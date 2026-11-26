Un consorzio guidato da Eldridge ha annunciato un accordo per acquisire Lukoil International, che riunisce le attività di petrolio e gas al di fuori della Russia. La US Development Finance Agency e un investitore degli Emirati sono tra i partner. L’assemblea annunciata si basa su uno scambio di titoli, senza pagamento diretto in contanti alla Russia. Il trasferimento richiede ancora l’autorizzazione separata dal Tesoro degli Stati Uniti e altre approvazioni. Il prezzo e la data di trasferimento non sono stati annunciati.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il gruppo di investimenti Eldridge, guidato da Todd Boehly, ha annunciato mercoledì 25 novembre un accordo per acquisire Lukoil International GmbH. L’operazione riguarda la controllata che tiene attività petrolifere e di gas al di fuori della Russia, non la società madre russa. Il consorzio coinvolge l’agenzia di finanza pubblica statunitense (DFC), l’investitore degli Emirati Catena Investment Holding e Xtellus Partners. L’annuncio non vale la pena trasferire la proprietà: rimane soggetto ad una luce verde dal Tesoro degli Stati Uniti.

Lukoil International: dal petrolio greggio alle stazioni di servizio

Secondo gli acquirenti, la filiale produce circa 350.000 barili di petrolio equivalenti al giorno in undici paesi. Detiene anche interessi in tre raffinerie: Bourgas, Bulgaria, Zeeland, Paesi Bassi e Petrotel, Romania. Il consorzio ha una capacità totale di circa 350.000 barili al giorno. Questa capacità di raffinazione è diversa dalla produzione di deposito.

Il perimetro annunciato comprende anche Litasco, il ramo commerciale, e più di 2000 stazioni di servizio in sedici paesi. Per gli acquirenti, la continuità dell’attività e la riattivazione delle capacità di raffinazione sono tra gli obiettivi. Non pubblicavano un calendario per sito o specificavano la portata dettagliata di ogni partecipazione.

Uno scambio di valori piuttosto che un pagamento in contanti

Il consorzio propone di acquisire il 100% della filiale in cambio di titoli russi ristretti, comprese le azioni della società madre di Lukoil. Egli ha indicato che la considerazione sarebbe tenuta in un conto ristretto per cinque anni o fino a quando le sanzioni sono state revocate. Il DFC riceverebbe un interesse senza un investimento iniziale dal contribuente statunitense, secondo il comunicato stampa dei destinatari. Non pubblica il valore dei titoli scambiati o la distribuzione del capitale tra partner.

Tesoro autorizzato a negoziare, non a concludere la vendita

Il 22 ottobre 2025 l’Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) impose sanzioni a Lukoil. La sua licenza generale 131L consente la negoziazione e la firma di contratti condizionali fino al 19 dicembre 2026. Solo non consente la vendita o il trasferimento di beni. L’OFS afferma che l’operazione deve essere soggetta ad un’autorizzazione separata.

I criteri pubblicati dal Tesoro includono una rottura completa con la società madre, il blocco delle somme dovute a Lukoil fino a quando le sanzioni si applicano e l’assenza di vantaggio immediato per il gruppo russo. Il Tesoro menziona il trading di titoli come uno dei meccanismi che possono fornire un tal vantaggio. L’assenza di pagamenti in contanti diretti, da parte degli acquirenti, non pregiudica quindi il parere del regolatore sui titoli riscattati.

Lukoil aveva già annunciato a gennaio un contratto con Carlyle per la stessa filiale. Il contratto non era esclusivo ed escluso i beni kazaki, secondo la società madre. Il comunicato stampa di Eldridge menziona i beni in Asia centrale senza specificare il trattamento di ogni partecipazione. Il prossimo passo annunciato rimane l’ottenimento di autorizzazioni e il completamento di audit pre-transfer.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews