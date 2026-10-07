Joe Saddi mette sotto pressione il governo: dietro l’elettricità, il primo avvertimento politico delle Forze libanesi Un « ritiremento » calcolato tra la ritenzione del governo e la minaccia di rottura Joe Saddi non si e’ licenziato. Il Ministro dell’Energia ha scelto una formula più ambigua e politicamente più gestibile: attualmente non partecipa più alle riunioni del Consiglio dei Ministri, continuando a servire come capo del suo ministero. Questa distinzione è il punto di partenza del caso. Gli permette di protestare contro il funzionamento del governo senza abbandonare il settore che conduce, e le Forze libanesi di aumentare la pressione senza causare immediatamente una crisi ministeriale aperta. Saddi ha presentato la sua decisione come conseguenza della mancanza di una risposta del governo a diverse proposte per mantenere l’approvvigionamento energetico e mitigare l’impatto della crisi energetica globale. Egli ha dichiarato che il suo ritiro dalle sessioni non era una rinuncia alla responsabilità, ma un modo per costringere l’intero governo ad assumere una responsabilità che considerava troppo largamente lasciata al solo Ministero dell’Energia. La forma scelta è quindi importante quanto lo sfondo. Una rassegnazione creò un posto vacante e costrinse le Forze libanesi a decidere immediatamente se fossero rimaste nel governo. Una semplice protesta pubblica potrebbe essere stata assorbita come ulteriore disputa ministeriale. L’astensione pone la crisi tra questi due estremi. Permette a Saddi di continuare a far rispettare le leggi, gestire il servizio pubblico e difendere le sue riforme, rifiutandosi di appoggiare le riunioni governative che ritiene non prendere le decisioni necessarie. Il messaggio al Primo Ministro Nawaf Salam è chiaro: il ministro ritiene che abbia esaurito gli avvertimenti tecnici. Ora, l’assenza di arbitrato diventa un problema politico. Il disaccordo concreto: tasse di carburante e prezzi dell’elettricità mobile Il conflitto non riguarda solo una percepita mancanza di sostegno. Si è cristallizzato intorno a proposte specifiche. In un incontro sulle conseguenze dell’aumento globale del prezzo del carburante, Saddi ha difeso diversi meccanismi per ridurre la bolletta finale. Questi includono una modifica, una sospensione o una rimozione di alcune spese di carburante per limitare l’aumento pagato dai consumatori. Tale opzione è stata accolta con un’obiezione centrale del Ministero delle Finanze: le entrate interessate sono coinvolte nel finanziamento degli impegni pubblici, compresi gli aumenti concessi al settore pubblico. Per rimuoverli senza risorse alternative, la crisi del settore dell’energia al bilancio statale. Questo è uno dei nodi del conflitto: l’energia rappresenta il costo complessivo per la famiglia, mentre la finanza deve proteggere dai ricavi già previsti per altre spese. Il secondo punto riguarda la tariffa dell’elettricità pubblica. Saddi ha proposto un sistema di prezzi mobili in grado di evolvere con i costi effettivi di produzione e acquisto di carburante. Il suo argomento è economico: anche se il prezzo di chilowatt-hours pubblico aumenta in determinate circostanze, l’elettricità fornita da Elettricità dal Libano rimane più conveniente dell’elettricità acquistata da generatori privati. Un aumento controllato della tariffa potrebbe quindi consentire più ore di alimentazione pubblica e ridurre la quantità molto più costosa di elettricità che le famiglie acquistano da generatori. Il ragionamento non riguarda solo la bolletta elettrica del Libano, ma la bolletta energetica totale della famiglia. Saddi incolpa il governo per guardare separatamente al prezzo pubblico e le tasse mentre il consumatore aggiunge la bolletta pubblica, abbonamento privato e carburante. Una riunione senza arbitrato, poi la rottura La decisione del ministro viene dopo un incontro governativo descritto come difficile. Le soluzioni proposte non sono state supportate. Il Ministero delle Finanze non ha agito sull’idea di ridurre i prelievi di carburante a causa della mancanza di ricavi alternativi. Né la proposta di tariffa mobile ha portato a una decisione. Per Saddi, questa mancanza di arbitrato significa che accetta di lasciare che lo shock energetico passa al consumatore. Egli afferma di aver avvertito, fornito i dati e presentato le soluzioni prima di scoprire che non è stata seguita alcuna risposta operativa. È questa sequenza che egli usa per giustificare il suo ritiro dal Consiglio dei ministri. La sua argomentazione mira anche a spostare la responsabilità politica. Per decenni, il Ministero dell’Energia ha portato gran parte del costo simbolico del fallimento nel settore dell’elettricità. Saddi non permettera’ che questa meccanica accada di nuovo. Dichiarando pubblicamente che il governo deve decidere, cerca di impedire che le conseguenze della crisi vengano attribuite al solo ministro. La strategia è trasparente: avvertenze di documento, pubblicizzare opzioni rifiutate, e stabilire che gli arbitrati fiscali o di bilancio superano la sua giurisdizione. Se le ore attuali diminuiscono o aumenta la bolletta energetica, può sostenere che il problema non era in assenza di proposte, ma nel rifiuto collettivo di adottarle. Il caso va oltre Saddi: la decisione è stata coordinata con Maarab L’elemento che trasforma il caso in una crisi politica è il coinvolgimento diretto delle Forze libanesi. La decisione di Saddi non sembra essere un’iniziativa puramente personale. Viene dopo una lunga riunione tra le componenti parlamentari e ministeriali del partito, il suo corpo esecutivo e diversi funzionari intorno a Samir Geagea. Informazioni coerenti presentano la decisione coordinata con Maarab. Le Forze consideravano che l’astensione era, a questo punto, una risposta sufficiente. Non hanno annunciato la loro partenza dal governo, e l’assunzione di dimissioni collettive è ancora presentata come prematuro. Ma la possibilità è ora entrata esplicitamente nel dibattito. Questa laurea è calcolata. Il partito può sostenere il suo ministro senza bruciare immediatamente il prossimo passo. Può osservare la reazione di Nawaf Salam, del presidente Joseph Aoun e del ministro delle Finanze prima di decidere se tornare alla normale partecipazione, continuare a boicottare le sessioni o andare oltre. L’astensione diventa così uno strumento di negoziazione interna. Esso offre a Maarab un mezzo per misurare l’equilibrio del potere all’interno del governo evitando il costo politico di una ripartizione immediata. Se si trovano compromessi, il ministro può prendere il suo posto intorno al tavolo. Se nulla cambia, le Forze possono presentare una possibile escalation come risultato di una serie di avvisi ignorati. Il messaggio inviato a Baabda poche ore prima dell’annuncio La dimensione politica è ancora più chiara nell’approccio preso a Joseph Aoun. Prima dell’annuncio di Saddi, Samir Geagea inviò il deputato Melhem Riaci a Baabda. Ufficialmente, l’incontro con il Presidente si è concentrato sulle condizioni politiche e sociali, nonché sugli sviluppi regionali. Ma le informazioni che circondano l’incontro indicano un messaggio più ampio da Maarab sul funzionamento del governo. La critica non riguardava solo l’economia. Hanno anche trattato il registro sovrano. Le Forze hanno espresso preoccupazione che la cattiva gestione economica, unita alle difficoltà politiche e di sicurezza, porterebbe ad un’esplosione sociale. Il calendario sta rivelando: il messaggio a Baabda precede la decisione del ministro di poche ore. La sequenza dà la tolleranza ad una portata più ampia rispetto al record elettrico da solo. Maarab avverte la presidenza prima di attivare un primo mezzo di lobbying del governo. Questo non significa che uno scenario di uscita è già stato deciso. Al contrario, le Forze mantengono un margine di manovra. Ma essi sottolineano che non vogliono più essere considerati automaticamente in solidarietà con le decisioni che contestano. Questa posizione permette anche loro di proteggere la loro posizione politica: partecipare al governo, mostrando al loro elettorato che non appoggiano l’inazione economica o ciò che considerano insufficiente su questioni di sovranità. Una crisi elettrica in mezzo a un mercato mondiale dell’energia sotto stress Il conflitto governativo si svolge in un contesto che riduce lo spazio per la manovra. La crisi regionale e le perturbazioni sui principali percorsi energetici hanno aumentato i costi del carburante. Per un paese fortemente dipendente dalle importazioni e con poche riserve finanziarie, ogni aumento internazionale viene rapidamente trasmesso alla produzione, ai trasporti e ai generatori privati. Il problema è ingrandito dalla particolare struttura del sistema libanese: quando cade l’offerta pubblica, le famiglie continuano a consumare l’elettricità. Semplicemente trasferiscono il loro consumo ad una fonte privata più costosa. Un risparmio di bilancio raggiunto limitando gli acquisti di carburante può quindi portare ad una spesa molto più alta sostenuta direttamente dalle famiglie. Questo è il cuore dell’argomento di Saddi a favore della velocità mobile. Il Pannello rileva che il relativo confronto non è tra una vecchia tariffa pubblica e una nuova tariffa pubblica, ma tra il costo di un’ora aggiuntiva fornita da Elettricità del Libano e quella della stessa ora acquistata da un generatore. Tuttavia, i suoi avversari devono risolvere un’altra equazione: aumentare automaticamente le tariffe in un paese in cui il reddito rimane fragile può anche aumentare i salari non retribuiti e la pressione sociale. La decisione non può quindi essere puramente tecnica. Si tratta di determinare chi assorbe l’aumento globale: lo Stato attraverso ricavi o sovvenzioni inferiori, l’elettricità del Libano attraverso il suo bilancio, o il consumatore attraverso le sue fatture. Il Ministro evidenzia le riforme per sfidare l’impotenza Saddi accompagnò il braccio con una recensione della sua visita al ministero. In particolare, ricorda l’istituzione dell’autorità di regolamentazione per il settore dell’elettricità, prevista da una legge di 24 anni ma non attuata. A suo avviso, questa autorità sta ora preparando il lancio di licenze che permettono al settore privato di produrre e distribuire elettricità nei prossimi mesi. L’argomento politico è chiaro: il Ministro vuole distinguere tra riforme che sono direttamente all’interno della sua giurisdizione e decisioni fiscali e finanziarie che richiedono il voto del governo collettivo. Egli cerca così di dimostrare che non sta chiedendo un bianco-seing per perseguire il vecchio modello, ma per arbitrati necessari per una transizione che sostiene di aver avviato. Ciò è importante per comprendere la strategia delle Forze libanesi. Il partito ha interesse a presentare il Ministero dell’Energia come laboratorio per la rottura con le pratiche precedenti. Il settore è stato al centro di polemiche politiche e finanziarie per anni. Dimostrare con successo un’autorità di regolamentazione funzionale, un’apertura regolamentata al settore privato e un più stretto prezzo dei costi consentirebbero alle Forze di rivendicare un metodo diverso. Al contrario, un ulteriore crollo dell’alimentatore li esporrebbe direttamente. Il conflitto con il governo è quindi utilizzato anche per stabilire un limite di responsabilità prima che le conseguenze della crisi diventino visibili nelle case. Il vero rischio per Nawaf Salam: un problema settoriale diventa un precedente Per il Primo Ministro, il pericolo supera il numero di incontri in cui Saddi parteciperà o no. Se un ministro può sospendere la sua presenza in Consiglio pur rimanendo in carica, e se il suo partito trasforma tale astensione in pressione politica, altri componenti potrebbero essere tentati di utilizzare lo stesso metodo. Il governo sarebbe poi entrare in una logica di partecipazione condizionale dove ogni blocco sarebbe rimasto ufficialmente al potere mentre boicottando gli arbitrati che lo dispiace. In un sistema già frammentato, tale pratica indebolirebbe la capacità del Consiglio dei ministri di funzionare come organismo collettivo. La Salam deve quindi trovare un compromesso sulla sostanza senza dare l’impressione che la pressione partigiana sia sufficiente per ottenere un trattamento privilegiato. Deve anche evitare una rottura con le Forze in un momento in cui il governo sta affrontando contemporaneamente la questione meridionale, i negoziati con Israele, la ricostruzione, le relazioni con le istituzioni finanziarie internazionali e le tensioni sociali. Un’uscita di ministri vicino a Maarab non avrebbe necessariamente automaticamente abbassato l’esecutivo, ma avrebbe cambiato la sua legittimità politica e rilanciato i dibattiti sulla sua composizione. I rumori di rishuffle esistono già. La crisi dei Saddi potrebbe dare loro materiale concreto. È per questo che il compromesso ricercato deve essere probabilmente presentato come risposta all’emergenza energetica e non come concessione a un partito. Le forze mantengono la massima minaccia nella riserva In questa fase, le Forze libanesi non hanno deciso di lasciare il governo. Questo è esattamente ciò che rende la loro posizione efficace. Una minaccia usata troppo presto perde parte del suo valore. Mantenendo i loro ministri in posizione mentre permettono a Saddi di ritirarsi dalle sessioni, creano una scala di arrampicata. Primo passo: avvertimenti tecnici. Secondo passo: messaggio politico a Baabda. Fase 3: Forbearance dal ministro interessato. I prossimi passi potrebbero essere un’estensione della sfida ad altri ministri, una sfida pubblica più completa alla politica del governo, o, alla fine del processo, un dibattito sulla continuazione del partito nell’esecutivo. Non ci sono prove che suggeriscano che venga presa questa decisione. La risposta del governo determinerà quindi i prossimi passi. Un accordo sulle tariffe, i prelievi o un’altra forma di sostegno per il settore consentirebbe a Saddi di tornare sostenendo che aveva ottenuto il sostegno collettivo per la crisi. Una totale mancanza di risposta rafforzerebbe invece l’argomento di Maarab che il problema non è più nella tecnologia ma nella governance. La crisi dell’elettricità sarebbe poi diventata il veicolo per un dibattito molto più ampio: quanto può un partito rimanere in solidarietà con un governo i cui arbitrati economici contesta e una parte dell’orientamento sovranista? Una prova di verità prima che il disegno di legge arrivi nelle famiglie Il calendario richiede una risposta rapida. La crisi energetica non lascia al governo il lusso di un prolungato conflitto istituzionale. Se i prezzi mondiali rimangono alti e non possono essere aumentati gli alimenti pubblici, la differenza sarà pagata dalle famiglie attraverso generatori, trasporti e prezzi delle merci. La battaglia sulle tasse o la tariffa pubblica può sembrare tecnica, ma riguarda direttamente la distribuzione di questo disegno di legge. Saddi vuole che lo Stato accetti parte del costo o modifichi il funzionamento del settore per ridurre la dipendenza dai generatori. La finanza sta cercando di evitare di creare un nuovo buco di bilancio. Tra l’altro, il Consiglio dei ministri deve arbitrare. L’astensione del ministro è quindi un primo test politico per la coalizione governativa. Non è ancora una rottura e non deve essere presentata come tale. Tuttavia, lei è più di un gesto di umore. È stato preceduto da avvertimenti, discussi all’interno delle Forze libanesi, accompagnati da un messaggio alla Presidenza e giustificato da proposte concrete che non erano state decise. È questa combinazione che gli dà la sua portata. Il governo può ancora contenere la crisi. Ma se fallisce, il problema dell’elettricità avrà creato un precedente: quello di un partito che rimane nell’esecutivo, pur sospendendo la sua partecipazione nel suo luogo decisionale principale per ottenere un cambiamento, naturalmente.

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Un « ritiremento » calcolato tra la ritenzione del governo e la minaccia di rottura

Joe Saddi non si e’ licenziato. Il Ministro dell’Energia ha scelto una formula più ambigua e politicamente più gestibile: attualmente non partecipa più alle riunioni del Consiglio dei Ministri, continuando a servire come capo del suo ministero. Questa distinzione è il punto di partenza del caso. Gli permette di protestare contro il funzionamento del governo senza abbandonare il settore che conduce, e le Forze libanesi di aumentare la pressione senza causare immediatamente una crisi ministeriale aperta. Saddi ha presentato la sua decisione come conseguenza della mancanza di una risposta del governo a diverse proposte per mantenere l’approvvigionamento energetico e mitigare l’impatto della crisi energetica globale. Egli ha dichiarato che il suo ritiro dalle sessioni non era una rinuncia alla responsabilità, ma un modo per costringere l’intero governo ad assumere una responsabilità che considerava troppo largamente lasciata al solo Ministero dell’Energia.

La forma scelta è quindi importante quanto lo sfondo. Una rassegnazione creò un posto vacante e costrinse le Forze libanesi a decidere immediatamente se fossero rimaste nel governo. Una semplice protesta pubblica potrebbe essere stata assorbita come ulteriore disputa ministeriale. L’astensione pone la crisi tra questi due estremi. Permette a Saddi di continuare a far rispettare le leggi, gestire il servizio pubblico e difendere le sue riforme, rifiutandosi di appoggiare le riunioni governative che ritiene non prendere le decisioni necessarie. Il messaggio al Primo Ministro Nawaf Salam è chiaro: il ministro ritiene che abbia esaurito gli avvertimenti tecnici. Ora, l’assenza di arbitrato diventa un problema politico.

Il disaccordo concreto: tasse di carburante e prezzi dell’elettricità mobile

Il conflitto non riguarda solo una percepita mancanza di sostegno. Si è cristallizzato intorno a proposte specifiche. In un incontro sulle conseguenze dell’aumento globale del prezzo del carburante, Saddi ha difeso diversi meccanismi per ridurre la bolletta finale. Questi includono una modifica, una sospensione o una rimozione di alcune spese di carburante per limitare l’aumento pagato dai consumatori. Tale opzione è stata accolta con un’obiezione centrale del Ministero delle Finanze: le entrate interessate sono coinvolte nel finanziamento degli impegni pubblici, compresi gli aumenti concessi al settore pubblico. Per rimuoverli senza risorse alternative, la crisi del settore dell’energia al bilancio statale. Questo è uno dei nodi del conflitto: l’energia rappresenta il costo complessivo per la famiglia, mentre la finanza deve proteggere dai ricavi già previsti per altre spese.

Il secondo punto riguarda la tariffa dell’elettricità pubblica. Saddi ha proposto un sistema di prezzi mobili in grado di evolvere con i costi effettivi di produzione e acquisto di carburante. Il suo argomento è economico: anche se il prezzo di chilowatt-hours pubblico aumenta in determinate circostanze, l’elettricità fornita da Elettricità dal Libano rimane più conveniente dell’elettricità acquistata da generatori privati. Un aumento controllato della tariffa potrebbe quindi consentire più ore di alimentazione pubblica e ridurre la quantità molto più costosa di elettricità che le famiglie acquistano da generatori. Il ragionamento non riguarda solo la bolletta elettrica del Libano, ma la bolletta energetica totale della famiglia. Saddi incolpa il governo per guardare separatamente al prezzo pubblico e le tasse mentre il consumatore aggiunge la bolletta pubblica, abbonamento privato e carburante.

Una riunione senza arbitrato, poi la rottura

La decisione del ministro viene dopo un incontro governativo descritto come difficile. Le soluzioni proposte non sono state supportate. Il Ministero delle Finanze non ha agito sull’idea di ridurre i prelievi di carburante a causa della mancanza di ricavi alternativi. Né la proposta di tariffa mobile ha portato a una decisione. Per Saddi, questa mancanza di arbitrato significa che accetta di lasciare che lo shock energetico passa al consumatore. Egli afferma di aver avvertito, fornito i dati e presentato le soluzioni prima di scoprire che non è stata seguita alcuna risposta operativa. È questa sequenza che egli usa per giustificare il suo ritiro dal Consiglio dei ministri.

La sua argomentazione mira anche a spostare la responsabilità politica. Per decenni, il Ministero dell’Energia ha portato gran parte del costo simbolico del fallimento nel settore dell’elettricità. Saddi non permettera’ che questa meccanica accada di nuovo. Dichiarando pubblicamente che il governo deve decidere, cerca di impedire che le conseguenze della crisi vengano attribuite al solo ministro. La strategia è trasparente: avvertenze di documento, pubblicizzare opzioni rifiutate, e stabilire che gli arbitrati fiscali o di bilancio superano la sua giurisdizione. Se le ore attuali diminuiscono o aumenta la bolletta energetica, può sostenere che il problema non era in assenza di proposte, ma nel rifiuto collettivo di adottarle.

Il caso va oltre Saddi: la decisione è stata coordinata con Maarab

L’elemento che trasforma il caso in una crisi politica è il coinvolgimento diretto delle Forze libanesi. La decisione di Saddi non sembra essere un’iniziativa puramente personale. Viene dopo una lunga riunione tra le componenti parlamentari e ministeriali del partito, il suo corpo esecutivo e diversi funzionari intorno a Samir Geagea. Informazioni coerenti presentano la decisione coordinata con Maarab. Le Forze consideravano che l’astensione era, a questo punto, una risposta sufficiente. Non hanno annunciato la loro partenza dal governo, e l’assunzione di dimissioni collettive è ancora presentata come prematuro. Ma la possibilità è ora entrata esplicitamente nel dibattito.

Questa laurea è calcolata. Il partito può sostenere il suo ministro senza bruciare immediatamente il prossimo passo. Può osservare la reazione di Nawaf Salam, del presidente Joseph Aoun e del ministro delle Finanze prima di decidere se tornare alla normale partecipazione, continuare a boicottare le sessioni o andare oltre. L’astensione diventa così uno strumento di negoziazione interna. Esso offre a Maarab un mezzo per misurare l’equilibrio del potere all’interno del governo evitando il costo politico di una ripartizione immediata. Se si trovano compromessi, il ministro può prendere il suo posto intorno al tavolo. Se nulla cambia, le Forze possono presentare una possibile escalation come risultato di una serie di avvisi ignorati.

Il messaggio inviato a Baabda poche ore prima dell’annuncio

La dimensione politica è ancora più chiara nell’approccio preso a Joseph Aoun. Prima dell’annuncio di Saddi, Samir Geagea inviò il deputato Melhem Riaci a Baabda. Ufficialmente, l’incontro con il Presidente si è concentrato sulle condizioni politiche e sociali, nonché sugli sviluppi regionali. Ma le informazioni che circondano l’incontro indicano un messaggio più ampio da Maarab sul funzionamento del governo. La critica non riguardava solo l’economia. Hanno anche trattato il registro sovrano. Le Forze hanno espresso preoccupazione che la cattiva gestione economica, unita alle difficoltà politiche e di sicurezza, porterebbe ad un’esplosione sociale.

Il calendario sta rivelando: il messaggio a Baabda precede la decisione del ministro di poche ore. La sequenza dà la tolleranza ad una portata più ampia rispetto al record elettrico da solo. Maarab avverte la presidenza prima di attivare un primo mezzo di lobbying del governo. Questo non significa che uno scenario di uscita è già stato deciso. Al contrario, le Forze mantengono un margine di manovra. Ma essi sottolineano che non vogliono più essere considerati automaticamente in solidarietà con le decisioni che contestano. Questa posizione permette anche loro di proteggere la loro posizione politica: partecipare al governo, mostrando al loro elettorato che non appoggiano l’inazione economica o ciò che considerano insufficiente su questioni di sovranità.

Una crisi elettrica in mezzo a un mercato mondiale dell’energia sotto stress

Il conflitto governativo si svolge in un contesto che riduce lo spazio per la manovra. La crisi regionale e le perturbazioni sui principali percorsi energetici hanno aumentato i costi del carburante. Per un paese fortemente dipendente dalle importazioni e con poche riserve finanziarie, ogni aumento internazionale viene rapidamente trasmesso alla produzione, ai trasporti e ai generatori privati. Il problema è ingrandito dalla particolare struttura del sistema libanese: quando cade l’offerta pubblica, le famiglie continuano a consumare l’elettricità. Semplicemente trasferiscono il loro consumo ad una fonte privata più costosa. Un risparmio di bilancio raggiunto limitando gli acquisti di carburante può quindi portare ad una spesa molto più alta sostenuta direttamente dalle famiglie.

Questo è il cuore dell’argomento di Saddi a favore della velocità mobile. Il Pannello rileva che il relativo confronto non è tra una vecchia tariffa pubblica e una nuova tariffa pubblica, ma tra il costo di un’ora aggiuntiva fornita da Elettricità del Libano e quella della stessa ora acquistata da un generatore. Tuttavia, i suoi avversari devono risolvere un’altra equazione: aumentare automaticamente le tariffe in un paese in cui il reddito rimane fragile può anche aumentare i salari non retribuiti e la pressione sociale. La decisione non può quindi essere puramente tecnica. Si tratta di determinare chi assorbe l’aumento globale: lo Stato attraverso ricavi o sovvenzioni inferiori, l’elettricità del Libano attraverso il suo bilancio, o il consumatore attraverso le sue fatture.

Il Ministro evidenzia le riforme per sfidare l’impotenza

Saddi accompagnò il braccio con una recensione della sua visita al ministero. In particolare, ricorda l’istituzione dell’autorità di regolamentazione per il settore dell’elettricità, prevista da una legge di 24 anni ma non attuata. A suo avviso, questa autorità sta ora preparando il lancio di licenze che permettono al settore privato di produrre e distribuire elettricità nei prossimi mesi. L’argomento politico è chiaro: il Ministro vuole distinguere tra riforme che sono direttamente all’interno della sua giurisdizione e decisioni fiscali e finanziarie che richiedono il voto del governo collettivo. Egli cerca così di dimostrare che non sta chiedendo un bianco-seing per perseguire il vecchio modello, ma per arbitrati necessari per una transizione che sostiene di aver avviato.

Ciò è importante per comprendere la strategia delle Forze libanesi. Il partito ha interesse a presentare il Ministero dell’Energia come laboratorio per la rottura con le pratiche precedenti. Il settore è stato al centro di polemiche politiche e finanziarie per anni. Dimostrare con successo un’autorità di regolamentazione funzionale, un’apertura regolamentata al settore privato e un più stretto prezzo dei costi consentirebbero alle Forze di rivendicare un metodo diverso. Al contrario, un ulteriore crollo dell’alimentatore li esporrebbe direttamente. Il conflitto con il governo è quindi utilizzato anche per stabilire un limite di responsabilità prima che le conseguenze della crisi diventino visibili nelle case.

Il vero rischio per Nawaf Salam: un problema settoriale diventa un precedente

Per il Primo Ministro, il pericolo supera il numero di incontri in cui Saddi parteciperà o no. Se un ministro può sospendere la sua presenza in Consiglio pur rimanendo in carica, e se il suo partito trasforma tale astensione in pressione politica, altri componenti potrebbero essere tentati di utilizzare lo stesso metodo. Il governo sarebbe poi entrare in una logica di partecipazione condizionale dove ogni blocco sarebbe rimasto ufficialmente al potere mentre boicottando gli arbitrati che lo dispiace. In un sistema già frammentato, tale pratica indebolirebbe la capacità del Consiglio dei ministri di funzionare come organismo collettivo. La Salam deve quindi trovare un compromesso sulla sostanza senza dare l’impressione che la pressione partigiana sia sufficiente per ottenere un trattamento privilegiato.

Deve anche evitare una rottura con le Forze in un momento in cui il governo sta affrontando contemporaneamente la questione meridionale, i negoziati con Israele, la ricostruzione, le relazioni con le istituzioni finanziarie internazionali e le tensioni sociali. Un’uscita di ministri vicino a Maarab non avrebbe necessariamente automaticamente abbassato l’esecutivo, ma avrebbe cambiato la sua legittimità politica e rilanciato i dibattiti sulla sua composizione. I rumori di rishuffle esistono già. La crisi dei Saddi potrebbe dare loro materiale concreto. È per questo che il compromesso ricercato deve essere probabilmente presentato come risposta all’emergenza energetica e non come concessione a un partito.

Le forze mantengono la massima minaccia nella riserva

In questa fase, le Forze libanesi non hanno deciso di lasciare il governo. Questo è esattamente ciò che rende la loro posizione efficace. Una minaccia usata troppo presto perde parte del suo valore. Mantenendo i loro ministri in posizione mentre permettono a Saddi di ritirarsi dalle sessioni, creano una scala di arrampicata. Primo passo: avvertimenti tecnici. Secondo passo: messaggio politico a Baabda. Fase 3: Forbearance dal ministro interessato. I prossimi passi potrebbero essere un’estensione della sfida ad altri ministri, una sfida pubblica più completa alla politica del governo, o, alla fine del processo, un dibattito sulla continuazione del partito nell’esecutivo. Non ci sono prove che suggeriscano che venga presa questa decisione.

La risposta del governo determinerà quindi i prossimi passi. Un accordo sulle tariffe, i prelievi o un’altra forma di sostegno per il settore consentirebbe a Saddi di tornare sostenendo che aveva ottenuto il sostegno collettivo per la crisi. Una totale mancanza di risposta rafforzerebbe invece l’argomento di Maarab che il problema non è più nella tecnologia ma nella governance. La crisi dell’elettricità sarebbe poi diventata il veicolo per un dibattito molto più ampio: quanto può un partito rimanere in solidarietà con un governo i cui arbitrati economici contesta e una parte dell’orientamento sovranista?

Una prova di verità prima che il disegno di legge arrivi nelle famiglie

Il calendario richiede una risposta rapida. La crisi energetica non lascia al governo il lusso di un prolungato conflitto istituzionale. Se i prezzi mondiali rimangono alti e non possono essere aumentati gli alimenti pubblici, la differenza sarà pagata dalle famiglie attraverso generatori, trasporti e prezzi delle merci. La battaglia sulle tasse o la tariffa pubblica può sembrare tecnica, ma riguarda direttamente la distribuzione di questo disegno di legge. Saddi vuole che lo Stato accetti parte del costo o modifichi il funzionamento del settore per ridurre la dipendenza dai generatori. La finanza sta cercando di evitare di creare un nuovo buco di bilancio. Tra l’altro, il Consiglio dei ministri deve arbitrare.

L’astensione del ministro è quindi un primo test politico per la coalizione governativa. Non è ancora una rottura e non deve essere presentata come tale. Tuttavia, lei è più di un gesto di umore. È stato preceduto da avvertimenti, discussi all’interno delle Forze libanesi, accompagnati da un messaggio alla Presidenza e giustificato da proposte concrete che non erano state decise. È questa combinazione che gli dà la sua portata. Il governo può ancora contenere la crisi. Ma se fallisce, il problema dell’elettricità avrà creato un precedente: quello di un partito che rimane nell’esecutivo, pur sospendendo la sua partecipazione nel suo luogo decisionale principale per ottenere un cambiamento, naturalmente.

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