Il sindacato dei macellai e dei commercianti di bestiame ha annunciato che gli allevamenti di bestiame e i macelli sarebbero stati chiusi indefinitamente in risposta alla sigillatura e alle difficoltà nell’ottenimento dei permessi. Il suo comunicato stampa del 25 novembre non specifica la data di inizio del movimento o delle istituzioni partecipanti.

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Il sindacato dei macellai e dei commercianti di bestiame ha annunciato che gli allevamenti di bestiame e i macelli sarebbero stati chiusi indefinitamente in risposta alla sigillatura e alle difficoltà nell’ottenimento dei permessi. Il suo comunicato stampa del 25 novembre non specifica la data di inizio del movimento o delle istituzioni partecipanti.

Il sindacato dei macellai e dei commercianti di bestiame libanesi ha annunciato mercoledì 25 novembre che si sarebbe deciso di chiudere gli allevamenti di bestiame e macelli indefinitamente. L’organizzazione presenta questa misura come risposta alle persecuzioni e alla sigillatura che, a suo avviso, sono rivolte a strutture senza le autorizzazioni richieste. Non ha dato tempo di inizio, nessun programma di applicazione o elenco di stabilimenti che seguirebbero il movimento.

L’Unione mette in discussione le condizioni di stabilimento

Nella sua dichiarazione, il sindacato afferma che ha incontrato diversi funzionari senza ottenere una soluzione per gli stabilimenti minacciati di chiusura. Secondo lui, la difficoltà inizia prima del controllo sanitario: gli agricoltori lottano per trovare la terra dove possono essere consentite le attività di bestiame o di macellazione. Aggiunge che alcuni progetti affrontano l’opposizione dei residenti anche in aree che ritiene appropriate. Il suo comunicato non precisa i comuni interessati o le domande senza risposta per i permessi.

L’organizzazione incolpa anche le autorità per consentire agli operatori di macellare di fornire il mercato e quindi perseguire coloro che non hanno le autorizzazioni necessarie. Ha detto di voler continuare il dialogo e ha detto che non ha difeso le carenze relative alla sicurezza alimentare. Ha ringraziato il Ministro dell’Agricoltura, Nizar Hani, per aver ricevuto una delegazione. L’incontro, come descritto dall’unione, non ha portato all’annuncio di un accordo.

Il movimento annunciato non vale la pena chiusura amministrativa generale

In particolare, il Ministero dell’Agricoltura pubblica la decisione n. 949 relativa alle condizioni tecniche e sanitarie per la registrazione dei macelli di bestiame. La registrazione sanitaria di un sito e la possibilità di impiantare su un determinato campo sono due domande distinte. Il sindacato contesta le condizioni concrete per l’accesso alle autorizzazioni; non presenta il suo approccio come esenzione dalle ispezioni.

I seggi riportati dal sindacato sono per stabilimenti specifici. La sentenza collettiva annunciata mercoledì è una decisione sindacale. Nessun ordine di chiusura generale dei macelli o qualsiasi valutazione della sua applicazione è stata resa pubblica con il comunicato stampa.

Nessun rifornimento rotto stabilito

Il testo riguarda il bestiame e le macellazioni. Non annuncia la chiusura dei macellai al dettaglio e non specifica la parte di macellazione che sarebbe interrotta. Al momento della pubblicazione non è stato documentato alcun volume ritirato dal mercato o dalle variazioni dei prezzi a causa del movimento.

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