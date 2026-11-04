Qab Elias apre la stazione di ricarica elettrica

La Qab Elias Trade Association ha annunciato il lancio di una prima stazione di ricarica elettrica nel comune, in collaborazione con MEDCO. La posizione è stata fornita gratuitamente al Centro Al-Hawli. Gli automobilisti sono invitati a rimuovere la loro carta di ricarica da Vetico, vicino alla stazione, dove i termini di utilizzo sono disponibili. Il comunicato stampa rilasciato il 3 novembre, tuttavia, non specifica i tassi, la potenza, i connettori o i tempi di accesso. Questi dettagli rimangono da controllare prima dell’uso.

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Qab Elias ha una prima stazione di ricarica per veicoli elettrici, secondo l’associazione commerciale locale. Ha annunciato il suo lancio con MEDCO in un comunicato stampa rilasciato martedì 3 novembre. L’iniziativa aggiunge un servizio per gli automobilisti in questo comune di Bekaa.

La ricarica elettrica arriva a Qab Elias

Il lancio ha avuto luogo alla presenza di Salah Taleb, presidente del comune di Qab Elias-Wadi el-Delm e dell’Unione dei Comuni di Bekaa Centrale. L’associazione ringrazia il comune e i proprietari del centro Al-Hawli, che ha fornito gratuitamente la struttura.

Per utilizzare il servizio, gli automobilisti sono invitati a rimuovere una carta di ricarica presso il negozio Vetico, situato vicino alla stazione. Sono disponibili anche i termini di utilizzo, afferma l’associazione.

Disposizioni pratiche ancora specificate

Il comunicato stampa non dà il prezzo, la potenza di ricarica o i tipi di connettori disponibili. I tempi di accesso non sono specificati. Queste informazioni devono quindi essere ottenute sul posto prima che sia prevista la ricarica.

I commercianti presentano questa struttura come mezzo per sviluppare i servizi locali e per accompagnare le mutevoli esigenze. Il loro annuncio riguarda la prima stazione della città, non un Bekaa o il Libano prima.

Linea di credito

Stazione di ricarica nel Regno Unito, fotografata il 17 giugno 2025. Archivio illustrazione: Questa foto non rappresenta la stazione o l’apparecchiatura di Qab Elias. Foto: Pamsimhaho / Wikimedia Commons, CC0 1.0.

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