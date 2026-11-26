Un volo World2Fly da Madrid a Lisbona ha utilizzato una miscela contenente 1,2% di carburante aereo sintetico e 4,8% di combustibile biologico. Moeve ha prodotto la componente sintetica con partner scientifici spagnoli e finlandesi. Il test si svolge prima delle obbligazioni europee del 2030. Questi includono volumi forniti dai distributori agli aeroporti e non carburante per ogni volo. I partner non hanno pubblicato l’equilibrio del carbonio di questa rotta.

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Mondo2 Vola da Madrid a Lisbona il 23 novembre con una miscela contenente 1,2% carburante sintetico, chiamato e-SAF. La società spagnola di energia Moeve e la società hanno anche incorporato il 4,8% del combustibile sostenibile di origine biologica. Il restante 94% era il cherosene convenzionale. Il test ha quindi coinvolto una miscela utilizzabile in attrezzature esistenti, non su un volo propulso interamente da combustibile sintetico.

Da laboratorio a circuito di alimentazione

Il Moeve Innovation Centre di Alcalá de Henares ha coordinato la produzione del componente sintetico con l’Istituto di Tecnologia Chimica, attaccato al CSIC e all’Università Politecnica di Valencia, così come con il Centro ATV finlandese. L’industria impiega idrogeno prodotto da energia rinnovabile e anidride carbonica recuperata. Il processo Fischer-Tropsch permette loro di essere convertiti in idrocarburi per l’uso in un combustibile aereo.

Exolum ha assicurato la logistica della miscela. Mondo2 Fly e Moeve indicano che gli enti indipendenti hanno verificato la loro conformità tecnica con lo standard ASTM D7566. Il test collega quindi due passaggi distinti: ottenere un componente che soddisfa le specifiche e introducerlo nel sistema di distribuzione del carburante in aeroporto.

1.2% non è richiesto per volo

Il regolamento ReFuelEU Aviation stabilisce una quota minima del 2% dei combustibili aeronautici sostenibili dal 2025 in poi e del 6% dal 2030 in poi. All’interno di questo totale, prevede una quota sintetica media dell’1,2% su 2030 e 2031, con un piano dello 0,7% per ciascuno dei due anni. Gli obblighi riguardano il combustibile fornito dai distributori agli aeroporti dell’Unione coperti dal regolamento, non il contenuto di ogni serbatoio di aeromobili.

Il mix utilizzato su Madrid-Lisbon raggiunge il 6% dei combustibili sostenibili. Il suo dosaggio sintetico corrisponde alle previsioni medie regolamentari per il 2030–31. Tuttavia, il test non misura la capacità produttiva industriale o i volumi che i fornitori possono consegnare agli aeroporti in queste date.

Nessun saldo di emissioni pubblicato per questa rotta

I partner stanno promuovendo una riduzione fino al 97% delle emissioni nell’intero ciclo di vita della componente sintetica rispetto al combustibile fossile. Questo massimo non si applica al volo: la porzione sintetica era solo l’1,2% della miscela. La valutazione dipende in particolare dall’elettricità necessaria per la produzione di idrogeno e dalla fonte di CO2. I partner non hanno pubblicato il volume di combustibile utilizzato su questo percorso, il costo del litro di sintesi o un bilancio di emissione specifica per il volo.

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