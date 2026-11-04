4 novembre 2026
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Libano meridionale: Mansouri e Wadi Zebqine licenziati

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Il fuoco di artiglieria israeliana ha preso di mira Mansuri e Wadi Zebqin mercoledì mattina, 4 novembre. La prima relazione, rilasciata alle 7.17 di Beirut, non specificava il numero di conchiglie o i punti di impatto. Non fornisce alcun equilibrio umano o materiale. Questa mancanza di informazioni rende impossibile concludere che non ci sono vittime. I possibili danni e le conseguenze per gli abitanti rimangono da stabilire, mentre queste nuove informazioni devono essere distinte dai bombardamenti segnalati nei giorni precedenti.

Mansouri et Zebqine sous les tirs. Photographie d’archives de la frontière au Liban-Sud, issue de la photothèque Libnanews. Cette image ne représente pas les tirs du 4 novembre à Mansouri ou Wadi Zebqine.
Photographie d’archives de la frontière au Liban-Sud, issue de la photothèque Libnanews. Cette image ne représente pas les tirs du 4 novembre à Mansouri ou Wadi Zebqine. © François el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés.
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Il fuoco di artiglieria israeliana ha preso di mira Mansuri e Wadi Zebqin nel sud del Libano mercoledì mattina, 4 novembre. Un’agenzia di stampa libanese ha segnalato il bombardamento in un primo rapporto trasmesso alle 0717 ore a Beirut.

Mansouri e Wadi Zebqine di cui al mattino

Il rapporto menziona Mansouri e la Valle Zebqine. Non specifica il numero di autobus licenziati o i punti di impatto. Non vi è alcun record umano o materiale che accompagna queste informazioni iniziali.

L’assenza di record in questa relazione non consente di concludere che non ci sono vittime. Eventuali danni e conseguenze per gli abitanti rimangono da determinare. In questa fase, le informazioni disponibili stabiliscono gli scatti segnalati questa mattina, senza consentire una valutazione completa di loro.

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Fotografia del confine sud del Libano, dalla libreria di foto Libnanews. Questa immagine non rappresenta il 4 novembre scatti a Mansouri o Wadi Zebqine. Foto: François el Bacha per Libnanews.com. Tutti i diritti riservati.

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