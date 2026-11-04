Scarico minimo: i negoziatori rimangono divisi

Il salario minimo rimane al centro delle discussioni senza un accordo annunciato il 4 novembre. Nabil Fahd afferma che gli organismi economici non hanno accettato una proposta costosa. Béchara Asmar segnala alcuni datori di lavoro, senza un’offerta comune confermata. Anche le indennità di fine servizio complicano i negoziati. Il loro tempo possibile rimane da definire. L’indennità di trasporto segue una decisione separata e non costituisce un aumento del salario minimo. Le discussioni future dovrebbero chiarire le posizioni altrui.

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Il salario minimo in Libano rimane a 28 milioni di sterline nelle discussioni in corso, senza alcun accordo annunciato sul suo prossimo aumento. A partire dal 4 novembre, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati non descrivono ancora allo stesso modo lo stato dei negoziati. Nabil Fahd afferma che gli organismi economici non hanno accettato una proposta costosa. Béchara Asmar, d’altra parte, evoca conduce da alcuni datori di lavoro. Questa differenza impedisce che gli importi circolanti siano considerati come un’offerta comune.

Il commercio ha ripreso all’inizio di settembre all’interno della commissione indice. Una riunione con il ministro del lavoro dovrebbe estendere le discussioni questa settimana, dopo il rinvio di una precedente nomina. Non viene annunciato alcun calendario definitivo per l’adozione. Il disaccordo riguarda il reddito mensile, ma anche gli obblighi delle società al Fondo nazionale di previdenza sociale.

Scarico minimo in Libano: due letture di proposte

Il vicepresidente delle organizzazioni economiche, Nabil Fahd, ha detto che la loro posizione non è ancora stata discussa in cifre. Essa distingue i loro scambi interni dai colloqui con altre parti. Secondo lui, i rappresentanti dei datori di lavoro non hanno stabilito un importo accettabile o un massimale per la capacità delle imprese.

Fahd si riferisce anche alla cifra $600 come un livello considerato logico dall’altra parte. Non lo presenta come una proposta accettata dai datori di lavoro. Questa precisazione significa che citando un importo in una negoziazione non significa che un negoziatore si impegna a sostenerla.

Il presidente della Confederazione generale dei lavoratori libanesi, Béchara Asmar, fornisce un’altra luce. Esso riporta aumenti del 70-80% previsti in alcuni ambienti economici. Il Pannello li trova insufficienti in relazione alla perdita del potere d’acquisto. Questa dichiarazione, tuttavia, non consente di fare un’offerta formale a tutti gli organismi economici.

I due funzionari parlano quindi di diversi livelli di discussione. Asmar evoca idee circolanti tra alcuni interlocutori. Fahd afferma che una posizione collettiva rimane da definire. Riunirli in un’unica proposta mascherarebbe l’incertezza che circonda la ripresa dei colloqui.

Un minimo in libri, marcatori in dollari

La soglia di 28 milioni di sterline è di circa $313 al tasso di £ 89.500 al dollaro. Questa conversione descrive un valore di confronto. Non trasforma il minimo legale in un salario denominato dollaro.

Asmar utilizza il minimo di $450 prima della crisi come punto di riferimento. Nel 2019, ha raggiunto £ 675.000 al tasso ufficiale di £ 1.507.5 al dollaro. L’aumento nominale da questo periodo non significa quindi che i dipendenti abbiano recuperato una remunerazione equivalente.

Tuttavia, il confronto del dollaro rimane incompleto per misurare il potere d’acquisto. Solo non è un indice del costo della vita. Il prezzo dell’alloggio, dei trasporti o dei servizi può variare dal tasso di cambio. I negoziatori devono specificare cosa vogliono correggere: la soglia salariale, i costi del lavoro o i benefici sociali.

Asmar esclude anche un minimo di $1.200 in circostanze attuali. Ha detto che era aperto ai compromessi. Questa disponibilità non corrisponde all’accettazione di una somma specifica o di una rinuncia ad un aumento.

Le passività sociali accompagnano la discussione salariale

L’altro punto sensibile è l’importo dovuto dalle società a CNSS per i benefici finali del servizio. Una diffusione dei pagamenti è una delle tracce discusse. L’importo, la durata e il trattamento degli interessi restano da determinare.

Fahd difende due posti di lavoro paralleli: correggere il salario minimo e affrontare questi obblighi. Sperava che nessuno dei due file avrebbe aspettato il completamento dell’altro. Questo metodo non è ancora un accordo di esecuzione.

Asmar stabilisce una condizione per qualsiasi adeguamento: non deve differire il pagamento dei diritti dei dipendenti alla fine del loro servizio. Il dibattito si concentra quindi anche su come proteggere i beneficiari, mentre le imprese decidono le loro passività.

I trasporti seguono una decisione separata

L’indennità di trasporto rientra in un altro meccanismo, legato al prezzo della benzina. Il suo adeguamento non costituisce un aumento del salario minimo. Entrambe le linee possono cambiare il reddito disponibile di un dipendente, ma non sono intercambiabili.

Per le discussioni di novembre, il punto da redigere rimane una proposta comune e le condizioni che la accompagneranno. Il prossimo incontro dovrebbe specificare i numeri difesi da ogni parte e il destino del file di indennità di fine servizio.

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