5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Domenica 22 novembre 2026, ore 18 a Beirut. Il Libano segna l’83 ° anniversario della sua indipendenza, tra tributo ufficiale a Yarzé e raduni di abitanti nel sud. Il Patriarcato greco-ortodosso di Antiochia annuncia la morte del metropolita Emerito Georges Khodr. A Antalya, la conferenza climatica delle Nazioni Unite non ha adottato il suo testo quadro.

Indipendenza: un omaggio a Yarzé, un gesto di solidarietà di Nabih Berri

Domenica, il ministro della Difesa Michel Menassa ha posto una corona ai piedi del monumento di Emir Fakhreddine all’ingresso del ministero a Yarze, a nome della Repubblica libanese. La National Information Agency ha confermato questo tributo, che era ancora all’ordine del giorno la mattina. A Rachaya, un altro tributo era sul calendario; Non è stato confermato nelle fonti consultate. La cittadella ricorda la detenzione dei leader indipendenti da parte delle autorità del mandato francese e la loro liberazione il 22 novembre 1943.

Il presidente della Camera, Nabih Berri, ha annunciato domenica che non avrebbe ricevuto le congratulazioni occasionali, come segno di solidarietà con gli abitanti dei villaggi meridionali. Ha citato Zawtar al-Sharkiyeh, Mansuri e Haddatha in particolare, e nel suo messaggio ha associato il raggiungimento dell’indipendenza con la liberazione del territorio e l’unità nazionale. È sua decisione non ricevere voti, non una cancellazione delle commemorazioni.

Il giorno prima, quando la bandiera è stata sollevata a Nahr al-Kalb, il presidente Joseph Aoun ha chiesto il ritiro israeliano e il ritorno degli sfollati dal sud. Nel discorso pronunciato dalla presidenza, ha riaffermato che la decisione sulla guerra e la pace era la responsabilità dello Stato libanese. Questa posizione non imposta una scadenza di recesso o un calendario di reso. La presidenza del Consiglio ha fissato lunedì 23 novembre, la chiusura delle amministrazioni, delle istituzioni pubbliche e dei comuni.

Libano meridionale: due mobilitazioni per case e ritorno

A Nabatiyah al-Faukah, la gente ha marciato domenica mattina alla piazza del villaggio, dove hanno trovato il danno, secondo l’Agenzia Nazionale dell’Informazione. Il presidente del comune, Zein Ghandour, ha chiesto allo stato di proteggere la popolazione e ripristinare l’elettricità e l’acqua, tra le altre cose. La sua richiesta riguarda le condizioni che consentano ai residenti di rimanere o di tornare; Non significa che questi servizi sono ripristinati.

In una riunione separata, i residenti di Zawtar al-Sharkiyeh si sono riuniti nella piazza Zawtar al-Gharbiyeh, la città vicina, per protestare contro la distruzione delle loro case e chiedere il loro ritorno. In un’altra spedizione, l’agenzia ufficiale ha attribuito a Israele due esplosioni a Zawtar al-Sharkiyeh e Kfar Tebnit, senza riportare una valutazione umana. Raccolta e reporting da soli non consentono una recensione giornaliera.

Morte di Georges Khodr, metropolita ortodossa emerito

Il Patriarca greco-ortodosso di Antiochia, Giovanni X, ha annunciato la morte di Georges Khodr domenica a mezzogiorno. Ex metropolita di Byblos e Batrun, guida la diocesi di Mount Lebanon dal 1970 al 2018. Co-fondatore del Movimento della Gioventù Ortodossa, ha anche insegnato a Balamand e ha lavorato al dialogo tra chiese e Islam. L’avviso di morte rilasciato la domenica non specifica il luogo di morte o la data del funerale.

COP31: patto di Antalya non adottato

La presidenza del COP31 ha osservato in sessione plenaria che non c’era consenso sul testo presentato come Patto di Antalya. L’ultima versione proposta per le parti dell’accordo di Parigi riflette il quadro stabilito a Dubai senza nominare direttamente combustibili fossili. In particolare, ha proposto di cercare almeno tre volte di finanziamento per l’adattamento entro il 2035, senza interrompere la base di calcolo. L’Unione europea si è rifiutata di sostenere questo compromesso.

La mancanza di consenso su questo testo distingue l’esito della serata dal semplice disaccordo riportato in precedenza: queste proposte non sono diventate impegni concordati. Ciò non significa che tutte le decisioni tecniche all’ordine del giorno siano state respinte. Ciascuno è soggetto alla propria procedura.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews