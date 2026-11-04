La sconfitta di Trump di midterms: quale effetto in Libano?

La sconfitta di Trump del medio termine indebolisce la sua diplomazia personalizzata e apre la strada all’aumento del controllo parlamentare. Tuttavia, non garantisce la pace in Libano o un cambiamento immediato verso Israele e l’Iran. Accordo quadro di giugno, sostegno all’esercito libanese, transizione UNIFIL, vendite di armi, Gaza e riforme bancarie: questa analisi esamina le leve reali del futuro Congresso, i loro limiti e le decisioni che Beirut deve preparare senza indugio per una soluzione da Washington.

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La sconfitta di Trump dei midterms apre un’opportunità per un maggiore controllo sulla politica americana in Medio Oriente. Non garantisce la pace in Libano o il cambiamento immediato verso Israele o Iran. Il Senato si trasformò in campo democratico, secondo i poteri giornalistici disponibili. La maggior parte della Camera rimase indeterminata al 0628 UTC. Per Beirut, inizia il vero problema: trasformare il indebolimento politico del Presidente degli Stati Uniti in garanzie durevoli, senza aspettare che Washington si accontenti delle crisi libanesi invece che del Libano.

La sconfitta di Trump a medio termine colpisce un metodo

La battuta d’arresto raggiunse la pretensione presidenziale per confondere il potere americano, la volontà personale e il successo diplomatico. Donald Trump ha promesso di tenere gli Stati Uniti lontano da guerre protratte. Il conflitto con l’Iran, iniziato con Israele nel febbraio 2026, ha attraversato la campagna elettorale. Il suo costo economico ha portato una crisi in Medio Oriente più vicino alle preoccupazioni quotidiane delle famiglie americane. Una guerra presentata come padronanza è diventata un problema di acquisto del potere e della fiducia politica.

Questa contraddizione dà la sua portata regionale. La capacità di Trump di imporre una storia di vittoria sta ora affrontando una sanzione elettorale. Annunci spettacolari, minacce e relazioni personali con i leader non forniscono risultati. La sicurezza di un villaggio nel sud del Libano non è misurata dal numero di comunicati trionfanti. Dipende dal ritiro delle forze straniere, dall’autorità statale effettiva, dalla protezione dei civili e dalle condizioni di ritorno.

Tuttavia, sarebbe abusivo presentare il voto degli Stati Uniti come voto per il Libano o per i palestinesi. I votanti hanno scelto rappresentanti su diverse questioni. Il rifiuto di un’amministrazione non costituisce l’adozione di un programma regionale specifico. I funzionari democratici eletti dovranno arbitrare tra la sicurezza di Israele, il controllo delle spese, i diritti civili e l’opposizione alla guerra prolungata. La loro vittoria aprì un dibattito che il dominio repubblicano rese più difficile. Non risolve il risultato.

Il Senato impone vincoli senza prima diplomazia

Donald Trump rimane presidente. I medesimi non funzionano come una mozione di censura in un regime parlamentare. Mantiene la leadership esecutiva, la diplomazia e importanti prerogative militari. I nuovi mandati parlamentari iniziano il 3 gennaio 2027. Fino ad allora, il Congresso in uscita rimane in vigore. Per il Medio Oriente, questa differenza di tempismo preclude il trattamento dei risultati come istruzione immediatamente trasmessa ai militari o ai negoziatori statunitensi.

Tuttavia, il cambiamento del Senato comporta un cambiamento concreto. I democratici potranno influenzare le conferme degli ambasciatori e di molti funzionari dell’amministrazione. Essi avranno anche i mezzi parlamentari per chiedere spiegazioni, tenere le udienze e rivedere le decisioni presidenziali. La scelta di un rappresentante americano in Libano potrebbe diventare un luogo di confronto politico. Un appuntamento controverso non sarà più necessariamente sostenuto dalla maggioranza del Presidente.

La potenza di bilancio è un’altra leva, ma richiede compromessi. Entrambe le camere devono votare sulle stesse disposizioni. Trump può veto esso, che solo due terzi di tutte le major possono superare. Se i democratici vinceranno anche la Camera, la loro capacità di negoziazione aumenterà. Se rimane repubblicano, i disaccordi passeranno attraverso il Congresso stesso. In entrambi i casi, controllare una commissione o rifiutare il credito è un’influenza, senza trasformare i democratici in un governo sostitutivo.

