di tensioni regionali.

L’esercito deve monitorare i confini, combattere il traffico di armi e prepararsi alla sua distribuzione nel sud.

Tali responsabilità simultanee possono influenzare le sue capacità operative.

Hezbollah a rischio di un nuovo confronto

Hezbollah rimane un giocatore centrale nei calcoli israeliani. Sotto la guida di Naim Kassem, il partito difende il mantenimento delle sue capacità militari finché le forze israeliane occupano posizioni nel sud del Libano.

Questa posizione si basa su una lettura di sicurezza nazionale diversa da quella sostenuta dal governo di Nawaf Salam.

Il Primo Ministro vuole rafforzare il monopolio di forza dello Stato e riservare alle istituzioni costituzionali decisioni riguardanti la guerra e la pace.

Hezbollah ritiene che le sue armi rimangano necessarie di fronte alle minacce israeliane.

Una nuova operazione militare potrebbe esacerbare questa discrepanza.

I sostenitori del disarmo potrebbero vedere la conferma dei rischi associati all’esistenza di una forza armata indipendente dallo Stato. Al contrario, Hezbollah potrebbe invocare l’offensiva per difendere la necessità di mantenere le sue capacità.

Le conseguenze politiche dipenderebbero in particolare dall’entità delle operazioni e dalle reazioni dei diversi partiti.

Le informazioni disponibili non consentono la creazione delle intenzioni operative di Hezbollah in caso di una nuova offensiva.

Tuttavia, mostrano che il partito si rifiuta di separare il dibattito sulle sue armi dalle assicurazioni di ritiro e sicurezza israeliane.

Tre scenari militari previsti prima delle elezioni

Le informazioni pubblicate l’8 ottobre permettono di distinguere tre ipotesi principali.

Il primo è un’offensiva di terra su larga scala, che potrebbe colpire aree strategiche come le altezze Rihane. Questa opzione comporterebbe significativi rischi militari e politici. Potrebbe cambiare le linee di controllo, ma esporrebbe Israele a un confronto prolungato.

Il secondo è basato su attacchi aerei aumentati e incursioni limitate. Manterrebbe la pressione su Hezbollah, riducendo l’impegno della Terra. Potrebbe anche essere presentata come una dimostrazione di forza prima dell’elezione.

Il terzo è quello di concentrarsi sui negoziati Tampa e cercare garanzie di sicurezza senza lanciare una nuova importante operazione.

Questi scenari non sono ufficialmente annunciati piani. Essi corrispondono alle opzioni discusse nelle analisi politiche e militari disponibili.

La loro attuazione dipenderà dalle decisioni israeliane, dalle reazioni di Hezbollah e dall’evoluzione delle discussioni diplomatiche.

Il Libano deve affrontare un’incerta scadenza diplomatica e militare

L’8 ottobre 2026 le autorità libanesi cercavano garanzie per evitare ulteriori aumenti. I negoziati Tampa sono una delle principali possibilità diplomatiche.

In particolare, il governo desidera garantire il ritiro israeliano dai territori occupati e permettere lo schieramento dell’esercito nei settori interessati.

Ma le posizioni israeliane rimangono lontane dalle richieste libanesi. Israele cerca di mantenere le garanzie militari per prevenire la ricostruzione dell’infrastruttura di Hezbollah.

La vicinanza delle elezioni israeliane aggiunge ulteriore incertezza.

Le informazioni disponibili non indicano che Benjamin Netanyahu ha deciso di lanciare un’offensiva generale prima del 27 ottobre. Tuttavia, essi dimostrano che questa ipotesi è presa sul serio da diversi interlocutori diplomatici.

Le aree Rihane e Beaufort occupano un posto importante nell’analisi dei rischi militari. Il loro monitoraggio potrebbe fare una duratura differenza nella situazione di sicurezza e nelle possibilità di ritorno degli abitanti.

Il periodo tra i negoziati previsti il 20 ottobre e le elezioni del 27 ottobre sembra quindi particolarmente sensibile.

Il Libano dovrà affrontare le decisioni israeliane, le richieste americane e le posizioni di Hezbollah, mentre nessun accordo finale garantisce un completo ritiro israeliano o una stabilizzazione duratura del confine.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews