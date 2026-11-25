Il tennista libanese Maria El Hachache, 14 anni, torna questa settimana a Barcellona per riprendere l’allenamento, secondo un comunicato stampa. Si è unita all’Accademia spagnola l’estate scorsa e ha alternato la preparazione fisica, il lavoro corto e la partecipazione ai tornei junior.
Due risultati in diversi test
Il comunicato stampa si riferisce ad un titolo in Cornellà, Spagna, nella categoria under 16. Non specifica il punteggio finale o il nome dell’avversario. Questo risultato è distinto dalla sua doppia vittoria a Zuk Mosbeh J30, organizzata dalla Federazione di tennis libanese con la NDU Tennis Academy.
A Zouk Mosbeh, El Hachache e il suo compatriota Sofia Tabib hanno perso il primo turno prima di battere Haifa Taha El Jundi e Mariam Kamareddine, 2-6, 6-4, 10-8 al super tie-break. I due giocatori hanno vinto le doppie ragazze del secondo junior event organizzato a novembre dalla federazione e l’accademia. Il ritorno di Maria El Hachache a Barcellona riguarda la sua formazione; il comunicato stampa non annuncia un passaggio sul circuito professionale.
Commenti