Il centro Mousan di Tyre ricevette batterie per la sua energia solare con una donazione del contingente cinese. L’ambasciatore Chen Chuandong ha visitato il presidente del centro e i rappresentanti locali. L’assistenza deve sostenere la continuità delle attività educative e riabilitative per le persone con disabilità. Il rilascio non specifica il numero di batterie, la loro capacità o il valore della donazione. L’autonomia aggiuntiva fornita da queste apparecchiature rimane quindi da documentare.

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Il centro di Mousan a Tyre ricevette una donazione di batterie per l’energia solare dal contingente cinese. Tale assistenza è intesa a sostenere la continuazione delle attività educative e riabilitative con le persone con disabilità, secondo un comunicato stampa rilasciato dal centro mercoledì 4 novembre.

Batterie solari per il centro di Mousan

Il presidente del centro, l’ingegnere Ali Charafeddine, ha accolto l’ambasciatore cinese Chen Chuandong in occasione della donazione. Erano presenti rappresentanti dei comuni di Tiro, Burj al-Shemali e Ramiyah, con preside della scuola e famiglie studentesche.

Il centro presenta queste batterie come supporto per la stabilità dell’ambiente offerto agli studenti. Tuttavia, il comunicato stampa non specifica il numero di apparecchiature, la loro capacità o il valore della donazione. Pertanto, non consente di quantificare la gamma elettrica aggiuntiva.

Supporto per continuità educativa

L’ambasciatore ha elogiato l’esperienza di Mousan, attiva da oltre 30 anni in educazione e riabilitazione speciali. Ha anche espresso la sua volontà di continuare a sostenere i suoi studenti.

Questa visita non è accompagnata, nelle informazioni fornite, dall’annuncio di ulteriori finanziamenti a costo. La portata pratica della donazione dovrebbe essere misurata dalla continuità delle attività del Centro e dal funzionamento dell’attrezzatura ricevuta.

Linea di credito

Veduta del porto di Tyre, foto di Libnanews. Illustrazione geografica: Questa immagine non mostra né il centro Mousan né le batterie ricevute. Foto: François el Bacha per Libnanews.com. Tutti i diritti riservati.

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