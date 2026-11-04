Libano meridionale: Mansouri e Wadi Zebqine licenziati

Il fuoco di artiglieria israeliana ha preso di mira Mansuri e Wadi Zebqin nel sud del Libano mercoledì mattina, 4 novembre. Un’agenzia di stampa libanese ha segnalato il bombardamento in un primo rapporto trasmesso alle 0717 ore a Beirut.
Mansouri e Wadi Zebqine di cui al mattino
Il rapporto menziona Mansouri e la Valle Zebqine. Non specifica il numero di autobus licenziati o i punti di impatto. Non vi è alcun record umano o materiale che accompagna queste informazioni iniziali.
L’assenza di record in questa relazione non consente di concludere che non ci sono vittime. Eventuali danni e conseguenze per gli abitanti rimangono da determinare. In questa fase, le informazioni disponibili stabiliscono gli scatti segnalati questa mattina, senza consentire una valutazione completa di loro.
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Fotografia del confine sud del Libano, dalla libreria di foto Libnanews. Questa immagine non rappresenta il 4 novembre scatti a Mansouri o Wadi Zebqine. Foto: François el Bacha per Libnanews.com. Tutti i diritti riservati.
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