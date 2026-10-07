Diecimila posizioni nel mirino: lo stato sta preparando una silenziosa ristrutturazione della sua amministrazione?

Il Libano ha intenzione di abolire circa 10.000 posti vacanti, principalmente a livelli più bassi di amministrazione. Presentata come conseguenza della digitalizzazione e dell’automazione, questa riforma non significa 10.000 licenziamenti. Tuttavia, potrebbe fare un cambiamento duraturo nel numero, nel reclutamento, nelle competenze e nei servizi del settore pubblico libanese.

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Breve informazione, ma potenzialmente notevole lavoro

La riforma discreta potrebbe cambiare significativamente la struttura dell’amministrazione libanese. Lo Stato si sta muovendo verso l’abolizione di circa 10.000 posti vacanti nel settore pubblico. I posti di lavoro in questione appartenevano principalmente ai gradi inferiori del servizio civile. La giustificazione avanzata si basa su studi di fattibilità economica che concludono che alcuni di questi post non sarebbero più necessari se l’amministrazione continuasse a digitalizzare e automatizzare le procedure. In questa fase, le prove disponibili non identificano un elenco definitivo di dipartimenti, amministrazioni o categorie professionali interessate. Né possono affermare che una decisione finale su esattamente 10.000 posti è già stata adottata legalmente. La figura deve quindi essere letta come ordine di grandezza di un progetto in preparazione, non come la notifica di 10.000 cancellazioni immediatamente applicabili.

Questa precisione cambia completamente la lettura sociale del file. Un posto vacante non è un funzionario terminato. Rimuovere un lavoro che non è occupato significa rimuoverlo dal grafico organizzativo o rinunciare a riempirlo in futuro. L’impatto immediato sui dipendenti attivi è quindi molto diverso da quello di un piano di ridondanza. D’altra parte, l’impatto strutturale può essere importante. I grafici dell’organizzazione statale determinano il reclutamento futuro, le competizioni, le carriere, la divisione del lavoro e le risorse umane disponibili nelle amministrazioni. La rimozione di diverse migliaia di posti equivale quindi a riscattare parte dello Stato per gli anni successivi. Ecco perché la vera domanda non è se 10.000 persone perderanno il lavoro. Le informazioni disponibili non supportano questa interpretazione. La questione è ciò che le funzioni pubbliche lo Stato ritiene che possa svolgere con meno personale.

Perché i gradi inferiori sono i primi coinvolti

Il fatto che le posizioni interessate si concentrino nei gradi inferiori dà un’indicazione della filosofia della riforma. Questi sono generalmente i livelli che riuniscono una parte significativa delle funzioni di esecuzione, cattura, circolazione dei documenti, ricezione amministrativa, archiviazione, elaborazione ripetitiva dei file e delle attività di supporto. Queste sono anche le funzioni più direttamente esposte alla dematerializzazione quando un servizio passa dalla carta al digitale. Un registro computerizzato può ridurre la copia. Una procedura online può ridurre il numero di passaggi fisici al banco. Un sistema di pagamento digitale può rimuovere diversi passaggi manuali. Così, l’automazione non elimina l’amministrazione, ma altera la natura dei compiti richiesti.

Tuttavia, una conclusione troppo veloce deve essere evitata: la scansione di una procedura non dimostra automaticamente che un post è diventato inutile. Un’amministrazione digitale ha bisogno di agenti in grado di controllare i dati, le eccezioni di processo, assistere gli utenti, sistemi sicuri, verificare la frode e garantire la continuità del servizio quando gli strumenti falliscono. Alcuni dei lavori di esecuzione possono scomparire, mentre nuove esigenze si presentano nel calcolo, nell’analisi dei dati, nella sicurezza informatica o nel controllo. Gli studi di fattibilità di cui al fascicolo stanno quindi diventando cruciali. Per essere credibili, devono misurare i compiti effettivamente rimossi dalla digitalizzazione e non semplicemente applicare un obiettivo contabile di downsizing. Le informazioni disponibili non forniscono ancora la loro metodologia o la loro ripartizione per amministrazione.

La cifra di 10.000 non deve essere confusa con 10.000 licenziamenti

La distinzione merita di essere ripetuta perché determinerà la percezione pubblica della riforma. Il progetto riguarda i posti vacanti. Per definizione, non sono attualmente occupati da 10.000 dipendenti che dovrebbero essere respinti. L’abolizione di queste linee di bilancio ridurrebbe principalmente la capacità teorica dello Stato di assumere su queste linee di bilancio. Potrebbe anche porre fine alla manutenzione amministrativa di grafici organizzativi obsoleti. In alcune giurisdizioni, le strutture del personale sono state progettate in un momento in cui ogni operazione ha richiesto record fisici molto più lunghi, copie, record e circuiti di firma. Mantenere queste posizioni indefinitamente nelle tabelle di personale solo se le funzioni corrispondenti ancora esistono.

Ma l’assenza di ridondanze immediate non significa l’assenza di problemi sociali. I posti pubblici sono storicamente un modo di accesso all’occupazione per parte della popolazione. La loro rimozione riduce le prospettive di future assunzioni nelle categorie interessate. La riforma può anche cambiare l’equilibrio tra gli imprenditori, gli appaltatori e altre forme di occupazione pubblica se lo Stato abolisce i posti statutari pur continuando ad acquistare benefici esterni. Il rischio sarebbe quindi di ridurre la struttura organizzativa ufficiale senza ridurre effettivamente le spese, semplicemente spostando i compiti a contratti o fornitori. Non vi è alcuna indicazione nelle informazioni disponibili che questo scenario è previsto. Questo è proprio uno dei punti che un piano dettagliato dovrà chiarire.

Riforma di bilancio come amministrativa

L’eliminazione dei posti vacanti ha un interesse di bilancio che supera il risparmio immediato dei salari, dal momento che i posti non riempiti non costano necessariamente la loro piena remunerazione oggi. La posta in gioco risiede nelle spese future. Ogni posizione mantenuta in un grafico organizzativo rappresenta un’opportunità di reclutamento, seguita da stipendio, contributi, progressione di carriera e impegni a lungo termine. Eliminando i posti di lavoro ritenuti inutili, lo Stato limita il futuro recupero di una bolletta salariale basata sulle vecchie esigenze. Questa logica può essere coerente in un paese che cerca di ricostruire le sue finanze pubbliche. Tuttavia, è rilevante solo se i post cancellati sono in realtà obsoleti.

Il pericolo sarebbe di usare la digitalizzazione come giustificazione generale per una riduzione che non tenga conto della qualità del servizio. L’amministrazione può costare meno mentre diventa meno accessibile. I cittadini con competenze digitali povere, le persone anziane o quelle senza un accesso stabile ai servizi online possono avere bisogno di supporto umano. La riduzione delle finestre deve quindi essere bilanciata contro il livello reale di digitalizzazione del paese e la capacità delle piattaforme pubbliche di operare senza interruzioni. La riforma di successo non è misurata dal numero di posti aboliti, ma dal costo e dal tempo necessario per un cittadino per ottenere effettivamente il suo documento o il suo servizio.

Il test reale: rimuovere le attività prima di rimuovere i lavori

L’ordine delle operazioni sarà decisivo. La logica più affidabile è quella di digitalizzare prima una procedura, di misurarne il funzionamento, e poi di vedere quali compiti umani sono effettivamente scomparsi. Procedere nell’ordine opposto costituirebbe un rischio: rimuovere posizioni sul presupposto che la futura automazione li renderà inutili, prima che il sistema digitale sia in grado di sostituirli. In tale scenario, l’amministrazione potrebbe trovarsi con meno personale e strumenti ancora incompleti. La riforma creerebbe delle code digitali invece che delle code fisiche. Le prove disponibili suggeriscono che la cancellazione proposta è legata alla condizione di un orientamento di meccanizzazione. Questa condizione deve rimanere centrale.

La scansione deve anche essere contraddistinta dalla semplice riproduzione elettronica della carta. Mettere un modulo su uno schermo non è sufficiente se l’utente deve quindi stampare il documento, ottenere diverse firme fisiche e passare a diversi uffici. I risparmi di personale in realtà si verificano solo quando l’intera catena viene ridisegnata: identificazione, deposito, pagamento, verifica, firma, archiviazione ed emissione. Una riforma della forza lavoro senza riforma delle procedure lascerebbe intatta la burocrazia riducendo al tempo stesso le risorse umane disponibili per gestirla.

Carte organizzative da rivedere dal dipartimento

La cifra complessiva di 10.000 posti non indica ancora dove si trovano la maggior parte delle abolizioni previste. Questa è una limitazione importante del file disponibile. Nessuna ripartizione sufficientemente dettagliata è fornita da reparto, istituzione o tipo di funzione. Sarebbe quindi imprudente annunciare che tale amministrazione avrebbe perso un tale numero di posti. D’altra parte, la logica stessa degli studi di sostenibilità coinvolge l’analisi amministrativa. Le esigenze di un servizio di registrazione civile non sono quelle di un ministero tecnico. Le esigenze di un governo centrale differiscono da quelle di un servizio territoriale. La stessa tecnologia può ridurre significativamente i compiti in un settore e quasi non in un altro.

Questa ripartizione sarà uno dei documenti più importanti da considerare quando la riforma assume forma formale. Essa permetterà di distinguere una vera ristrutturazione da un taglio uniforme. L’amministrazione moderna non è necessariamente un’amministrazione più piccola ovunque. Potrebbe aver bisogno di meno agenti in una funzione e più in un’altra. La scansione può rimuovere le stazioni di ingresso mentre richiedono specialisti di sistema. Può ridurre la lavorazione manuale, rafforzando le esigenze di controllo. Se lo stato rimuove semplicemente i posti di lavoro senza competenze di reinserimento, rischia di mantenere la carenza dove già esistono ed eliminare la capacità di cui avrà bisogno in seguito.

Il rischio di uno Stato digitalizzato su carta ma dipende ancora dalla carta

La credibilità del progetto dipenderà anche dall’infrastruttura digitale. Un’amministrazione non può basare il suo personale su piattaforme che operano in modo intermittente. La continuità elettrica, le reti, i data center, la sicurezza informatica, i backup e l’interoperabilità intergiurisdizionale diventano componenti del servizio pubblico. Rimozione di una posizione perché un’operazione è automatizzata significa considerare il sistema informatico come infrastruttura essenziale come ufficio o archivio. Lo Stato dovrà quindi finanziare il mantenimento, l’aggiornamento e la protezione di tali strumenti. I risparmi sul payroll possono essere cancellati se i sistemi digitali sono scarsamente progettati o devono essere sostituiti frequentemente.

Altrettanto importante è il problema dell’interoperabilità. Se ogni amministrazione costruisce la propria piattaforma senza poter scambiare dati con altri, il cittadino continuerà a trasportare informazioni da un servizio all’altro. La burocrazia avrà semplicemente cambiato il suo sostegno. Per la cancellazione delle funzioni ripetitive da giustificare, i dati già detenuti dallo Stato devono essere riutilizzati legalmente e in modo sicuro. Ciò implica regole sulla protezione dei dati, l’accesso ai file e la responsabilità per gli errori. Le informazioni disponibili sui 10.000 post non dettagliano questi aspetti. Sono le condizioni tecniche senza le quali l’economia annunciata rimarrà teorica.

Un’opportunità per rompere il legame tra reclutamento pubblico e clientela

Infine, la riduzione dei posti di lavoro ha una dimensione politica. L’occupazione pubblica è stata a lungo integrata nelle relazioni di potere libanese. I reclutamenti, le competizioni, i contratti e gli appuntamenti sono stati spesso problemi tra forze politiche e comunità. Ridurre il numero di posti non necessari può quindi limitare lo stock di posti di lavoro disponibili per il futuro reclutamento motivato più da bilanci politici che dalle esigenze del servizio. Questa possibilità spiega perché apparentemente la riforma tecnica può diventare politicamente sensibile non appena si conosce l’elenco preciso dei posti di lavoro.

Ma l’effetto opposto è possibile anche se la riforma non è trasparente. I posti di lavoro possono essere soppressi mentre le assunzioni contrattuali continuerebbero altrove, con meno regole e controlli. La modernizzazione diventerebbe quindi un mezzo per aggirare piuttosto che correggere le vecchie pratiche. Per evitare questo rischio, lo Stato dovrà pubblicare i criteri utilizzati: compiti mancanti, volume di file, guadagni di produttività attesi, costo di mantenere il post e le nuove esigenze create dalla digitalizzazione. Senza questi dati, la cifra di 10.000 sarà facilmente utilizzata nella battaglia politica, in quanto ogni lato può accusare l’altro di eliminare o proteggere posti di lavoro per motivi partigiani.

Una riforma che deve anche dire quali posti di lavoro lo Stato vuole creare

Una moderna politica della forza lavoro non può essere limitata all’abolizione. Essa deve anche definire le competenze che lo Stato desidera acquisire. Mentre la digitalizzazione riduce i requisiti in determinate funzioni, aumenta meccanicamente il valore dei profili in grado di progettare, amministrare e garantire nuovi sistemi. L’amministrazione avrà bisogno di ingegneri, specialisti dei dati, esperti di sicurezza IT, controllori e personale che possono supportare gli utenti. La questione diventa dunque quella di uno scambio tra vecchi e nuovi posti di lavoro, non di una riduzione astratta del numero dei funzionari.

È anche una questione di generazione. Rimozione di migliaia di posti di ingresso senza aprire nuovi canali di reclutamento qualificati può accelerare l’invecchiamento dell’amministrazione. Un’istituzione che non recluta più finisce per perdere le sue abilità quando gli agenti esperti partono. Al contrario, artificialmente mantenendo i post che sono diventati inutili blocchi risorse che potrebbero finanziare nuovi profili. La riforma deve quindi combinare l’abolizione, la ridistribuzione e l’assunzione mirata. Il file disponibile non indica ancora se questa architettura accompagna il progetto di 10.000 post. Dovrebbe essere ricercata nell’attuazione delle decisioni.

La figura è spettacolare; i dettagli decideranno se la riforma è veramente

In questa fase, il fatto solido è limitato ma importante: lo stato si sta muovendo verso l’eliminazione di circa 10.000 posti vacanti, principalmente nei gradi inferiori, sulla base di studi di fattibilità che ritengono che non sarebbero più necessari se la digitalizzazione progredisce. Sarebbe fuorviante andare oltre e presentare come elenchi stabiliti di dipartimenti, risparmi di bilancio specifici o un calendario che non sono inclusi negli articoli disponibili. Il soggetto merita di essere seguito perché apre un progetto molto più ampio di quanto suggerisca la prima informazione.

La riforma può diventare una delle più importanti trasformazioni dell’amministrazione libanese se si basa sulla mappatura dei compiti reali e sulla digitalizzazione funzionale. Può anche essere ridotto a un’operazione contabile se la cifra di 10.000 diventa un obiettivo in sé. La differenza sarà vista nei documenti futuri: quali posizioni, quali amministrazioni, quali funzioni automatizzate, quali risparmi, quali nuove assunzioni e quali qualità degli indicatori di servizio? Finché queste risposte non sono pubbliche, la cautela rimane necessaria. Ma una cosa è già chiara: cancellando i posti vacanti piuttosto che aspettare di riempirli, lo stato sta iniziando a decidere non solo quanti agenti vuole assumere, ma che tipo di amministrazione vuole ancora avere.

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