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Una commissione pubblica palestinese identifica 28 aree industriali legate agli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, tra cui Gerusalemme Est. Tre di loro rappresentano la metà dell’area esaminata. Vicino a Tarqumiya, il perimetro annunciato di un nuovo progetto supera quello della più grande area esistente, senza che si stabilisca un’apertura.

Tre aree rappresentano la metà di tutte le aree

In una valutazione pubblicata il 21 novembre, la Commissione palestinese per la lotta contro la parete e la colonizzazione (PPC) ha riferito 8.844 dunes dell’area cumulativa delle aree industriali che ha identificato, o circa 884 ettari. Mishor Adumim, Barkan e Atarot totali 50,9% di questa zona. Il governatorato di Gerusalemme rappresenta solo il 41.3 per cento dell’area esaminata. Queste due parti si sovrappongono e non aggiungono.

La valutazione misura l’area delle aree, non il numero di edifici costruiti o l’entità del terreno già occupato da impianti. La cifra di 28 è anche specifica per il perimetro della commissione, che comprende Gerusalemme Est. Un controllo del controllore di Stato israeliano nel 2023 ha riferito 35 aree amministrate da Israele nell’Area C. Il controller includeva siti indipendenti dall’amministrazione di insediamenti residenziali e spazi commerciali misti. I due documenti non coprono quindi lo stesso territorio o categorie di siti. Il loro divario non consente un aumento o una diminuzione del numero di aree da misurare.

I pali di occupazione non confondono con i siti più grandi

La Commissione sta promuovendo un totale di circa 14.100 lavoratori palestinesi in questi settori, senza specificare il periodo di riferimento nella sua sintesi pubblica. L’audit israeliano del 2023 ha già dato lo stesso totale arrotondato al proprio perimetro. La concordanza non è sufficiente a stabilire che la forza lavoro è rimasta stabile o che i risultati totali da un nuovo conteggio. Mishor Adumim e Barkan sono anche tra i tre principali centri di occupazione, ma Ariel prende il posto di Atarot in questa classifica. La Commissione destina circa il 79 per cento dei posti di lavoro palestinesi nel suo inventario a questi tre poli. L’entità di un’area quindi non indica da sola il suo peso sul mercato del lavoro.

L’Ufficio centrale di statistica palestinese, da parte sua, aveva circa 17.300 persone impiegate negli insediamenti israeliani nel terzo trimestre del 2026, rispetto a 17.600 nel trimestre precedente. Questa indagine riguarda tutti i posti di lavoro nelle colonie, non solo le aree industriali identificate dalla commissione. Il suo periodo e il suo metodo sono diversi. Portare una cifra all’altra per calcolare una parte del settore sarebbe fuorviante.

Nella Cisgiordania, la stessa indagine stima la disoccupazione al 28,1 per cento nel terzo trimestre. Ciò pone il problema dell’accesso a questi posti di lavoro senza informare i contratti, la stabilità del lavoro o la retribuzione specifica per ogni area. Né queste statistiche misurano i posti di lavoro che potrebbero essere creati dai progetti annunciati.

A Tarqumiya, un perimetro annunciato, non aprire fabbriche

Il caso di Mevosot Lachish, vicino a Tarqumiya, ad ovest di Hebron, illustra la differenza tra terra e attività. Il 10 novembre l’Ufficio nazionale per la difesa della terra palestinese ha riferito che le autorità israeliane avevano approvato l’assegnazione di 3.039 dunams al progetto. Il corpo e la commissione riferiscono che un ordine che definisce il perimetro dell’area è stato firmato a novembre. L’area annunciata rappresenta circa 304 ettari, più di quello di Mishor Adumim, la più grande area esistente secondo la commissione.

Delimitazione non significa che le aziende stanno già producendo lì. L’atto israeliano completo non poteva essere consultato, e nessun calendario per la messa in servizio o il numero di assunzioni potrebbe essere stabilito. Un altro esempio è Nahal Raba, nel governatorato di Salfit, ancora descritto dalla commissione come un progetto il cui piano è stato presentato. Questi diritti di modo non dovrebbero essere aggiunti alle superfici già inventate come se tutti appartenessero alla stessa fase.

Secondo l’Ufficio nazionale palestinese, il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, ha presentato il progetto Tarqumiya come mezzo per rafforzare la presenza israeliana vicino alla linea verde e fornire occupazione e entrate ai consigli di insediamento. La Commissione considera questo uno strumento di « annessione economica ». È la sua qualifica di espansione industriale, non la formulazione di un allegato di decisione israeliana. Nel suo parere consultivo del 19 luglio 2024, la Corte internazionale di giustizia aveva concluso che la continua presenza di Israele nel territorio palestinese occupato era illegale e richiamava l’obbligo di cessare qualsiasi nuova attività di insediamento. Questa opinione non agisce separatamente sul progetto Tarqumiya.

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