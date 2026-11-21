François Ruffin ha ritirato la sua candidatura per le elezioni presidenziali del 2027. Il deputato della Somme invoca il fallimento di una grande sinistra primaria e non annuncia alcun rally.

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François Ruffin ha annunciato sabato 21 novembre che stava finendo la sua campagna per le 2027 elezioni presidenziali. Il deputato per la Somme, che parlava in occasione del Parlamento del suo movimento permanente, ha detto che aveva rinunciato per mancanza di assemblea intorno ad una grande sinistra primaria. Nel comunicato stampa che ha relè intorno alle 18, Paris tempo, non ha rally con uno qualsiasi degli altri candidati.

Dalla continua applicazione al ritiro

Il 6 novembre, Ruffin non escludeva un ritiro se una soluzione comune emerse per sconfiggere il Rally Nazionale. Non annunciò e rimase impegnato in gara. Il 13 novembre, ha confermato la sua candidatura e ha insistito sul posto di lavoro e professioni essenziali nella sua campagna. Ha detto di assumersi la responsabilità al momento delle scelte, senza indicare alcun ritiro o supporto ad un altro candidato.

Sabato, il deputato non presenta più il suo ritiro come possibilità. Egli ritiene che il primario che ha difeso non riunirà le forze politiche che sperava di raccogliere e che la sua candidatura non ha alcuna prospettiva di vittoria. Sperava una buona campagna per i restanti candidati di sinistra e chiedeva loro di difendere un progetto capace di raggiungere la maggioranza. Non li separa nella sua dichiarazione.

La fine di una campagna, non in piedi!

Ruffin sostiene di aver sollevato 135.000 cittadini per il suo approccio. Il termine sponsorizzazione utilizzato nel suo comunicato stampa qui si riferisce al supporto per la sua campagna. Essi non sostituiscono le 500 candidature ammissibili che il Consiglio costituzionale deve ricevere per consentire l’ammissione di un candidato.

Il deputato annuncia anche che Standing! continuerà a difendere i quaranta progetti che ha presentato, in particolare sui problemi del lavoro e dell’economia, demografica e del clima. Il suo ritiro ha quindi messo fine alla sua campagna presidenziale. Non significa che il suo movimento abbia scelto un altro candidato o che sia stato raggiunto un accordo tra le forze di sinistra.

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