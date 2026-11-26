Shein è entrata in un accordo di 100 milioni di dollari con la Federal Trade Commission per compensare i consumatori negli Stati Uniti. Il testo, presentato a un tribunale federale, si riferisce a promesse di spedizione, accesso al servizio clienti, elaborazione di opinioni negative e accuse di origine del cotone. Il Pannello non riconosce i presunti fatti e concorsi parte della presentazione del file. Non sono ancora stati annunciati accordi di compensazione.

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Shein è entrata in un accordo di 100 milioni di dollari con la Federal Trade Commission (FTC), l’autorità dei consumatori degli Stati Uniti, il 24 novembre. Il gruppo ha confermato l’importo in una dichiarazione sulla Borsa di Hong Kong il giorno successivo. L’accordo deve ancora essere approvato da un tribunale federale in California. Shein non riconosce i fatti presunti contro di lei e contesta parte della presentazione del file della FTC.

Il pagamento deve essere utilizzato per compensare i consumatori negli Stati Uniti. La denuncia riguarda quattro aspetti del commercio online: orari di spedizione annunciati, accesso al servizio post-vendita, pubblicazione di avvisi e reclami sull’origine del cotone. L’ordine proposto riguarda i siti e le applicazioni controllate dalle aziende interessate al servizio del mercato statunitense. Non prevede la compensazione per gli ordini effettuati in Francia o in Libano.

Delays nella spedizione: ciò che il FTC accusa Shein

Il FTC afferma che decine di migliaia di clienti hanno riferito ritardi che vanno da alcuni giorni a diversi mesi. Alcuni dicono che non hanno mai ricevuto il loro ordine. Il regolatore critica la società per non aver correttamente notificare agli acquirenti quando le scadenze annunciate non potevano essere rispettate.

Il progetto di ordine distingue la spedizione, cioè la consegna del pacchetto al vettore, dalla consegna al cliente. Se il venditore non può spedire alla data prevista, deve offrire al cliente, senza aspettare un reclamo, di accettare il rinvio o annullare ed essere rimborsato. Il testo richiede anche di avere elementi che giustificano il tempo di spedizione annunciato al momento dell’ordine.

Il reclamo descrive le difficoltà nell’ottenere una risposta per ordini tardivi o persi. Secondo il FTC, Shein ha spedito quasi un milione di pacchi al giorno negli Stati Uniti. Nel settembre 2025, solo cinque ufficiali hanno gestito le richieste telefoniche dei consumatori americani, secondo la denuncia. Il numero per raggiungere questi agenti non era sul sito.

Recensioni negative e risultati

Il FTC accusa anche Shein di aver pubblicato avvisi positivi, escludendo commenti critici, compresi quelli dei clienti che avevano restituito il loro acquisto. Il progetto vieta la cancellazione di un avviso a causa della sua valutazione o apprezzamento e dell’applicazione di diverse regole di moderazione a seconda che il commento sia favorevole o meno. Inoltre vieta un punteggio complessivo fuorviante.

Il testo non priva la piattaforma di qualsiasi possibilità di moderazione. Essa può escludere, ad esempio, le opinioni false o quelle che rivelano informazioni personali, a condizione che gli stessi criteri si applichino a tutti i commenti. Il progetto prevede la conservazione di un registro delle comunicazioni ritirate.

Tracciabilità del cotone: accuse contestate

La denuncia mette in discussione anche le garanzie fornite sui controlli dei fornitori e la fonte di materie prime. Il FTC indica che il cotone presentato come cresciuto negli Stati Uniti era, in alcuni casi, dalla Cina. Per altri prodotti, ha detto che il paese di origine del cotone non poteva essere stabilito. Il progetto di accordo vieta dichiarazioni fuorvianti sui controlli dei produttori e sulla tracciabilità dei prodotti.

Nel suo avviso alla Borsa di Hong Kong, Shein ha dichiarato di aver già menzionato l’indagine statunitense nel suo prospetto di agosto e nel suo rapporto intermedio di settembre. Il gruppo ha confermato che aveva firmato l’accordo, ma ha indicato che non era d’accordo con alcuni elementi dell’analisi FTC delle sue pratiche commerciali.

I rimborsi non hanno ancora un calendario pubblico

Se il giudice convalida l’accordo, Shein dovrà pagare entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Questo periodo riguarda il pagamento da parte della società, non la data in cui i clienti riceveranno denaro. Nella sua comunicazione pubblicata il 25 novembre, il FTC non ha specificato l’importo per cliente, i criteri di ammissibilità, o la procedura da seguire per richiedere un risarcimento.

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