Qab Elias apre la stazione di ricarica elettrica

Qab Elias ha una prima stazione di ricarica per veicoli elettrici, secondo l’associazione commerciale locale. Ha annunciato il suo lancio con MEDCO in un comunicato stampa rilasciato martedì 3 novembre. L’iniziativa aggiunge un servizio per gli automobilisti in questo comune di Bekaa.
La ricarica elettrica arriva a Qab Elias
Il lancio ha avuto luogo alla presenza di Salah Taleb, presidente del comune di Qab Elias-Wadi el-Delm e dell’Unione dei Comuni di Bekaa Centrale. L’associazione ringrazia il comune e i proprietari del centro Al-Hawli, che ha fornito gratuitamente la struttura.
Per utilizzare il servizio, gli automobilisti sono invitati a rimuovere una carta di ricarica presso il negozio Vetico, situato vicino alla stazione. Sono disponibili anche i termini di utilizzo, afferma l’associazione.
Disposizioni pratiche ancora specificate
Il comunicato stampa non dà il prezzo, la potenza di ricarica o i tipi di connettori disponibili. I tempi di accesso non sono specificati. Queste informazioni devono quindi essere ottenute sul posto prima che sia prevista la ricarica.
I commercianti presentano questa struttura come mezzo per sviluppare i servizi locali e per accompagnare le mutevoli esigenze. Il loro annuncio riguarda la prima stazione della città, non un Bekaa o il Libano prima.
Linea di credito
Stazione di ricarica nel Regno Unito, fotografata il 17 giugno 2025. Archivio illustrazione: Questa foto non rappresenta la stazione o l’apparecchiatura di Qab Elias. Foto: Pamsimhaho / Wikimedia Commons, CC0 1.0.
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