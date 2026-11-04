EDL: Le promesse di pagamento devono ancora essere misurate

La campagna EDL sta reagendo alle amministrazioni dei debitori, ma le promesse di pagamento non forniscono ancora un bilancio di recupero. I contatti riportati si riferiscono a pagamenti parziali e scadenze mensili. La riunione del Consiglio di Amministrazione con Nabih Berri non costituisce un regolamento di passività. Per misurare i risultati, deve esserci una distinzione tra vecchie fatture, consumi attuali, impegni e importi reali ricevuti. Il monitoraggio deve anche specificare i siti riconnessi, senza confondere un taglio di potenza con l’arresto completo di un servizio pubblico.

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La raccolta di fatture pubbliche diventa il principale test della campagna intrapresa dall’Elettricità del Libano. Dopo che i tagli sono stati lanciati il 2 novembre, i contatti e gli impegni di regolamento sono stati segnalati tra EDL e le amministrazioni debitori. Tuttavia, le informazioni disponibili il 4 novembre non danno un importo consolidato effettivamente ricevuto. Una promessa di pagamento quindi non consente ancora di misurare il risultato finanziario della transazione.

La questione è giunta anche al Parlamento. Il 3 novembre, Nabih Berri ha ricevuto il consiglio di amministrazione di EDL, presieduto da Nassib Nasr. La delegazione ha presentato la sua strategia e i suoi programmi per il settore. Tuttavia, questa riunione non è valida per il pagamento di arretrati o l’adozione di un calendario generale.

Raccolta di fatture governative: Tre passi separati

La campagna mira a ministeri, istituzioni pubbliche e comuni. Al momento del suo lancio, l’EDD aveva indicato che le misure riguardanti le organizzazioni che non avevano pagato e non avevano contattato per regolarizzare la loro situazione. Questo può portare alla negoziazione prima che l’intero debito è risolto.

Gli impegni riportati includono pagamenti parziali e poi maturazioni mensili. La loro portata dipende dalle condizioni scelte per ogni organizzazione. Le dichiarazioni disponibili non indicano quanti di questi accordi sono già stati firmati o rispettati.

Tre passi devono quindi essere separati. Il primo è il contatto. Il secondo è l’accordo su un calendario. La terza è la registrazione di un pagamento da parte di EDL. Solo quest’ultimo stabilisce una ricetta effettivamente ricevuta.

Un’organizzazione può aver avviato una procedura di bilancio senza che il denaro abbia ancora raggiunto il fornitore. Al contrario, un primo pagamento può ridurre le passività senza pagare tutte le fatture. Un bilancio affidabile dovrebbe chiarire queste situazioni piuttosto che riunirle sotto la regolarizzazione del termine generale.

Arretrati accumulati a tassi diversi

Il debito dell’elettricità del governo riunisce bollette da periodi molto diversi. Il file distingue i vecchi arretrati, legati al periodo 1992-2022 e al tasso di 1.500 libbre per dollaro, dalle successive fatture calcolate a 89.500 libbre. Questi due set non possono essere paragonati come se corrispondessero alla stessa base monetaria.

La data di fattura, la tariffa applicata e l’importo in essere devono essere noti prima di qualsiasi aggiunta. Un totale nominale in sterline non è sufficiente per misurare il peso economico di decenni spesi. Il vecchio stock deve anche essere distinto dal consumo corrente.

Questa separazione riguarda i tempi. Un pagamento assegnato ad una fattura recente non dimostra che i vecchi arretrati sono pagati. Al contrario, rimborsare parte della responsabilità non garantisce che l’organizzazione finanzia regolarmente la sua futura energia elettrica.

Non confondere l’interruzione e l’interruzione del servizio

Le agenzie interessate svolgono diversi compiti: amministrazione, servizi comunali, acqua o telecomunicazioni. La perdita dell’alimentazione elettrica EDL può richiedere un funzionamento del generatore. Non dimostra automaticamente che il servizio reso al pubblico è cessato.

Ogero ha segnalato i centri privati di elettricità pubblica e ha avvertito di un rischio per le comunicazioni. L’operatore non ha annunciato una generale ripartizione del telefono e di Internet. Il monitoraggio stabilisce separatamente lo stato di alimentazione e qualsiasi disturbo effettivamente rilevato.

Il 4 novembre, il deputato Ibrahim Kanaan ha dichiarato su X che i tagli avevano raggiunto le strutture idriche, in particolare nel North Metn. Ha accusato funzionari pubblici di addebitare agli utenti le conseguenze dei pagamenti non pagati. Questa dichiarazione politica non è un’indagine tecnica indipendente sui siti interessati.

Lo stesso giorno, dopo una chiamata del deputato Bilal Abdallah, il direttore dell’impianto idrico di Beirut e del Monte Libano, Rabih Khalifé, ha assicurato che il problema dei pozzi Iqlim al-Kharroub era stato risolto al fine di garantire il loro funzionamento e la fornitura agli abitanti. Questo annuncio non specifica l’importo di un pagamento o di un programma. Pertanto, non si può dedurre che i debiti corrispondenti sono stati sostenuti.

EDL ha anche chiesto che non ci siano nomi di organizzazioni di cut-off senza conferma. Un elenco delle amministrazioni debitorie non dovrebbe quindi essere trasformato in una mappa di costruzione attualmente senza corrente.

Il bilancio previsto dovrebbe coprire le ricevute

Il prossimo rapporto sullo stato dovrebbe conciliare gli importi ricevuti, le scadenze concordate e le fatture che rimangono aperte. Identificherebbe anche i siti e le condizioni riconnesse per il mantenimento del servizio.

In questa fase, i contatti segnalati mostrano una risposta dalle amministrazioni alla campagna. Non forniscono ancora un bilancio quantificato di recupero. L’importo dei pagamenti registrati da EDL rimane i dati necessari per misurare ciò che è effettivamente cambiato dal 2 novembre.

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