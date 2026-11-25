6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il tennista libanese Maria El Hachache, 14 anni, torna questa settimana a Barcellona per riprendere l’allenamento, secondo un comunicato stampa. Si è unita all’Accademia spagnola l’estate scorsa e ha alternato la preparazione fisica, il lavoro corto e la partecipazione ai tornei junior.

Due risultati in diversi test

Il comunicato stampa si riferisce ad un titolo in Cornellà, Spagna, nella categoria under 16. Non specifica il punteggio finale o il nome dell’avversario. Questo risultato è distinto dalla sua doppia vittoria a Zuk Mosbeh J30, organizzata dalla Federazione di tennis libanese con la NDU Tennis Academy.

A Zouk Mosbeh, El Hachache e il suo compatriota Sofia Tabib hanno perso il primo turno prima di battere Haifa Taha El Jundi e Mariam Kamareddine, 2-6, 6-4, 10-8 al super tie-break. I due giocatori hanno vinto le doppie ragazze del secondo junior event organizzato a novembre dalla federazione e l’accademia. Il ritorno di Maria El Hachache a Barcellona riguarda la sua formazione; il comunicato stampa non annuncia un passaggio sul circuito professionale.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews