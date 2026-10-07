Berri-Salam: dietro le quinte di una de-escalation per evitare la rottura tra il governo e Hezbollah

Nabih Berri agiva come intermediari tra Nawaf Salam e Hezbollah per evitare che la loro disputa strategica diventasse una rottura politica. Senza una riunione tripartita o un accordo sostanziale, la mediazione ha permesso a Nabatiyeh di visitare, riaperto canali di dialogo e ristabilito la ricostruzione e la presenza di stato al centro.

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Mediazione senza riunione tripartita

Il rilassamento che è emerso nei giorni scorsi tra il primo ministro Nawaf Salam e l’ambiente politico di Hezbollah non è sorto da un accordo sostanziale. È il risultato di un lavoro di de-escalation guidato da Nabih Berri tra il Grande Serail e Haret Hreik. Prima dell’ultima visita di Salam a Nabatiyah, il tono è stato indurito. Il capo del governo e Hezbollah scambiarono messaggi critici senza sempre nominarsi direttamente. Le risposte sono passate attraverso i discorsi, i media e le allusioni sufficientemente chiare da essere comprese da entrambi i lati. Il rischio non era più quello di disaccordo politico su armi, autorità statale o come affrontare l’occupazione israeliana. Un’estensione di questo confronto potrebbe trasformare la disputa in una rottura tra il governo e una importante componente politica e sociale del Sud.

Berri ha scelto un metodo discreto. Non ha tenuto un incontro tripartito con Salam e Hezbollah. Al contrario, le prove disponibili indicano che ha lavorato attraverso canali separati, contatti politici e messaggi trasmessi da un campo all’altro. Il primo obiettivo era limitato ma concreto: fermare l’escalation verbale prima della visita di Salam a Nabatiyah. La priorità era quindi di non risolvere il disaccordo strategico. Esso consisteva nel impedire lo spostamento ufficiale del Primo Ministro al Sud di diventare una dimostrazione di rifiuto, un boicottaggio politico o una nuova sequenza di confronto pubblico. Questa distinzione è importante: la mediazione si concentra sulle condizioni di convivenza politica, non sulla riconciliazione dottrinale.

Nabatiyeh, prova di de-escalation a grandezza naturale

La visita di Salam a Nabatiyeh era particolarmente sensibile perché era al centro della questione della presenza dello stato nel sud. Questa è stata la sua terza visita in città dal suo arrivo come presidente del Consiglio. Il primo, dopo aver guadagnato fiducia parlamentare, era dedicato alle esigenze degli abitanti. Il secondo riguardava il processo di ricostruzione. Il terzo ha assunto una dimensione più politica: mostrare che lo Stato intende rimanere presente in una regione devastata dalla guerra, dalla distruzione, dallo spostamento e dalla persistenza delle operazioni israeliane. In questo contesto, accogliere lo stesso Primo Ministro è diventato un messaggio politico.

Il lavoro preparatorio di Berri appare nella composizione di questo ricevimento. Il deputato Hani Kobeissi, membro del blocco Berri, era presente. Anche il Ministro delle Finanze Yassine Jaber ha partecipato alla sequenza. Più significativamente, diversi presidenti di comuni considerati vicino a Hezbollah nei villaggi del distretto di Nabatiyah hanno partecipato alla reception. Sarebbe eccessivo interpretare la loro presenza come una manifestazione nella politica di Salam. Essa mostra, tuttavia, che lo spostamento non è stato trattato come una provocazione per combattere. Berri aveva così ottenuto la maggior parte di ciò che stava cercando: rendere possibile una visita ufficiale in una regione in cui il Primo Ministro avrebbe potuto essere esposto a una sfida politicamente molto costosa.

Salam risponde separando il dialogo dal disaccordo

Nawaf Salam ha approfittato di questa atmosfera per modificare anche il registro. Egli affermò che non era in una situazione di ostilità a un campo particolare e insistette sul fatto che il dialogo non era rotto. Ha anche ricordato che alcuni impegni erano già stati concordati e ora dovrebbero essere attuati. Il suo messaggio agli abitanti riguardava la presenza dello Stato: non dovrebbero considerarsi abbandonati. Questa formulazione gli ha permesso di mantenere la linea di governo senza trasformare Hezbollah o il suo ambiente in un avversario interno. Il capo del governo non ha ritirato le questioni di disaccordo, ma ha rifiutato di presentarle come una guerra politica totale.

Questa ombra risponde direttamente alla strategia di Berri. Il presidente della Camera cerca di dissociare due livelli: il disaccordo sulle scelte strategiche e il funzionamento quotidiano dello Stato. Il primo rimane profondo. Le posizioni sui negoziati diretti con Israele, il quadro per le discussioni, le armi di Hezbollah e le condizioni per un ritiro israeliano rimangono remote. Il secondo livello riguarda la ricostruzione, i servizi, il ritorno delle persone sfollate, il funzionamento delle amministrazioni e il ruolo dell’esercito. Berri ritiene che una paralisi in questi casi costerebbe al popolo del Sud il prezzo di un conflitto politico nazionale, mentre già sopportano le conseguenze della guerra.

Il passaggio attraverso la televisione di Amal non era insignificante

La sequenza continuò dopo Nabatiyah. Salam è apparso sulla catena di movimento Amal. La scelta di questo forum era particolarmente importante nel contesto della de-escalation. Ha fornito al Primo Ministro l’accesso diretto a parte del pubblico sciita e gli ha permesso di spiegare la posizione del governo sul ritiro israeliano, il ritorno dello Stato e il funzionamento delle istituzioni nel Sud. Berri così fornì a Salam uno spazio politico dove poteva presentare la sua politica senza passare attraverso il confronto con Hezbollah. Questo gesto non ha cancellato le differenze, ma ha contribuito a far uscire il Primo Ministro dall’immagine di un funzionario esterno o ambientale nel Sud.

La risposta di Hizbullah venne rapidamente da Hassan Fadllallah. Il deputato ha detto che il suo partito era favorevole a rafforzare il ruolo dello Stato nel Sud e assumersi le sue responsabilità. Tuttavia, era una condizione politica essenziale: la priorità dovrebbe essere la partenza israeliana, la cessazione degli attacchi e la fine della distruzione e del livellamento dei villaggi. Ha chiesto che le dichiarazioni siano seguite da azioni. La risposta è rimasta critica, ma è stata parte di un dibattito sulle priorità e le responsabilità. Non è tornato al record personale di confronto che ha preceduto la mediazione. È proprio su questo punto che Berri ha ottenuto un risultato: non riunire le dottrine, ma cambiare il modo in cui si esprime il conflitto.

Perché Berri rifiuta una guerra contro il governo

Il ruolo del relatore della Camera non può essere inteso esclusivamente come mediazione unica. La sua posizione istituzionale e l’alleanza con Hezbollah lo collocarono al crocevia di diversi vincoli. Da un lato, condivide con le sue grandi riserve su diverse scelte governative, tra cui il quadro dei negoziati con Israele. D’altra parte, ritiene che una caduta del governo o un confronto frontale con Nawaf Salam aprirebbe una crisi che nessuno avrebbe controllo. Anche il suo blocco parlamentare ha dato fiducia al governo. Questo voto è un indicatore più forte delle voci di rottura: Berri vuole mantenere la possibilità di criticare, correggere e bloccare determinate scelte senza rovesciare l’esecutivo.

Questa linea ha anche portato a frenare l’ipotesi di una mobilitazione contro il governo. Le informazioni disponibili indicano che ha aiutato Hezbollah a non spingere la sua opposizione fino a un tentativo di evizione Salam, sia per strada che per il Parlamento. Il calcolo è relativo al contesto. Il Libano continua ad affrontare una presenza israeliana nel Sud, scioperi, distruzione dei villaggi, spostamento degli abitanti e una ricostruzione ancora fragile. L’aggiunta di una grande crisi governativa potrebbe creare un vuoto politico e istituzionale. Soprattutto, un confronto che assume un colore confessionale rischia di trasformare un disaccordo sulla strategia nazionale in un conflitto sunnito-shiite, uno scenario che Berri cerca di evitare.

Cooperare senza rally: la logica di Ain el-Tineh

Il rapporto tra Berri e Salam deve quindi essere letto come cooperazione funzionale, non come convergenza politica. I segni di rilassamento non significano che l’altoparlante ha abbandonato le sue posizioni. Rimase contrario al quadro negoziale considerato problematico e diretto negoziato con Israele. La dinamica tra Ain al-Tinh e il Grande Serail si basa su un’altra logica: le istituzioni devono continuare a funzionare anche quando i loro funzionari non condividono la stessa strategia. Per Berri, il governo deve fornire servizi, bisogni finanziari, partecipare alla ricostruzione e sostenere il popolo del Sud. Per Salam, il sostegno o almeno la non-ostruzione del presidente della Camera è essenziale per ottenere le leggi e gli arbitrati parlamentari necessari per l’azione del governo.

Questa interdipendenza spiega perché tutti hanno un interesse per la de-escalation. Salam sta guidando un governo che non può funzionare in modo sostenibile in un conflitto aperto con il presidente della Camera e le principali forze politiche sciite. Berri, d’altra parte, non può esigere più sostegno statale nel Sud, aiutando a indebolire l’esecutivo responsabile dell’invio di amministrazioni, servizi di finanziamento e aiuti alla ricostruzione negoziale. I due uomini quindi non hanno bisogno di diventare alleati. Hanno bisogno di evitare che il loro disaccordo di distruggere gli strumenti di ogni necessità. Questa logica produce ciò che è più simile a una risoluzione dei conflitti che ad un accordo politico.