Iran, prima prova di un presidente indebolito

Il caso iraniano si concentra sulla contraddizione del trompismo diplomatico: promettendo un rapido esito pur mantenendo obiettivi difficilmente riconciliabili. L’indebolimento di Teheran, la sicurezza marittima, le questioni nucleari e la stabilità regionale non sono risolti da una sola dimostrazione di forza. All’inizio di novembre, la prospettiva di una ripresa più ampia dei combattimenti è rimasta in discussione. Approcci diplomatici e preparati militari coesistono. Il verdetto elettorale viene quindi in una crisi aperta, non dopo un accordo assicurato.

Un presidente sanzionato può cercare un compromesso per ridurre il costo interno di un conflitto. Può anche cercare di ripristinare la sua autorità dimostrando fermezza. Questi due scenari sono possibili. Nessuno dovrebbe essere presentato come una decisione già presa. Il pericolo per il Libano sarebbe di credere che il bisogno politico di calmarsi a Washington sia sufficiente per proteggere il suo territorio. Una negoziazione nucleare o orientata alla navigazione può lasciare le dispute libanesi irrisolte.

La supervisione parlamentare dovrebbe affrontare questioni specifiche: quali obiettivi militari, quali basi giuridiche, quali stanziamenti e quale strategia di uscita? La risoluzione sui poteri della guerra impone, tra l’altro, agli obblighi di notifica e di regolamentazione della continuazione delle ostilità senza autorizzazione. L’attuazione della Convenzione porta regolarmente a conflitti tra istituzioni. Un Senato più esigente può aumentare il costo politico dell’escalation. Non può promettere che non si verificherà alcun sciopero prima di assumere l’incarico.

In Libano, giudichi l’accordo di giugno sulla sua attuazione

La critica di Trump deve cominciare riconoscendo le iniziative che esistono. Un accordo quadro tra Libano e Israele è stato firmato a Washington il 26 giugno 2026 sotto la mediazione americana. Esso prevede un processo reciproco e progressivo. L’esercito libanese deve estendere l’autorità dello Stato, mentre il ritiro israeliano è legato alla verifica del disarmo dei gruppi non statali. Il testo prevede anche ulteriori discussioni. È un’architettura negoziale, la cui esistenza non dimostra il raggiungimento degli obiettivi.

È proprio su questo divario che il metodo Trump merita critiche. Il suo rischio è di presentare una firma come la pace, trasformando gli impegni condizionali in risultati politici immediati. Per il Libano, la questione decisiva rimane quella della reciprocità. Chi controlla i titoli? Su quale calendario? Cosa succede quando una parte considera che l’altra non ha soddisfatto i suoi impegni? Senza risposte operative, l’accordo può diventare una successione di richieste imposte ai più deboli piuttosto che un cammino verso la sovranità.

Lo Stato libanese deve esercitare efficacemente il monopolio delle armi. Le decisioni militari di Hezbollah non possono sostituire quelle delle istituzioni nazionali. Tuttavia, questo requisito non esonera Israele dai propri obblighi. Non giustifica considerare il territorio libanese indefinitamente come una profondità di sicurezza israeliana. Sostenere lo Stato libanese richiede un trattamento simultaneo delle armi al di fuori del suo controllo e al di fuori della sua sovranità. Una diplomazia che separa queste dimensioni produce una stabilità fragile.

La nuova maggioranza del Senato potrebbe chiedere relazioni più dettagliate sull’attuazione dell’accordo e sugli impegni degli Stati Uniti. Tale monitoraggio sarebbe utile se documentasse i fatti piuttosto che riprodurre gli argomenti delle parti. Beirut dovrebbe presentare elementi verificabili: distribuzioni, necessità materiali, ostacoli, distruzione e resi impediti. La sconfitta di Trump non garantisce l’ascolto. Essa, tuttavia, aumenta il numero di interlocutori che possono esaminare una politica finora largamente incarnata dal Presidente.

La responsabilità politica dovrebbe anche affrontare i criteri di successo. Un governo può annunciare una consegna senza specificare quando sarà utilizzabile. Può promettere un ritiro senza impostare i passaggi per verificarlo. Le audizioni parlamentari possono ridurre questo divario richiedendo all’amministrazione di distinguere tra intenzioni, impegni e realizzazioni. Per i libanesi, questa disciplina sarebbe preziosa. Il dibattito sull’assicurazione personale dovrebbe essere spostato verso obblighi che possono essere seguiti e contestati.

Sostenere l’esercito piuttosto che chiedergli l’impossibile

Gli aiuti statunitensi all’esercito libanese non sono scomparsi sotto Trump. Un comunicato militare libanese del 20 settembre ha annunciato la ricezione di 70 contenitori di munizioni nel porto di Beirut. Questa consegna, che è inclusa nei programmi americani, è un fatto materiale. Proibisce narrazioni semplicistiche di totale abbandono. Solo non permette di concludere che l’esercito ha le capacità necessarie per tutte le missioni politiche ad esso assegnate.

Il problema è l’allineamento tra obiettivi e mezzi. Unità di dislocazione, sicurezza delle aree, controllo delle armi e accompagnamento del ritorno degli abitanti richiedono risorse. L’attrezzatura non sostituisce la prontezza operativa o la coesione politica. La domanda di risultati immediati senza garantire un finanziamento prevedibile rischierebbe il fallimento. Il sostegno coerente deve essere pianificato, valutato e continuato oltre un annuncio presidenziale.

Il futuro Congresso può migliorare questa prevedibilità attraverso i suoi arbitrati di bilancio. Può anche imporre condizioni scarsamente progettate e rallentare i finanziamenti. Una maggioranza democratica non è quindi una buona notizia per ogni programma. Il problema libanese è quello di difendere un aiuto controllato che rafforza l’istituzione nazionale, senza confondere il sostegno per lo stato e l’assegno vuoto ai suoi leader. La trasparenza dei beneficiari e l’uso delle risorse possono proteggere i finanziamenti piuttosto che indebolire.

Un altro sostegno già esistente: il Consiglio dell’Unione europea ha istituito una missione di sostegno al Libano il 12 ottobre. Esso mira a rafforzare le forze armate e le forze di sicurezza interne. La sua istituzione non sostituisce le responsabilità libanesi o tutte le funzioni UNIFIL. Tuttavia, fornisce un quadro aggiuntivo per l’organizzazione dell’assistenza. Il dibattito americano dovrebbe essere articolato con questi meccanismi, in modo che i partner non presentino richieste o promesse contrastanti che non possono essere aggiunte.

UNIFIL definisce la scadenza più vicina

Un calendario internazionale precede quello del nuovo Congresso. Risoluzione del Consiglio di sicurezza 2790, adottata nell’agosto 2025, ha prorogato l’ultimo mandato dell’UNIFIL fino al 31 dicembre 2026. Esso prevede quindi un ritiro organizzato entro un anno. Questo non significa che tutti i pacificatori lasceranno il Libano l’ultimo giorno di dicembre. Le funzioni limitate rimangono durante il ritiro. Ma la transizione di sicurezza sta diventando un problema immediato.

Il divario è essenziale: questa scadenza viene prima dell’inizio dei nuovi mandati statunitensi. Il Libano non può quindi aspettare fino a gennaio per preparare le disposizioni necessarie. Deve lavorare con attori rilevanti sulle capacità del suo esercito, monitoraggio e continuità di meccanismi utili. Il Senato degli Stati Uniti non modifica solo una risoluzione del Consiglio di sicurezza. Spero che il contrattempo di Trump cancelli questa scadenza sarebbe un errore strategico, come ogni settimana di preparazione conta.

Israele: L’annuncio sugli aiuti rivela i limiti dello spettacolo

Il 3 novembre, Trump annunciò che avrebbe cessato l’aiuto annuale a Israele dal 2027. In un’intervista televisiva ripresa da un’agenzia di stampa, si stima che sia di 4 miliardi di dollari. Ha detto che le vendite di armi continuerebbero. Questa dichiarazione, riportata durante l’elezione, non costituisce una cancellazione di bilancio già eseguita. Il Congresso deve intervenire. Tuttavia, illustra la facilità con cui il Presidente presenta come una decisione personale un dossier che coinvolge crediti, procedure e un rapporto militare costruito nel tempo.

