In assenza di sufficiente freddo per nevicare il percorso, il resort Quebec di Mont-Tremblant ha cancellato i due slaloms della Coppa del Mondo femminile gigante in programma per il 5 e 6 dicembre 2026. Gli organizzatori hanno annunciato il 25 novembre il rimborso automatico dei biglietti e la cancellazione dei festeggiamenti. La stazione si stava preparando anche per l’apertura di due piste al pubblico. Alpine Canada spera di riunirsi con il circuito femminile del Quebec nel dicembre 2027.

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La stazione di Mont-Tremblant in Quebec non accoglierà i due slaloms della Coppa del Mondo femminile gigante in programma per il 5 e 6 dicembre. Il comitato organizzatore ha annunciato la cancellazione il 25 novembre, per mancanza di copertura di neve sufficiente sul percorso.

La mancanza di freddo impedisce la preparazione del corso

Il comitato organizzatore ha valutato le possibilità di produrre neve prima di rinunciare. Nicholas Cogger, direttore dell’evento, ha spiegato che i periodi di innevamento erano stati troppo brevi nelle ultime settimane per preparare una pista che ha soddisfatto i requisiti di una Coppa del Mondo. I due eventi, ciascuno su due giri, sono stati sul calendario International Ski and Snowboard Federation (FIS).

La cancellazione del concorso non riguarda l’intera stazione. Il 25 novembre, Tremblant ha annunciato che si concentrerebbe sulle possibili operazioni di innevamento sulle piste La Crête e P Questa apertura prevista non è valida per la Coppa del Mondo.

Biglietti rimborsati, Mont-Tremblant feste annullate

Il comitato organizzatore annuncia il rimborso automatico dei biglietti nei giorni seguenti, senza alcuna azione da parte degli spettatori. Cancella anche le animazioni e i concerti previsti durante l’evento. L’alloggio, riservato separatamente, non è soggetto a questo rimborso automatico: la stazione chiede ai clienti che desiderano modificare o annullare il loro soggiorno per contattarlo direttamente.

Il circuito femminile perde la sua fase Quebec

Mont-Tremblant ha ospitato due eventi nella disciplina nel 2023 e 2025. La mancanza di neve aveva già portato alla cancellazione della 2024 edizione. Alpine Canada prevede di tornare alla stazione nel dicembre 2027. Nessun sito di sostituzione per le due gare del dicembre 2026 è stato annunciato dagli organizzatori nel loro comunicato stampa del 25 novembre.

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