La missione algerina a Niamey era di specificare il percorso e la portata del lavoro a Niger. Il cantiere annunciato in Algeria nel mese di giugno non ammontava a una messa in servizio.

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Dopo l’annuncio del lancio dei lavori sulla sezione algerina del gasdotto Trans-Saharan, Algeria e Niger hanno discusso in Niamey l’accelerazione degli studi sulla parte nigeriana. La missione dal 17 al 20 novembre è stata quella di esaminare le conseguenze di un percorso modificato. Questo passo non vale la pena assegnare un sito in Niger o mettere in servizio la pipeline che è quello di collegare la Nigeria all’Algeria.

In Niger, un percorso rivisto e un progetto ancora da definire

Una delegazione algerina è stata ricevuta il 17 novembre dal Segretario Generale del Ministero del Petrolio di Niger, Abdoulkarim Mohamed Ali. Lo spostamento era la seconda sequenza di coordinamento tecnico sul lato Niger del progetto. Nel suo comunicato stampa del 19 novembre, Sonatrach afferma che le discussioni si sono concentrate sull’accelerazione degli studi, confermando un percorso modificato e valutandone le conseguenze. Le squadre hanno anche bisogno di specificare la portata del lavoro.

Sono stati discussi anche la partecipazione delle società nigeriane e la possibile istituzione a Niger di una filiale della società petrolifera algerina ENAC. Il comunicato non menziona un contratto assegnato ad una società locale o una decisione di istituire la filiale. La revisione del percorso conta per la continuazione del progetto: è secondo il corso scelto e i suoi effetti che il lavoro da ordinare può essere definito.

Tre paesi, diverse fasi

L’Algeria ha annunciato il 4 giugno il lancio ufficiale dei lavori nella propria sezione. La distinzione è importante: questo annuncio descrive il progresso della parte algerina, non quello dell’intero collegamento. Il progetto deve collegare il gas dalla Nigeria tramite Niger alla rete algerina, che ha già infrastrutture di esportazione. L’esistenza di questa rete non significa che il gas nigeriano è alimentato oggi.

Il 3 novembre, l’azienda nazionale nigeriana NNPC ha riferito che i tre paesi continuavano a coordinare il progetto. Nello stesso comunicato stampa, si riferiva ad accordi per un’altra pipeline, quella di collegare la Nigeria al Marocco. Questi accordi non riguardano il progetto Trans-Saharan via Niger. Allo stesso modo, il mandato dato a Penspen nel 2025 era quello di aggiornare lo studio di fattibilità, non per costruire il link.

Un indicatore più utile di una data di apertura

Il comunicato stampa del 19 novembre definisce il lavoro che resta da fare a Niger, ma non prevede un calendario per l’avvio dell’intero pacchetto finanziario concordato per le tre sezioni. Per monitorare i progressi, la prossima pietra miliare utile in Niger sarà la conferma del percorso e della portata del lavoro. I contratti di costruzione, seguiti dal completamento e dalla connessione delle sezioni, sarebbero passi separati. L’incontro di Niamey non permette loro di fissare una data.

Foto di copertina: NigerTZai / Wikimedia Commons, archivio incorniciato e intitolato,CC BY-SA 4.0.

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