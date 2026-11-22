In Siria, le opere d’acqua non sono tutte allo stesso stadio. La stazione di pompaggio Al-Qantara a Salamiyé opera secondo la Fondazione Aga Khan. A Tartous, la raccolta di una fonte copre più di quindici villaggi. A Deraa, l’UNICEF fornisce un obiettivo di capacità per una rete di riabilitazione. In un momento in cui la Banca Mondiale vuole accelerare le proprie operazioni a Damasco, questi tre esempi mostrano la differenza tra lavoro completato, messa in servizio e servizio effettivo alle famiglie.

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In Salamiyé, in Siria centrale, una stazione di pompaggio rinnovata funziona di nuovo, secondo la Fondazione Aga Khan. Vicino a Tartous, il sito ha coperto una fonte; a Deraa, al ritorno al servizio di una serie di stazioni e pozzi. Questi tre progetti non sono misurati allo stesso stadio. Il 18 novembre, la Banca Mondiale ha posto l’accelerazione dei propri progetti all’ordine del giorno della sua visita a Damasco, tra cui quello sull’acqua e igienico-sanitari.

In Salamiyé la stazione funziona: ancora per misurare il servizio

Alla stazione di Al-Qantara, il lavoro si è concentrato sulle attrezzature di pompaggio, alimentazione e monitoraggio. La Fondazione Aga Khan, che ha realizzato il progetto con l’Hama Water Service e le comunità locali, ha indicato alla fine di settembre che il lavoro richiesto per commissionare la stazione era stato completato. Documenta la stazione in funzione. Questo non dà il numero di ore che l’acqua arriva ogni settimana in Salamiyé alloggio.

La Fondazione segue un’operazione separata per quattro villaggi del settore, tra cui Barri e Mofekar. Nel mese di settembre era ancora documentare il recupero del serbatoio e il lavoro di connessione. Questo progetto non deve essere confuso con la stazione Al-Qantara o trattato i quattro villaggi come beneficiari già serviti dalla nuova struttura.

A Tartous, cattura una fonte; a Deraa, restaura un dessert

Nella regione del Tartous, il progetto Al-Baghla mira a recuperare parte dell’acqua di origine non utilizzata. La Fondazione Aga Khan e il Tartous Water Service hanno lavorato su un serbatoio di raccolta e una pipeline. All’ultimo punto pubblicato dalla fondazione su questo sito, i lavori sono entrati nella loro fase finale alla fine di luglio e l’installazione è stata consegnata all’operatore. Più di 15 villaggi sono presi di mira. Questo numero descrive l’area prevista, non i villaggi per i quali il servizio è stato ripreso.

A Deraa, UNICEF e la Banca Tedesca per lo Sviluppo KfW sostengono il servizio pubblico locale per riabilitare una stazione principale, una stazione ausiliaria e tre pozzi. UNICEF prevede fino a 1.680 metri cubi di acqua potabile al giorno una volta che il sistema è completamente operativo, beneficiando di oltre 70.600 persone. Questo soffitto è una capacità di rete prevista. Non dà il volume effettivamente distribuito ogni giorno o la quantità che viene a ogni famiglia.

Il finanziamento non dice quando l’acqua verrà a toccare

Nel mese di aprile, la Banca Mondiale ha approvato una sovvenzione di 150 milioni di dollari per riabilitare le infrastrutture idriche e igienico-sanitarie. Il progetto comprende le reti di trattamento e di approvvigionamento in Idlib, Homs e Hama, così come i servizi igienici a Damasco. Questo finanziamento non dovrebbe essere assegnato ai tre progetti qui descritti. La Banca ha pubblicato un piano di approvvigionamento a settembre; la visita del 18 novembre è stata volta a promuovere l’attuazione del finanziamento già approvato.

Le mostre pubbliche seguono così diversi risultati: una stazione di servizio, una fonte di sviluppo o un volume previsto dopo la costruzione. Al fine di confrontare gli effetti sulle famiglie, i sondaggi dovrebbero essere effettuati nello stesso periodo: frequenza di distribuzione, qualità dell’acqua al punto di consegna, e le spese sostenute per ottenere forniture altrove quando la rete si ferma.

Archivio: The Oronte in Hama, 19 agosto 2008. Vyacheslav Argenberg / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Tutta la foto ridimensionata e vestita da Libnanews. Non mostra nessuno dei 2026 cantieri.

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