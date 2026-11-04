Israele: La giustizia esige la prova di frode

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In Israele, le accuse di frode elettorale ora apertamente si oppongono al Procuratore Generale a Likud e Shin Bet. Martedì 3 novembre Gali Baharav-Miara ha chiesto le prove che giustificano possibili interrogatori arabi. Il partito di Benjamin Netanyahu lo ha accusato di ostruire l’indagine. Le parti interessate rifiutano queste accuse. I risultati delle elezioni del 27 ottobre rimangono annunciati per mercoledì 4 novembre.

Frode elettorale: prove richieste prima dell’udito

Il Procuratore Generale risponde alle informazioni su una richiesta del regista Shin Bet David Zini. Vorrebbe intervistare diversi politici arabi, secondo la stampa israeliana. Nella sua dichiarazione, Gali Baharav-Miara ricorda che le udienze devono essere basate su elementi che li giustificano.

Incolpa anche il Servizio di Sicurezza Interna per non aver inoltrato documenti al Joint Investigation Team. Secondo la sua dichiarazione, questa mancanza di trasmissione è durata per due giorni. Ritiene che questa mancanza di cooperazione ostacoli le indagini.

La distinzione è importante: chiedere la divulgazione delle prove non equivale a stabilire l’innocenza o la colpa delle persone interessate. Le informazioni pubbliche consultate non comportano la ricerca di frodi. Essi documentano un disaccordo sulle condizioni in cui l’indagine dovrebbe procedere.

Likud accusa il procuratore di ostruzione

Il Likud presenta una lettura opposta. Il partito del Primo Ministro accusa Gali Baharav-Miara di bloccare le indagini e di coprire una manipolazione del voto. In particolare, chiede l’eventuale intervento di attori stranieri. Queste accuse rimangono quelle del partito; non sono conclusioni giudiziarie.

Le formazioni arabe li rifiutano. Gadi Eisenkot, figura centrale dell’opposizione, accusa Netanyahu e il suo partito di mettere in pericolo le istituzioni. Lo scambio avviene quando nessun campo ha una maggioranza parlamentare da solo.

Calendario dei risultati mantenuto

Il Presidente della Commissione Elettorale Centrale, Noam Sohlberg, ha nuovamente respinto martedì un rinvio della pubblicazione dei risultati. Secondo la sua risposta dalla stampa israeliana, la commissione non ha il potere di sospendere questa scadenza. Si riferisce a qualsiasi controversia ai tribunali.

I rappresentanti del blocco Netanyahu avevano chiesto che i sospetti fossero discussi prima della commissione. Sohlberg distingue questa discussione dalla pubblicazione ufficiale. Pertanto, un’indagine continua da sola non significa che il calendario elettorale sia impostato.

Al momento della pubblicazione, la presentazione dei risultati al presidente Isaac Herzog rimane un appuntamento annunciato. Non deve essere confuso con un evento già compiuto.

I negoziati di coalizione sono ancora aperti

L’equilibrio delle forze derivante dal racconto spiega l’importanza politica di questo confronto. Il blocco Netanyahu ha 53 posti, rispetto a 48 per Eisenkot e 19 per le formazioni arabe. Il Knesset ha 120 deputati.

I partiti arabi potrebbero così influenzare una maggioranza alternativa. Ma una raccomandazione al Presidente, il sostegno esterno e il coinvolgimento del governo sono impegni diversi. Nessuna di queste scelte deriva automaticamente dal numero di posti.

Le consultazioni presidenziali dovrebbero specificare il sostegno disponibile ai candidati per la formazione di un governo. Allo stesso tempo, la trasmissione del materiale richiesto dal pubblico ministero e tutte le decisioni da indagare rimangono da seguire.

Fonti e riferimenti

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