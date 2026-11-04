4 novembre 1989: Aoun annuncia la dissoluzione

Il 4 novembre 1989 Michel Aoun annunciò la dissoluzione del Parlamento libanese e chiese ulteriori elezioni. Egli intende impedire all’Assemblea di continuare il processo di Taif e nominare un presidente. Il generale invoca i poteri esercitati durante la vacanza presidenziale, mentre i suoi avversari contestano la sua decisione. I deputati si incontrarono il giorno seguente a Qleiat ed elessero René Moawad. Un giorno di confronto istituzionale, in un paese ancora diviso dalla guerra e da due governi rivali.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Questo giorno nella storia del Libano.Il 4 novembre 1989 Michel Aoun annunciò la dissoluzione del Parlamento libanese. Il capo del governo militare intende impedire ai parlamentari di continuare il processo Taif e di eleggere un presidente. Disputata dai suoi avversari, questa decisione non ha bloccato le elezioni: René Moawad ha preso l’incarico il giorno successivo.

La dissoluzione del Parlamento libanese annunciata all’alba

Alle cinque del mattino, sabato 4 novembre, il generale è entrato in scena nel suo confronto con l’Assemblea. Esso annuncia la sua dissoluzione e prevede nuove elezioni parlamentari dal 7 gennaio 1990. La decisione spetta ai deputati preparare una riunione per far rivivere le istituzioni.

Il programma spiega l’urgenza dell’annuncio. I parlamentari devono tradurre in modo istituzionale il compromesso negoziato in Arabia Saudita. In particolare, essi volevano porre fine alla vacanza presidenziale, aperta dal settembre 1988. Michel Aoun ha respinto questo approccio e ha chiesto ai deputati di incontrarlo prima dell’elezione.

Tuttavia, il decreto non produce un accordo tra le istituzioni. Per il generale, priva i funzionari eletti della loro capacità di agire. Per i sostenitori delle Regole Taif, la Camera mantiene la sua legittimità e può continuare il suo lavoro. La dissoluzione diventa così un nuovo oggetto di conflitto, piuttosto che una soluzione.

Due governi dal settembre 1988

Questo confronto fa parte di una crisi iniziata più di un anno prima. Alla fine del mandato di Amine Gemayel, il Parlamento non riuscì a eleggere un successore. Il 22 settembre 1988, il presidente uscente nominò Michel Aoun come capo di un governo militare transitorio.

Il generale guidò l’esercito libanese. Ma la sua nomina non riunisce le varie forze politiche. Selim Hoss mantiene un governo rivale. Il paese ha ora due autorità esecutive concorrenti, mentre la presidenza rimane vacante. Questa divisione aggiunge a territori controllati dalla milizia e presenze militari straniere.

Michel Aoun invoca le prerogative presidenziali esercitate durante la vacanza per giustificare la sua decisione del 4 novembre. I suoi avversari contestano questa lettura e la sua autorità. Il disaccordo si riferisce quindi tanto alla persona abilitata a decidere sul contenuto dell’accordo proposto per emergere dalla guerra.

Taef, al centro del test di forza

La mediazione araba portò i deputati libanesi a incontrarsi a Taif nell’autunno 1989. Dopo diverse settimane di discussioni, hanno accettato un accordo nazionale. Questo testo propone una riorganizzazione dei poteri e un quadro per il ripristino dell’autorità di Stato.

In particolare, prevede una distribuzione equa dei seggi parlamentari tra cristiani e musulmani. Esso rafforza il ruolo del Consiglio dei ministri nell’esercizio del potere esecutivo. Il documento prevede anche la dissoluzione delle milizie libanesi e non libanesi e la consegna delle loro armi allo Stato.

La presenza siriana è un punto centrale del rifiuto di Michel Aoun. Il testo prevede che le forze siriane contribuiscano al ripristino dell’autorità libanese e alla ridistribuzione. Si riferisce ad un accordo tra i due governi che definisce la durata e le modalità della loro presenza successiva. Pertanto, non fissa una data di recesso completa e immediata.

Il 14 marzo 1989 il generale lanciò una guerra contro le forze siriane, che fu descritta come una guerra di liberazione. La sua opposizione a Taif prolunga questo confronto. Egli riteneva che il compromesso non garantisse sufficientemente la sovranità libanese. Al contrario, i difensori dell’accordo lo vedono come una via d’uscita dopo quattordici anni di guerra.

Una Camera eletta nel 1972

La composizione del Parlamento sta anche alimentando il conflitto. Le ultime elezioni parlamentari risalgono al 1972. La guerra impedì il normale rinnovo del Parlamento, il cui mandato fu esteso. Nel novembre 1989 diversi deputati eletti 17 anni prima morirono o lasciarono i loro posti.

Michel Aoun sfida la rappresentatività di un’antica assemblea per coinvolgere il futuro del paese. I membri a favore di Taëf si affidano alla continuità istituzionale per continuare il regolamento. Essi intendono eleggere un presidente con la Camera esistente, senza attendere l’organizzazione di una nuova legislazione.

L’annuncio delle elezioni a gennaio non si limita ad affrontare ostacoli materiali. Il territorio rimane diviso e le autorità concorrenti non controllano l’intero paese. Organizzare un’elezione nazionale richiede condizioni di sicurezza e un’amministrazione che la dissoluzione non può ripristinare con decreto.

4 novembre, la mobilitazione vince Baabda

Durante il giorno, migliaia di sostenitori di Michel Aoun si riuniscono di fronte al Palazzo Baabda. Bandiere e ritratti libanesi del generale accompagnano il loro sostegno per la sua opposizione al compromesso. Questa mobilitazione dà una traduzione popolare alla battaglia istituzionale.

Tuttavia, il campo cristiano non ha un fronte comune. I leader politici e religiosi sostengono il processo Taif. I parlamentari cristiani desiderano continuare le elezioni presidenziali nonostante il rifiuto del generale. Il confronto va così oltre una semplice opposizione tra le comunità: divide anche gli attori della stessa comunità.

Il presidente della Camera, Hussein Husseini, sta lavorando per riunire i deputati. Alcuni sono ancora a Parigi, mentre altri sono nel nord del Libano. La scelta del posto diventa decisiva: la sessione deve essere in grado di essere tenuta al di fuori della zona controllata da Michel Aoun.

Il giorno successivo è stato eletto René Moawad

Il 5 novembre i parlamentari si incontrarono alla base aerea di Qleiat, nel nord del paese. Ignorano la dissoluzione annunciata il giorno precedente. L’incontro culminò nell’elezione di René Moawad, deputato per Zghorta, come presidente della Repubblica.

Questa elezione non finisce il confronto. Michel Aoun si rifiuta di riconoscere il nuovo ordine istituzionale risultante dal processo Taif. René Moawad fu assassinato a Beirut il 22 novembre 17 giorni dopo la sua elezione. Il 24 novembre, i deputati si incontrarono nuovamente e scelsero Elias Hraoui di succedergli.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews