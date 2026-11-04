Handicap: strategia di misura 2026-2030

La strategia nazionale per i diritti e l’inclusione delle persone con disabilità copre il periodo 2026-2030. Lanciato al Grand Sérail, coinvolge diversi ministeri e istituzioni pubbliche. Il monitoraggio deve ora distinguere le misure annunciate, i finanziamenti disponibili e i servizi effettivamente accessibili. I tempi, le responsabilità, i dati di base e la partecipazione degli stakeholder misurano i progressi. L’istruzione, l’occupazione, la salute, la cultura e la preparazione alle emergenze forniscono aree concrete per la revisione dell’attuazione degli impegni.

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La strategia di disabilità 2026-2030 è stata lanciata il 3 novembre al Grand Sérail di Beirut. Coinvolge tutte le istituzioni pubbliche. La sua applicazione dovrà essere misurata in scuole, servizi, budget e procedure oltre la cerimonia di lancio.

Il governo libanese sta aprendo una nuova fase della sua politica di inclusione. La strategia nazionale per i diritti e l’inclusione delle persone con disabilità copre cinque anni, dal 2026 al 2030. Il Consiglio dei ministri l’ha approvato il 26 febbraio. Il suo lancio pubblico ora pone la questione dell’esecuzione in prima linea.

Il Ministero degli Affari Sociali svolge questo programma con il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione e la Commissione economica e sociale per l’Asia occidentale. A Serail, il primo ministro Nawaf Salam ha sottolineato una responsabilità condivisa. Ogni ministero e istituzione pubblica devono agire nella loro area.

Una strategia di disabilità 2026-2030 per tradurre in servizi

Il programma si basa su dieci assi. Essi includono leggi, valutazione della disabilità, istruzione, salute e protezione sociale e legale. Occupazione, accessibilità, comportamento sociale, partecipazione politica e culturale, turismo e vita sportiva completano questo settore.

Ciò limita l’inclusione di un’indennità o di un servizio di specialità. Un bambino può avere il diritto di scuola senza essere in grado di aderire alla classe. Un adulto può soddisfare le condizioni di lavoro senza accesso all’edificio o strumenti necessari. Il follow-up dovrebbe quindi concentrarsi sul percorso completo, piuttosto che su una misura isolata.

Il Ministro degli Affari Sociali Hanine Sayed ha presentato la capacità di imparare, lavorare e partecipare come criterio di successo. Questo obiettivo fornisce un punto di partenza concreto per la valutazione. Tuttavia, richiede dati comparabili tra l’inizio e la fine del periodo.

Responsabilità e tempestività identificabili

La strategia prevede un quadro di coordinamento nazionale. Dovrebbe chiarire i ruoli e migliorare la coerenza tra le parti interessate. Esso comprende anche meccanismi di monitoraggio, responsabilizzazione e misurazione del progresso. La partecipazione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni riguarda la preparazione, l’attuazione e le decisioni.

Per valutare questi impegni, un primo indicatore sarebbe la pubblicazione di un calendario per istituzione. Ogni misura dovrebbe identificare la persona responsabile, la data prevista e lo stato di progresso. Un annuncio generale sull’accessibilità non è sufficiente per sapere quali attrezzature saranno adattate, in che ordine e secondo quali norme.

C’è anche la necessità di distinguere una procedura annunciata da un servizio effettivamente utilizzabile. Il numero di edifici esaminati, per esempio, non indica quanti sono stati resi accessibili. Allo stesso modo, la formazione del personale è un passo, ma non fornisce informazioni sugli ostacoli incontrati dagli utenti da soli.

Il bilancio, un controllo separato

Il sostegno al lancio è finalizzato a tradurre gli impegni nelle politiche, nella legislazione e nei bilanci. Solo non crittografa una busta disponibile. Nessun importo complessivo di finanziamento può essere dedotto dalle dichiarazioni fatte in questa cerimonia.

Un utile follow-up finanziario dividerebbe gli stanziamenti previsti, gli importi impegnati e i pagamenti effettuati. Questi tre passi non rispondono alla stessa domanda. Uno stanziamento indica un’intenzione di bilancio. Una spesa effettuata fornisce informazioni sulle risorse effettivamente mobilitate. I risultati devono quindi essere valutati con le persone interessate.

Questa distinzione vale anche per i contributi esterni. Supporto tecnico, promessa e pagamento non sono intercambiabili. Le risorse impegnate dovrebbero essere riconciliate con i progetti per i quali sono destinati, senza presumere che ogni asse abbia già i suoi finanziamenti.

Associati alle persone interessate al controllo

Al lancio, un dialogo ha riunito le persone con disabilità, le loro organizzazioni e diversi ministri. Un’esperienza di realtà virtuale ha anche illustrato ostacoli negli spazi pubblici. I ministri hanno registrato impegni in un formato comune.

Il passo successivo è quello di rendere verificabili questi impegni. In particolare, le associazioni potrebbero aiutare a testare i servizi e a documentare le continue difficoltà. Affinché tale partecipazione sia efficace, le procedure di informazione e consultazione devono essere accessibili.

La preparazione di emergenza è anche parte della strategia. Si tratta di evacuazione, alloggio, accesso alla cura e protezione. Su questo aspetto, l’esistenza di un piano deve essere distinta dal suo test. Esercizi e audit dei centri di accoglienza permetterebbero di vedere se le esigenze sono integrate prima di una crisi.

Il lancio del 3 novembre fornisce una data di riferimento. I prossimi documenti da esaminare saranno le responsabilità assegnate, gli orari di attuazione e i mezzi effettivamente aperti. La loro pubblicazione consentirà la transizione dagli impegni ai servizi al 2030.

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