Libano: Salam annuncia misure di energia elettrica · Voci globali

Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha annunciato giovedì 8 ottobre 2026 che il governo sta preparando ulteriori misure per migliorare l’approvvigionamento di energia elettrica. I Ministeri dell’Energia e delle Finanze stanno lavorando su soluzioni per aumentare le ore di distribuzione, garantire un’alimentazione più regolare e ridurre i costi. Il progetto di bilancio per il 2027 comprende anche i finanziamenti per l’istituzione di alloggi pubblici per fornire prestiti alle famiglie che desiderano installare pannelli solari. I dettagli del programma governativo devono essere presentati nelle prossime settimane.

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Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha annunciato giovedì 8 ottobre 2026 che il governo stava preparando soluzioni per aumentare le ore di fornitura di energia elettrica, migliorare la regolarità del servizio e ridurre i costi. I ministeri dell’energia e delle finanze stanno lavorando a queste misure, i cui dettagli saranno presentati nelle prossime settimane. Progetto di bilancio 2027 prevede anche prestiti alle famiglie che desiderano installare pannelli solari.

Il governo libanese sta preparando ulteriori misure per migliorare l’approvvigionamento di energia elettrica e ridurre la spesa energetica delle famiglie. Il primo ministro Nawaf Salam ha annunciato giovedì 8 ottobre che i ministeri dell’energia e delle finanze stanno lavorando su soluzioni sostenibili per il settore dell’elettricità. L’obiettivo è quello di aumentare le ore di distribuzione, garantire una dieta più regolare e ridurre il suo costo. Tuttavia, il capo di governo non ha precisato i mezzi tecnici o finanziari previsti. Egli ha indicato che ulteriori informazioni sarebbero state fornite nelle prossime settimane.

Questo annuncio si presenta in un contesto di continue difficoltà per il settore elettrico libanese. Per diversi anni, l’approvvigionamento pubblico insufficiente ha costretto molte famiglie e aziende a utilizzare generatori privati o impianti solari. Ciò comporta costi aggiuntivi, che vengono aggiunti alle bollette elettriche del Libano. Le misure annunciate da Nawaf Salam affrontano quindi due problemi direttamente connessi: la disponibilità di elettricità pubblica e il costo complessivo a carico dei consumatori.

Elettricità in Libano: Aumentare le ore di distribuzione

La prima priorità annunciata da Nawaf Salam riguarda l’aumento delle ore di alimentazione. Il governo vuole migliorare la quantità di elettricità disponibile sulla rete pubblica e garantire una distribuzione più regolare. Questi due obiettivi sono complementari, ma affrontano sfide distinte. Un aumento della produzione da solo non garantisce un miglioramento sostenibile del servizio se persistono i vincoli tecnici e finanziari della rete.

Il primo ministro ha anche sottolineato la necessità di ridurre i costi. Questo approccio riguarda un settore le cui difficoltà finanziarie hanno a lungo interessato le finanze pubbliche e i consumatori. Per le famiglie, la spesa energetica reale dipende da diversi fattori: il prezzo dell’elettricità pubblica, gli abbonamenti ai generatori privati e i possibili investimenti nei sistemi solari. L’approvvigionamento pubblico migliorato può ridurre l’uso dei generatori, ma il risparmio effettivo dipenderà dalla velocità e dal numero di straordinari forniti.

Le dichiarazioni del governo non determinano ancora come questi obiettivi saranno raggiunti. Nawaf Salam ha annunciato nessun nuovo impianto di energia, nessun contratto di approvvigionamento energetico, nessun investimento speciale in infrastrutture. Non ha ulteriormente chiarito se le misure comprendessero un cambiamento nella gestione della rete o dei meccanismi di finanziamento del settore. Queste questioni dovranno essere chiarite quando il governo ha annunciato l’ordine del giorno per le prossime settimane è presentato.

I Ministeri dell’Energia e delle Finanze associati al progetto

Il capo del governo ha indicato che le soluzioni sono state sviluppate congiuntamente con i ministeri dell’energia e delle finanze. Questo coordinamento riflette i vincoli del settore elettrico, il cui recupero richiede sia decisioni tecniche che risorse finanziarie. Il miglioramento della produzione e della distribuzione deve tener conto della capacità di bilancio dello Stato. Il governo dovrà quindi precisare come intende finanziare le misure previste senza creare nuovi oneri difficilmente sostenuti.