Per il Libano, il punto chiave non è solo l’importo pagato. Una riduzione dell’aiuto libero non significa che le consegne di armi siano interrotte. Passare dal finanziamento degli Stati Uniti agli acquisti israeliani può cambiare l’onere finanziario senza cambiare immediatamente le capacità militari disponibili. L’annuncio non dimostra quindi una rottura con Israele o una garanzia per le popolazioni vicine. Il suo effetto dipenderà dai testi adottati, dai contratti e dalle decisioni effettivamente attuate.

Il Congresso ha procedure per la revisione delle vendite di armi. Esse comprendono scadenze, soglie e eccezioni, in particolare in caso di emergenza invocata dall’esecutivo. Un precedente illumina i limiti: nel luglio 2019 Trump ha veto tre risoluzioni contro le vendite nel Golfo. Il Senato non raccolse i voti necessari per il superamento. Un’opposizione parlamentare può rallentare, negoziare o fare una vendita politicamente costoso. Non ha un interruttore automatico su tutte le esportazioni militari.

La critica democratica deve quindi essere giudicata sulle sue azioni. Richiedere informazioni sull’uso delle armi, le loro conseguenze per i civili e il rispetto delle condizioni americane avrebbero un effetto più concreto di una condanna generale. I rappresentanti eletti possono differire su questi requisiti. La sicurezza di Israele mantiene il sostegno al di là del Partito Repubblicano. L’insuccesso di Trump indebolisce il suo controllo politico personale; Non dissolve le alleanze istituzionali o gli impegni che le esistono.

Gaza non può rimanere al di fuori del bilancio regionale

Il dossier palestinese è una prova di credibilità. Un rapporto umanitario delle Nazioni Unite del 29 ottobre descrive ancora scioperi, incendi e demolizioni a Gaza. Esso riferisce anche incidenti che coinvolgono convogli e locali umanitari. Come si avvicina l’inverno, le famiglie sfollate rimangono vulnerabili alla mancanza di riparo e rischio di inondazione. Quella realtà deve contare più degli annunci che una sequenza diplomatica aveva già risolto il conflitto.

La sconfitta di Trump può aprire più spazio per il dibattito sulle condizioni di aiuto e gli obblighi ai civili. Non dà ai palestinesi una rappresentanza diretta nel Congresso americano. Non garantisce che i democratici pongano i loro diritti al centro dei compromessi. Per misurare il cambiamento, l’accesso umanitario, la protezione delle persone, il finanziamento e le prospettive politiche dovranno essere esaminate. Un tono migliore non sarà sufficiente se le condizioni di vita rimangono invariate.

Questa distinzione riguarda anche il Libano. Una disposizione regionale che tratta le popolazioni come variabili secondarie resterebbe vulnerabile alle crisi che pretende di chiudere. La ricostruzione fisica non sostituisce la sicurezza o i diritti. Criticando Trump assume di sfidare questa gerarchia quando favorisce l’immagine del negoziatore e gli annunci di finanziamento. Lo stesso dovrà essere applicato ai democratici. I loro disaccordi con il Presidente non danno loro presunzione di successo in Medio Oriente.

Banche e ricostruzione: nessuna soluzione elettorale degli Stati Uniti

La situazione economica libanese è ostacolata da vincoli che le elezioni americane non rimuove. Nel mese di settembre, il FMI ha anticipato una significativa contrazione in attività nel 2026 e ha osservato l’inflazione a due cifre. Ha accolto con favore gli emendamenti alla legge sulla risoluzione bancaria, chiedendo una distribuzione delle perdite in linea con la gerarchia del debito. I depositanti non devono sopportare perdite prima degli azionisti e dei creditori subordinati. Un possibile accordo finanziario è rimasto da costruire.

Il risultato di midterms quindi non sblocca i depositi bancari. Non sostituisce le decisioni libanesi sulle perdite o un programma di recupero credibile. La diplomazia può facilitare il sostegno, ma non trasforma una promessa in risorse disponibili. Per le famiglie e le imprese, il rischio sarebbe quello di sostituire una nuova aspettativa esterna per le riforme nazionali. Dopo aver aspettato un accordo regionale provvidenziale, l’attesa di una maggioranza provvidenziale americana sarebbe ricorsi alla stessa dipendenza.

