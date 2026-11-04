Il centro di Mousan a Tyre ricevette una donazione di batterie per l’energia solare dal contingente cinese. Tale assistenza è intesa a sostenere la continuazione delle attività educative e riabilitative con le persone con disabilità, secondo un comunicato stampa rilasciato dal centro mercoledì 4 novembre.
Batterie solari per il centro di Mousan
Il presidente del centro, l’ingegnere Ali Charafeddine, ha accolto l’ambasciatore cinese Chen Chuandong in occasione della donazione. Erano presenti rappresentanti dei comuni di Tiro, Burj al-Shemali e Ramiyah, con preside della scuola e famiglie studentesche.
Il centro presenta queste batterie come supporto per la stabilità dell’ambiente offerto agli studenti. Tuttavia, il comunicato stampa non specifica il numero di apparecchiature, la loro capacità o il valore della donazione. Pertanto, non consente di quantificare la gamma elettrica aggiuntiva.
Supporto per continuità educativa
L’ambasciatore ha elogiato l’esperienza di Mousan, attiva da oltre 30 anni in educazione e riabilitazione speciali. Ha anche espresso la sua volontà di continuare a sostenere i suoi studenti.
Questa visita non è accompagnata, nelle informazioni fornite, dall’annuncio di ulteriori finanziamenti a costo. La portata pratica della donazione dovrebbe essere misurata dalla continuità delle attività del Centro e dal funzionamento dell’attrezzatura ricevuta.
Linea di credito
Veduta del porto di Tyre, foto di Libnanews. Illustrazione geografica: Questa immagine non mostra né il centro Mousan né le batterie ricevute. Foto: François el Bacha per Libnanews.com. Tutti i diritti riservati.
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