Ricostruzione come terra di compromesso

Berri ha scelto la ricostruzione e i servizi come gateway per la de-escalation perché questi file permettono un immediato interesse comune. Il Sud ha bisogno di strade, elettricità, acqua, servizi pubblici, compensazione e finanziamento per consentire alle persone di tornare. Su queste questioni, la questione non è chi ha ragione nel dibattito sulle armi. È necessario determinare quali atti amministrativi, quali bilanci sono rilasciati e quali garanzie permettono alle famiglie di tornare. Spingendo Salam ad andare a Nabatiyah e facilitando la sua ricezione, Berri ha anche cercato di rendere il governo direttamente responsabile per i suoi impegni per la regione.

Questa strategia ha un’altra dimensione. Più lo stato è presente nel Sud, più il dibattito sulla sua autorità cessa di essere astratto. Un’istituzione non acquisisce legittimità solo attraverso dichiarazioni di sovranità. Lei lo vince quando ripara una strada, mette una scuola in servizio, fornisce un ospedale, compensa una famiglia o assicura un villaggio. Berri può quindi difendere simultaneamente due idee che sembrano contraddittorie: rifiutare alcuni orientamenti di Salam e chiedere che il suo governo sia più presente nelle aree della maggioranza sciita. La ricostruzione diventa poi uno strumento di de-escalation interna, ma anche un test di credibilità per lo stato.

Il punto di rottura rimane la sequenza: il ritiro israeliano o il disarmo prima?

Tuttavia, la mediazione non risolve il disaccordo principale. Hezbollah sostiene che l’uscita dalla crisi deve iniziare con il ritiro israeliano e la fine degli attacchi. Naim Kassem ha riassunto questa posizione rifiutando l’idea che il suo partito dovrebbe dare qualcosa per ottenere la partenza di Israele. In questa lettura, il Libano è il partito aggredito e gli impegni israeliani devono essere effettuati prima che la resistenza sia richiesta per una concessione aggiuntiva. Il governo, da parte sua, deve affrontare la pressione internazionale per estendere l’autorità esclusiva dello Stato e con i meccanismi di negoziazione che collegano le fasi di recesso alle misure libanesi. La differenza è quindi meno circa l’obiettivo dichiarato – il ritorno dello Stato e il ritiro israeliano – che circa l’ordine in cui le misure devono essere prese.

È proprio questo problema che Berri non può risolvere attraverso la mediazione personale. Può ridurre gli attacchi verbali, organizzare canali di comunicazione e prevenire un boicottaggio. Solo non può risolvere la contraddizione tra un Hezbollah che rifiuta di disarmare sotto occupazione e un processo internazionale che cerca di rendere il ritiro condizionale sulla riduzione delle sue capacità militari. Finché questa contraddizione persiste, il rilassamento rimarrà fragile. Può consentire al governo di lavorare e Hezbollah di impegnarsi indirettamente con esso, ma non rimuove la possibilità di una nuova crisi quando i negoziati entrano in una fase più vincolante.

Un equilibrio utile ma precario

Il risultato ottenuto da Berri deve quindi essere misurato con precisione. Non esiste un accordo strategico tra Salam e Hezbollah. Non c’era una riunione di riconciliazione tripartita. Le differenze nei negoziati, nelle armi e nelle priorità rimangono intatte. Ciò che è cambiato è il livello di confronto. Una visita che avrebbe potuto provocare una manifestazione ostile è stata condotta con la partecipazione di funzionari di Amal e comuni vicino a Hezbollah. Salam ha risposto dicendo che il dialogo è rimasto aperto. Hezbollah ha formulato le sue condizioni senza trasformare la sequenza in una rottura. Poi i contatti tra Ain al-Tineh e il Grande Serail ripresero in un clima più funzionale.

Il successo di questo metodo dipende ora dai risultati concreti. Se il governo avanza sulla ricostruzione, i servizi e il sostegno agli abitanti, Berri avrà argomenti per mantenere la cooperazione istituzionale. Se i negoziati con Israele producono ritiri misurabili, Salam sarà in grado di sostenere che la strada statale porta risultati. D’altra parte, se gli scioperi continuano, se i villaggi rimangono distrutti e se il processo politico sembra richiedere concessioni libanesi senza compensazione, Hezbollah riacquisterà il terreno per il confronto con il governo. La mediazione di Berri ha solo ritardato il conflitto. Per ora, ha raggiunto qualcosa di più modesto ma reale: impedire che un disaccordo strategico diventi una rottura politica tra lo Stato e una parte del paese.

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