Il settore elettrico libanese sta vivendo difficoltà strutturali di lunga data, aggravate dalla crisi economica e finanziaria innescata nel 2019. Problemi di finanziamento, vincoli di approvvigionamento e limitazioni di infrastrutture hanno contribuito a ridurre la capacità del servizio pubblico per soddisfare le esigenze della popolazione. L’uso di generatori privati è stato così imposto come sostituto in molte regioni. Sono stati inoltre sviluppati impianti fotovoltaici, in particolare tra famiglie e aziende in grado di finanziare le loro attrezzature.

In questo contesto, il problema centrale rimane la continuità del servizio. Un aumento una tantum delle ore di distribuzione non sarebbe sufficiente per garantire un miglioramento sostenibile se non fosse accompagnato da finanziamenti stabili e condizioni operative. Il governo dovrà anche determinare come le misure annunciate saranno integrate nel funzionamento dell’Elettricità Libano. Nessun calendario per il raggiungimento o l’obiettivo per gli straordinari è stato comunicato giovedì.

Prestiti per pannelli solari previsti nel bilancio 2027

Parallelamente alle misure della rete pubblica, Nawaf Salam ha annunciato un’iniziativa per facilitare l’accesso della famiglia all’energia solare. Il progetto di bilancio 2027 prevede stanziamenti per lo stabilimento di alloggi pubblici per finanziare prestiti per l’acquisto di impianti fotovoltaici. L’obiettivo è quello di consentire alle famiglie di ridurre la loro dipendenza da generatori privati e di ridurre le bollette mensili. Tale misura costituirebbe un meccanismo di finanziamento pubblico per le apparecchiature solari residenziali, soggetto alla sua adozione e alla definizione dei suoi termini e condizioni.

L’acquisizione di un impianto solare è una spesa iniziale che può limitare il suo accesso alle famiglie con redditi bassi. Il costo dipende in particolare dalla potenza di pannelli, apparecchiature elettriche e dalla capacità di stoccaggio richiesta. L’uso del credito consentirebbe a questo investimento di diffondersi nel tempo, piuttosto che doverlo finanziare in pieno al momento dell’acquisto. Tuttavia, l’interesse economico del regime dipenderà dalle condizioni di rimborso effettive e dai risparmi sulla spesa elettrica.

Il primo ministro non ha precisato l’importo degli stanziamenti previsti dalla proposta di bilancio del 2027. I tassi di interesse, i periodi di rimborso, i massimali di finanziamento e i criteri di ammissibilità sono anche sconosciuti. Non sono state fornite stime sul numero delle famiglie che possono beneficiare di tali prestiti. Queste informazioni saranno necessarie per determinare se il regime raggiungerà gran parte della popolazione o se rimarrà riservato alle famiglie già con una certa capacità finanziaria.

Anche il ruolo operativo dello Stabilimento Pubblico Habitat dovrà essere definito. L’annuncio non specifica se questo organismo distribuirà direttamente i prestiti o se interverrà attraverso un meccanismo che coinvolge istituzioni finanziarie. Le condizioni di garanzia e la selezione dei beneficiari potrebbero avere un’influenza importante sull’accessibilità del programma. In questa fase, questa è una voce nella preparazione del bilancio, non uno stanziamento già disponibile per gli individui.

Ridurre le bollette del generatore privato

Il supporto per impianti solari risponde direttamente alla dipendenza delle famiglie libanesi da generatori privati. Se l’elettricità pubblica non soddisfa le loro esigenze, i consumatori devono utilizzare altre fonti di energia. Ciò comporta un aumento della spesa energetica, in particolare per le famiglie con redditi limitati. Il governo presenta prestiti solari come mezzo per ridurre gradualmente questo peso.

I sistemi fotovoltaici possono coprire parte del consumo domestico durante le ore di sole. Quando includono batterie, memorizzano anche parte dell’elettricità prodotta per uso futuro. Tuttavia, la loro efficienza dipende dalla capacità installata, dalle condizioni atmosferiche, dalle necessità domestiche e dalla capacità di stoccaggio. Un impianto solare quindi non garantisce necessariamente una completa autonomia dalla rete pubblica o dai generatori.

Il vantaggio della misura annunciata risiede nella possibilità di rendere queste strutture accessibili a più famiglie. Le famiglie che non possono sopportare immediatamente il costo di un impianto potrebbero considerare questo investimento se le condizioni di credito sono adattate alle loro risorse. I risparmi sugli abbonamenti ai generatori potrebbero quindi contribuire al rimborso dei prestiti. Tuttavia, questo risultato dipenderà dal costo delle attrezzature, dalle condizioni finanziarie proposte e dal consumo effettivo di ogni famiglia.

Lo sviluppo dell’energia solare non esenta il governo dal ripristino di un servizio di elettricità pubblica affidabile. Le singole strutture soddisfano le esigenze delle famiglie attrezzate, mentre la rete nazionale deve fornire cibo accessibile a tutta la popolazione. Le due linee guida annunciate da Nawaf Salam perseguono quindi obiettivi complementari. Si mira a migliorare il servizio comunitario, mentre l’altro cerca di ridurre la spesa familiare attraverso strutture private finanziate dal debito.

Conseguenze previste per le famiglie e le imprese

Migliorare l’offerta di energia elettrica potrebbe avere un impatto sulla spesa quotidiana delle famiglie, ma anche sulle operazioni aziendali. Negozi, laboratori e stabilimenti di servizio hanno bisogno di alimentazione regolare per mantenere le loro attività. Le interruzioni di rete richiedono spesso l’uso di apparecchiature di backup, il cui funzionamento rappresenta un costo aggiuntivo. La distribuzione pubblica più stabile potrebbe ridurre alcune di queste spese, a condizione che le tariffe rimangano competitive.

Tuttavia, le imprese non sono direttamente interessate dal programma di finanziamento solare presentato giovedì. Nawaf Salam ha indicato che i fondi previsti nel bilancio 2027 sarebbero stati assegnati alle famiglie attraverso la Public Housing Facility. Non sono stati annunciati accordi comparabili per le piccole imprese o le imprese. Gli effetti economici delle future misure dipenderanno quindi principalmente dai miglioramenti alla rete pubblica e dalle condizioni per la sua attuazione.

Per i consumatori, la domanda sarà anche se l’aumento delle ore di potenza permetterà una riduzione efficace degli abbonamenti ai generatori. Questa tendenza dipende da come questi servizi sono fatturati e dalla regolarità dell’offerta pubblica. Il miglioramento limitato o irregolare non può essere sufficiente a modificare significativamente la spesa familiare. Il governo dovrà quindi specificare i risultati attesi e i mezzi per garantire la continuità.

Un programma ancora limitato ai prossimi annunci

Nawaf Salam ha fissato una prima scadenza per presentare soluzioni per l’elettricità pubblica. I Ministeri dell’Energia e delle Finanze dovrebbero fornire dettagli nelle prossime settimane. Questa presentazione fornirà informazioni sulle misure selezionate, sui loro possibili costi e sui tempi previsti per la loro attuazione. Sarà inoltre necessario chiarire se il governo sta pianificando ulteriori investimenti o cambiamenti nell’organizzazione del settore.

Il programma di prestito solare seguirà un calendario diverso, in quanto dipende dal progetto di bilancio 2027. Gli stanziamenti annunciati dovranno essere specificati nel testo di bilancio e successivamente sottoposti alle procedure necessarie per la loro attuazione. Ciò significa che le famiglie interessate non hanno ancora informazioni sufficienti per applicare o valutare le condizioni di finanziamento. Le autorità non hanno notificato la data di apertura dei prestiti o le modalità pratiche per la registrazione.

Gli annunci dell’8 ottobre hanno così fissato due scadenze separate per il settore energetico libanese. La prima riguarda la prossima presentazione di misure per migliorare l’offerta pubblica e ridurre i costi. La seconda riguarda gli stanziamenti previsti per l’energia solare nel bilancio 2027. Il governo deve ancora chiarire i finanziamenti, le modalità di attuazione e i risultati previsti di queste due iniziative.