Betlemme: Che cosa dicono le antiche case

A Betlemme, antiche case raccontano la vita di famiglie, artigiani e commercianti. Corse e case ornate compongono un patrimonio intorno a Star Street. Mansour e Ghazzawi case mostrano la loro diversità. La loro protezione ha superato i confini del patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2012.

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A Betlemme, antiche case raccontano l’organizzazione delle famiglie, l’opera degli artigiani e l’ascesa del commercio. Corsi comuni, negozi e residenze con decorazioni europee costituiscono un patrimonio distinto dai santuari. Intorno a Star Street, la loro conservazione comporta anche la protezione dei dintorni del percorso di pellegrinaggio elencato all’Unesco.

A Betlemme, il cortile al centro della vita familiare

Il portale della Porta di Betlemme, accessibile il 3 novembre 2026, descrive i quartieri legati alle famiglie che li hanno plasmati. Il nome di Tarajmeh ricorda la professione di interprete. Quelli di Al-Najajreh e Al-Farahiyeh si riferiscono a gruppi familiari consolidati. Questa geografia porta la storia degli abitanti più vicino a quella degli edifici.

Nella guida Diyar firmato Ghadeer Najjar, la cui prefazione risale a luglio 2017hoshsignifica una serie di case raggruppate intorno a un cortile. Questo spazio ha ospitato attività quotidiane, feste e riunioni familiari. I passaggi stretti collegavano le case, mentre le porte segnavano gli accessi. L’abitazione così formava un insieme collettivo, al di là di ogni abitazione.

Star Street, una strada di pellegrinaggio e lavoro

Sulla via della Natività, i tradizionali edifici calcarei gialli combinano alloggi a piano e laboratori a livello stradale. Secondo la Porta di Betlemme, Star Street ha ospitato il lavoro di uliveti e madreperla. Artigiani fatti oggetti per visitatori e pellegrini. La strada porta anche il ricordo di processioni di nozze, funerali e sfilate scout.

I patriarchi latini, ortodossi e armeni tradizionalmente prendono in prestito per i loro ingressi solenni a Betlemme durante le celebrazioni di Natale. Il suo ruolo si è evoluto con i viaggi in città. L’apertura di Eating Street durante il mandato britannico ha ridotto la sua importanza. L’opera di Betlemme 2000 ha poi contribuito alla sua riabilitazione.

Due prime case del XX secolo

La guida di Diyar descrive Mansour House, costruita nel 1914 per Hanna Mansour. Esso illustra l’influenza europea sulle residenze di questo periodo. Un grande porticato copre una terrazza con vista su Star Street. I motivi floreali decorano le pareti e il soffitto del soggiorno.

Ghazzawi House, datata 1924, da parte sua riflette la prosperità di una famiglia di trading. Combina pietra rossa, mobili dalla Francia e decorazioni floreali. Due negozi con vista sulla strada ospitarono il posto sotto il mandato britannico. Queste case fanno parte di un complesso in cui le case ottomane e le residenze del XX secolo coesistono con influenze italiane.

Perimetrale Unesco per distinguere dai suoi dintorni

La registrazione del patrimonio mondiale risale al 2012. Riguarda la Chiesa della Natività, il suo complesso architettonico e una parte del percorso di pellegrinaggio. Non ha classe in tutta la città vecchia di Betlemme.

L’Unesco afferma che gli edifici tradizionali lungo questo percorso non fanno parte della proprietà registrata. Tuttavia, richiede la loro protezione e conservazione come parte dell’approccio alla chiesa. Conservare la strada significa quindi anche prendere in considerazione le case che la accompagnano.

Il 2 luglio 2019, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha rimosso il sito dall’elenco del patrimonio a rischio. In particolare, ha accolto con favore il restauro della Natività e l’adozione di un piano di gestione.

Case restaurate per nuovi usi

La riabilitazione può anche dare nuovo uso alle unità conservate. Secondo la Porta di Betlemme, vicino alla Natività, Hosh Al Siria riunisce corsi collegati da passaggi stretti, scale e archi di pietra. Tutto è stato costruito nel corso dei secoli. Il suo restauro ha permesso una conversione in una guest house. Il lavoro ha anche rivelato parti sotterranee, sotto gli spazi già noti.

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