Le sanzioni sono un problema separato. La loro evoluzione dipende dalle basi giuridiche, dalle decisioni esecutive e talvolta dalle disposizioni del Congresso. Una sconfitta presidenziale non li cancella. Le società e le banche non dovrebbero quindi interpretare il risultato come permesso generale per riprendere le operazioni ristrette. La sfida politica è quella di ottenere regole e meccanismi leggibili compatibili con l’attività legittima. Non si tratta di promettere un rilassamento di cui nessuna decisione specifica ha ancora dimostrato la sua esistenza.

Il Golfo e l’Europa mantengono le proprie priorità

Le monarchie del Golfo non possono riassumere la loro sicurezza nell’equilibrio del potere tra Trump e i Democratici. Essi affrontano problemi immediati con la navigazione, l’infrastruttura e la prevenzione di un’estensione del conflitto. Un presidente degli Stati Uniti indebolito rimane un potente interlocutore. Ma le garanzie promesse personalmente diventano più difficili da apprezzare quando il loro finanziamento o l’attuazione incontrano l’opposizione parlamentare. I partner regionali beneficeranno quindi di un maggiore impegno istituzionale.

Il 18 ottobre, il Consiglio di cooperazione del Golfo ha chiesto un posto nei negoziati che interessano la sua sicurezza. La sua dichiarazione ha chiesto il dialogo e ha sottolineato la necessità di proteggere Ormuz, Bab al-Mandeb e il Mar Rosso. Esso richiama anche i rischi di energia, cibo e forniture mediche. Questa posizione pre-elettorale non è una reazione ai risultati americani. Tuttavia, ricorda una limitazione importante dei negoziati individualizzati: i paesi esposti alle conseguenze devono partecipare al regime, non semplicemente scoprire le decisioni prese tra Washington e Teheran.

L’Europa difende anche le proprie priorità. Il 12 ottobre, i ministri degli esteri dell’UE hanno chiesto la de-escalation e un risultato negoziato. Hanno insistito sulla libertà di navigazione, soprattutto in Ormuz e Bab al-Mandeb. Questa posizione mostra che la scelta regionale non è limitata a sostenere Trump o in attesa dei suoi avversari. Per Beirut, le convergenze sulla sicurezza marittima, la stabilità e la ricostruzione possono ampliare le opportunità diplomatiche.

Le conseguenze economiche si riferiscono direttamente al quotidiano libanese. Una crisi marittima può influenzare le aspettative di energia, trasporti e affari. Nel mese di settembre, il FMI aveva già visto un ampliamento del disavanzo del conto corrente, principalmente legato a prezzi energetici più elevati. Un rilassamento duraturo avrebbe quindi un interesse che va oltre le disposizioni militari. Ma un risultato elettorale non ripristina una rotta commerciale: sono necessarie decisioni di sicurezza, accordi applicabili e sufficiente fiducia per gli operatori.

Diplomazia libanese meno dipendente da un uomo

Il cambiamento americano chiede a Beirut di diversificare i suoi interlocutori senza rompere con la presidenza. La Casa Bianca rimarrà indispensabile per i negoziati in corso. Conterà anche il Senato, le amministrazioni, i partner europei e i paesi arabi interessati. Una strategia basata esclusivamente sulla prossimità di Trump diventa più rischiosa quando la sua capacità politica declina. Gli impegni utili devono sopravvivere alle fluttuazioni nella sua popolarità e alle rivalità che stanno già preparando la prossima sequenza presidenziale.

Ciò richiede un lavoro meno spettacolare rispetto alle riunioni del vertice. C’è bisogno di file documentati, applicazioni prioritarie e una chiara distinzione tra emergenze di sicurezza e esigenze finanziarie. Il ritiro israeliano, l’autorità dello Stato, i mezzi dell’esercito e la protezione degli abitanti devono formare un insieme coerente. L’introduzione di ogni problema separatamente consentirebbe ai partner di sostenere il principio mentre differisce i mezzi. La nuova configurazione americana offre l’opportunità di difendere questa coerenza, a condizione che Beirut la costruisca.

Il principale contributo dell’elezione è quindi di rendere meno credibile l’idea che un solo leader deciderà il destino regionale su una base duratura. Trump rimane potente, ma il suo mandato politico è limitato. Il Libano può cercare di usare questa apertura per ottenere più controllo, continuità e reciprocità. I primi test saranno precisi: gli arbitrati di bilancio alla fine dell’anno, la preparazione della transizione dell’UNIFIL, e gli appuntamenti e le audizioni del Senato dal gennaio 2027.

Fonti e riferimenti

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