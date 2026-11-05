Entrate fiscali: 200.000 monete da elaborare in Libano

Il Ministero delle Finanze libanese intende completare il trattamento di circa 200.000 pagamenti non elettronici ricevuti dal 2025 a fine novembre 2026. Questo progetto deve migliorare i dati fiscali disponibili. Accompagna il progetto FEXTE sulla trasparenza di bilancio, finanziato da AFD e implementato da Expertise France. Il calendario per il trattamento dei documenti rimane separato da quello del controllo congiunto delle entrate e delle spese, previsto per il 2026 novembre ad agosto 2027. Una soluzione tecnica deve ancora essere finalizzata.

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Il Ministero delle Finanze libanese ha avviato il trattamento di un magazzino di circa 200.000 ricevute di pagamento non elettroniche. È stato istituito alla fine di novembre 2026 per completare il trattamento di questo stock accumulato dal 2025, secondo il rapporto del primo FEXTE Steering Committee, rilasciato il 28 ottobre.

Finanziato da Agence française de développement e attuato da Expertise France, questo programma di trasparenza di bilancio deve aiutare l’amministrazione a riprendere una visione più completa dei conti pubblici. Il lavoro sulle ricevute è uno dei progetti più immediati.

Trova i dati dietro i pagamenti

Il volume annunciato dà un’idea del compito documentario, senza permettere di quantificare le somme interessate. Non identifica 200.000 contribuenti separati o come molti file di frode. Le ricevute riguardano i pagamenti le cui informazioni devono essere recuperate ed elaborate dall’amministrazione.

Il ritardo nella loro registrazione rende quindi impossibile concludere che il denaro è scomparso o che rimane interamente da incassare. La sfida è quella di monitorare le transazioni e avere dati affidabili sufficienti per monitorare i ricavi.

Questo lavoro viene dopo una diagnosi che coinvolge più di 25 interviste e l’esame di più di 25 sistemi e applicazioni. In particolare, il ministero cerca di ripristinare la pubblicazione regolare delle sue statistiche finanziarie. La dispersione delle informazioni tra direzioni e strumenti è una delle sfide che il progetto affronta.

Un calendario più lungo per il monitoraggio del bilancio

La fine di novembre riguarda il trattamento delle ricevute. Il monitoraggio comune delle entrate e delle spese si basa su un altro calendario: il comitato ha approvato i lavori dal novembre 2026 all’agosto 2027, legati al quadro finanziario a medio termine.

A lungo termine, l’amministrazione deve essere in grado di seguire insieme ciò che il governo sta incassando e ciò che sta spendendo. Il consolidamento dei dati delle istituzioni pubbliche al di fuori del bilancio deve anche ampliare questa lettura e mettere in evidenza i rischi finanziari. Il record non presenta questa integrazione come completato.

Al di là del recupero con i 2025 documenti, l’obiettivo è quello di organizzare una produzione regolare di informazioni, per evitare un nuovo stock accumulando.

Riconciliazione dei registri bancari e delle dichiarazioni bancarie

Gestione del Tesoro proposto per modernizzare la raccolta elettronica e riconciliare transazioni, dichiarazioni bancarie e registri contabili. Esso vuole anche migliorare il trattamento dei pagamenti annullati o rifiutati e rafforzare i controlli interni.

Queste proposte devono ancora essere distinte dalle misure già approvate. Essi descrivono l’operazione ricercata, senza stabilire che un sistema comune è ora operativo in tutte le amministrazioni.

Una riunione tecnica è prevista prima della fine dell’anno per decidere una soluzione, i suoi costi e gli orari. Fino ad allora, il primo incontro rimane con le ricevute: alla fine di novembre, il bilancio dovrà specificare quanti pezzi sono stati elaborati e quali controlli rimangono necessari.

Ministero delle Finanze, archivio fotografico. Data di sparatoria non stabilita. Illustrazione istituzionale, senza rappresentanza del trattamento di 2025 ricevute. © Libnanews.com.

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