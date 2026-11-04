Libano meridionale: Mansouri e Wadi Zebqine licenziati

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Il fuoco di artiglieria israeliana ha preso di mira Mansuri e Wadi Zebqin mercoledì mattina, 4 novembre. La prima relazione, rilasciata alle 7.17 di Beirut, non specificava il numero di conchiglie o i punti di impatto. Non fornisce alcun equilibrio umano o materiale. Questa mancanza di informazioni rende impossibile concludere che non ci sono vittime. I possibili danni e le conseguenze per gli abitanti rimangono da stabilire, mentre queste nuove informazioni devono essere distinte dai bombardamenti segnalati nei giorni precedenti.