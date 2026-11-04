Hayete, uno sguardo da bambino al Libano in guerra

Hayete, un cortometraggio di fine studio di ARTFX, è disponibile su YouTube dal 3 novembre 2026. Coréalizzato da Sandrine Ayle e altri otto studenti, seguì il sedicenne Nour in Libano dal 1975. Il bambino è alla ricerca di zaпatar per confortare il suo nonno panettiere. Questa narrazione pone legami familiari e coraggio al centro della sua storia. Trova il film completo nell’articolo, con la presentazione del suo team e gli elementi principali confermati su questo progetto di promozione 2026.

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Rilasciato il 3 novembre 2026 sul canale ufficiale ARTFX,Aiaracconta la storia di Nour di sei anni in Libano nel 1975. Questo cortometraggio finale, co-diretto da Sandrine Ayle, pone il rapporto tra un bambino e il suo nonno da forno al cuore di una storia di coraggio e di aiuto reciproco.

Il film è ora disponibile gratuitamente su YouTube. Con una durata di cinque minuti e cinquantasette secondi, appartiene alla promozione 2026 di ARTFX. La sua diffusione permette al pubblico di scoprire un progetto collettivo orientato verso il Libano, la sua vita quotidiana e i legami familiari che la guerra mette alla prova.

Hayete, una ricerca per za

La storia si svolge nel 1975, all’inizio della guerra civile libanese. Nour vuole trovare zatatar per restituire il sorriso a suo nonno, che è un fornaio. Per raggiungere questo obiettivo, il bambino affronta i pericoli di un paese in guerra. Questo gesto destinato a una persona amata è il punto di partenza della storia.

La ricerca di un ingrediente familiare porta così la guerra a una scala intima. Il personaggio principale persegue un semplice obiettivo: confortare suo nonno. Il rapporto tra le generazioni è la struttura di questa avventura, in cui il cibo e la professione del panettiere occupano un posto centrale.

Questa scelta permette di affrontare il conflitto attraverso una storia familiare. L’attenzione è pagata a un bambino, al suo attaccamento a una persona amata e a ciò che fa per lui. Il film offre così una porta accessibile a un soggetto doloroso, senza rendere il suo personaggio un semplice testimone di eventi.

Sandrine Ayle in una squadra di nove co-direttori

Aiaè un lavoro collettivo. La sua presentazione ufficiale accredita nove persone alla produzione: Sandrine Ayle, Clarisse Chopin, Jalen Hart, Daria Ignateva, Amber-Alix Martin, Marie-Julie Ninvil, Judie Payramaure, Tom Pelerin e Xinyu Shi.

Quattro specialisti sono inclusi anche nei crediti di presentazione: Laurie Cratère, Lara Haranger, Chloé Maggiochi e Haiwa Wu. Questo team riunisce diversi contributi artistici e tecnici intorno allo stesso cortometraggio dalla fine degli studi.

Sandrine Ayle ha preso un corso di cinque anni a ARTFX, con una specializzazione in animazione 3D. Nella sua presentazione pubblica del progetto, evoca due anni dedicati al cinema. La sua partecipazione è quindi parte di un lavoro a lungo termine, svolto con i suoi compagni fino alla proiezione e poi la trasmissione online.

Una fine del film scolastico ora accessibile al pubblico

ARTFX presentaAiatra i cortometraggi realizzati dagli studenti del suo campus Lille per la promozione 2026. La scuola forma le professioni di animazione, effetti visivi e videogioco. I suoi progetti di fine studio mobilitano le competenze acquisite durante il corso e costruiscono come team.

Il lancio online apre una nuova fase per questo lavoro studentesco. Gli spettatori possono ora scoprire il film nella sua interezza, oltre la sua presentazione alla fine dei loro studi. Il lettore seguente riproduce il video pubblicato da ARTFX Official.

Vedere Hayete in pieno

Hayete, film di laurea 2026. Video pubblicato sul canale ufficiale ARTFX il 3 novembre 2026.

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