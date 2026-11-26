Cinque nuove regioni della Francia esagonale entrano nella preepidemica dell’influenza, secondo la newsletter del 25 novembre di Public Health France. Si unirono all’Hauts-de-France e all’Île-de-France. L’aumento della consulenza influenzale colpisce tutte le età ed è più evidente in città che in ospedale. Le analisi mostrano una predominanza dei virus dell’influenza A, compreso il sottotipo H1N1. A Mayotte, la sorveglianza ancora classifica il territorio come epidemia.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Le consultazioni sulla sindrome di influenza aumentano a tutte le età in Francia. Nel suo bollettino del 25 novembre, Public Health France pone sette regioni esagonali in stato pre-epidemico. A Mayotte, l’epidemia è proseguita da metà ottobre.

L’influenza in Francia sta crescendo in cinque nuove regioni

Tra il 16 e il 22 novembre, l’Alvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagna, la Normandia e la Pays de la Loire si trasferirono nella fase preepidemica. Si unirono all’Hauts-de-France e all’Île-de-France, dove questo livello di sorveglianza era già in vigore la settimana precedente. Il bollettino nazionale non rende l’intera Esagono un’epidemia.

L’aumento dell’uso della cura copre tutti i gruppi di età. È più importante nella medicina della città che in ospedale. Nello stesso periodo dell’anno precedente, gli indicatori per l’uso della sindrome dell’influenza erano più bassi. La sanità pubblica Francia segue in particolare le consultazioni delle reti SOS Médecins e Sentinels, nonché le visite di emergenza identificate dalla rete OSCOUR.

Virus A(H1N1)pdm09 domina il campionamento positivo

La sindrome di influenza identificata in consultazione non è necessariamente un’influenza confermata da laboratorio. L’Agenzia esamina quindi anche la percentuale di test positivi. È aumentato significativamente in città e più moderatamente in ospedale. I virus di tipo A dominano entrambi i circuiti di campionamento, con la maggior parte dei virus del sottotipo A(H1N1)pdm09. A Mayotte, dove l’agenzia pone l’inizio dell’epidemia nella settimana del 12 ottobre, lo stesso sottotipo predomina.

La situazione in Ile-de-France illustra la differenza tra le mappe di sorveglianza: la regione è in pre-epidemica per l’influenza, ma ha raggiunto la fase epidemica per la bronchiolite. Entrambe le classifiche si riferiscono a diverse infezioni.

La campagna di vaccinazione è iniziata il 13 ottobre

La campagna di vaccinazione dell’influenza è iniziata il 13 ottobre a Hexagon, Guadalupa, Martinica e Guyana, dopo Mayotte l’8 settembre. In considerazione dell’aumento della circolazione virale, la Public Health France raccomanda di non aspettare di essere vaccinati a persone esposte a forme gravi, specialmente quelle di età superiore ai 65 anni e quelle con determinate malattie croniche. L’agenzia raccomanda inoltre che le camere siano ventilate e una maschera indossata in caso di sintomi in luoghi frequenti o con persone fragili.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews