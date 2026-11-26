La Banca del Canada mantiene il suo obiettivo di inflazione del 2% per il periodo 2027–31 e lancia una plancia dei prezzi. Il suo governatore, Tiff Macklem, ha dettagliato come l’istituzione intende valutare gli shock di approvvigionamento e comunicare sull’inflazione. Il nuovo quadro mantiene l’indice globale dei prezzi come punto di riferimento e non modifica il tasso di politica, fissato al 2,50% da ottobre. La prossima decisione sui tassi è prevista per il 9 dicembre.

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La Banca del Canada manterrà il suo obiettivo di inflazione del 2% fino alla fine del 2031. Il governatore Tiff Macklem ha presentato martedì 24 novembre le conclusioni della revisione del quadro monetario, rinnovata con il governo per cinque anni. La Banca ha anche lanciato un segnapunti che include i suoi principali indicatori di prezzo. Il discorso non ha cambiato il tasso di politica.

L’obiettivo rimane nel mezzo di una gamma di 1% al 3%

Il nuovo accordo si applica dal gennaio 2027 al dicembre 2031. La Banca continuerà a puntare ad un aumento del 2% dell’indice generale dei prezzi al consumo (CPI) nel mezzo di una gamma di 1% al 3%. I limiti di questa gamma non sostituiscono l’obiettivo centrale. Le misure di inflazione sottostanti, che aiutano a isolare le tendenze dietro fluttuazioni dei prezzi, rimangono strumenti diagnostici e non obiettivi separati.

È questa distinzione che la Banca vuole rendere più leggibile con il suo cruscotto. Esso riunisce diverse misure di inflazione sottostanti e altri indicatori utilizzati dal Consiglio direttivo. Tuttavia, l’istituzione intende concentrare le sue comunicazioni sulla sua previsione globale del CPI e spiegare le differenze tra questa previsione e gli indicatori che segue.

Rispondere prima se uno shock di alimentazione minaccia di durare

Il Consiglio ritiene che sia ancora possibile superare uno shock di approvvigionamento temporaneo quando i suoi effetti svaniscono rapidamente e le aspettative di inflazione rimangono stabili. Tuttavia, vuole prestare più attenzione agli shock persistenti. La disgregazione dell’offerta può aumentare i prezzi e ridurre l’attività: aumentare i tassi rallenta la domanda, ma non ripristina le consegne. Una risposta più rapida può essere giustificata, secondo il consiglio, se il prezzo aumenta la diffusione o minaccia di cambiare le aspettative di famiglia e di affari.

Per valutare questa persistenza, la Banca prevede di combinare dati più rapidi, indagini, osservazioni settoriali e scenari diversi con statistiche ufficiali. Esso distingue anche il costo dell’alloggiamento, che è incluso nell’indice dei prezzi, dalla mancanza di fornitura di alloggi. Quando aumentano i tassi, l’interesse ipotecario può aumentare anche come politica monetaria cerca di rallentare l’inflazione complessiva. La Banca intende spiegare questo effetto senza sostituire un obiettivo immobiliare con quello dei prezzi.

La decisione del prossimo tasso è prevista il 9 dicembre

Il tasso di politica rimane al 2,50%, a seguito dell’aumento di 0,25 punti annunciato il 28 ottobre. La Banca emetterà la sua prossima decisione mercoledì 9 dicembre alle ore 9:45 di Ottawa. Il rinnovo del quadro stabilisce l’obiettivo e come valutare i rischi; non pregiudica tale decisione.

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