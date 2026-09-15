Dietro le quinte: Aoun-Salam, una freddezza politica senza uno scenario di rottura immediato

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Le indiscrezioni pubblicate il 15 settembre 2026 disegnano una situazione paradossale intorno al governo di Nawaf Salam. Da un lato, le fonti di stampa riportano un deterioramento del suo rapporto con il presidente Joseph Aoun e l’insoddisfazione con le prestazioni del governo. D’altra parte, gli stessi giornali descrivono un gabinetto che non sembra essere in pericolo reale di cadere durante la sessione di interrogatorio parlamentare. Un terzo dettaglio completa questa tabella: non sembrerebbe esserci luce verde esterna per il cambiamento del governo nel periodo attuale.

Scontento di Joseph Aoun

Ad Diyar del 15 settembre 2026 offre la più chiara fiducia nel rapporto tra Baabda e Serail. Secondo fonti politiche citate dal giornale, Joseph Aoun non sarebbe soddisfatto dell’esecuzione di diversi ministri. La critica comprenderebbe la lentezza di alcuni casi e la mancanza di risultati economici e sociali sufficientemente visibili.

Il quotidiano evoca anche « fredità » nel rapporto tra Joseph Aoun e Nawaf Salam. Tuttavia, non descrive alcuna ripartizione istituzionale o confronto pubblico tra i due uomini. Questa sfumatura è essenziale. La fiducia riguarda un presunto deterioramento del clima politico, non una volontà presidenziale dichiarata di sostituire il presidente del Consiglio.

Ad Diyar riferisce anche l’apprezzamento di un parlamentare indipendente esperto. Esso ritiene che il governo abbia subito un problema di coesione sin dalla sua formazione. La diversità dei suoi componenti e delle differenze politiche complica la costruzione di un’azione governativa omogenea. La sessione parlamentare poteva così esporre alle debolezze pubbliche che già esistevano all’interno dell’esecutivo.

Tuttavia, gli elementi pubblici disponibili nello stesso giorno richiedono che questa indiscrezione sia relativizzata. Joseph Aoun continua le sue consultazioni istituzionali. Nawaf Salam continua a presiedere riunioni ministeriali, comprese quelle sul bilancio. Né il pubblico fa critiche personali contro l’altro. Soprattutto, nessuna fonte segnala una richiesta di Joseph Aoun per la partenza di Salam.

Occorre quindi distinguere tre livelli. La disfazione con alcuni risultati del governo è riportata da fonti mediatiche. La freddezza tra i due responsabili è una fiducia attribuita a queste stesse fonti. D’altra parte, una rottura tra Baabda e Serail non è stabilita dal corpus.

Una sessione parlamentare rumorosa, ma probabilmente senza il gabinetto che cade

La seconda fiducia si riferisce direttamente alla sessione di discussione del governo. Al Joumhouria del 15 settembre 2026 riferisce che più di 55 deputati hanno chiesto di intervenire. La scala annunciata del dibattito potrebbe suggerire una vera minaccia per Nawaf Salam. Eppure le fonti politiche citate dal giornale descrivono uno scenario molto meno drammatico.

Un’importante fonte politica ha detto ad Al Joumhouria che la sessione dovrebbe rimanere « passeggero » e senza grandi ripercussioni politiche. Il governo sentirà molte critiche e riceverà attacchi da diverse direzioni. Ma, secondo questa fonte, i deputati dovrebbero finalmente dividersi tra i sostenitori e gli oppositori del gabinetto senza produrre il cambiamento necessario per una crisi del governo.

Il documento mette in evidenza una semplice ragione: le forze politiche sono profondamente divise sulle grandi questioni, ma si unirebbero all’attuale impossibilità di causare una disgregazione dell’esecutivo. La sessione sarebbe quindi principalmente una manifestazione politica. Ci sono molte questioni: economia, finanza, energia, armi, sicurezza, amnistia generale e la situazione nel sud.

Tuttavia, la questione di un voto di fiducia rimane. Al Joumhouria riferisce che una richiesta potrebbe venire da Gebran Bassil. Ma questa opzione pone un rischio per coloro che desiderano indebolire Nawaf Salam. Se il governo riacquista fiducia, anche con una maggioranza limitata, i suoi avversari potrebbero offrire una nuova legittimità parlamentare invece di indebolirsi.

La precedente sessione di accusa, il 15 luglio, ha dato al governo 69 voti, secondo Al Joumhouria. Il giornale prevede quindi diverse ipotesi. Una nuova fiducia a livello comparabile dimostrerebbe che la critica non ha prodotto una pausa. Una maggioranza minore rivelerebbe l’erosione politica. Una maggiore maggioranza consentirebbe al governo di presentare il voto come conferma della sua legittimità.

Al Sharq del 15 settembre porta un elemento aggiuntivo. Il deputato Assaad Dergham sostiene che l’opposizione ha affrontato cinquanta domande al governo su questioni economiche, sociali e quotidiane. Ritiene che siano state fornite solo 15 risposte e che non siano convincenti. Tuttavia, ha sottolineato che il ritiro della fiducia non era previsto in questa fase.

Questa dichiarazione pubblica si unisce quindi a confidenza anonima. Il governo può essere fortemente sfidato senza i suoi avversari che vogliono necessariamente abbatterlo.

La mancanza di copertura esterna sarebbe la vera serratura

Il terzo elemento permette di comprendere questa apparente contraddizione. Al Jumhouria riferisce che il margine degli attori libanesi sarebbe limitato dall’ambiente esterno. La sua fonte politica ritiene che l’intero confronto parlamentare rimarrà al di sotto del soffitto creato dalla mancanza di copertura internazionale per un’iniziativa che potrebbe sconvolgere il governo.

Questa fiducia è politicamente importante. Significa che la stabilità di Nawaf Salam non dipenderebbe esclusivamente dall’aritmetica parlamentare. Il contesto diplomatico pesa anche sui calcoli delle varie forze.

Una parte dei tempi spiega questa cautela. Il Libano è impegnato in trattative indirette con Israele. L’incontro di Parigi deve affrontare il sostegno per l’esercito. Washington mantiene il suo ruolo di mediatore. Il problema del ritiro israeliano rimane aperto. La distribuzione dell’esercito nel sud è monitorata da partner internazionali. Una crisi del governo introdurrebbe quindi nuove incertezze in un momento in cui diverse questioni diplomatiche stanno raggiungendo una fase sensibile.

Ad Diyar del 15 settembre ricorda che il governo Salam aveva ricevuto un significativo sostegno esterno dalla sua formazione. Il giornale presenta questo ambiente come uno dei fattori che continuano a proteggere l’azienda nonostante le critiche interne. Ciò non significa che i partner stranieri approvano ogni decisione del governo. Piuttosto, significa che non sembrano considerare la sua sostituzione desiderabile immediatamente.

Le informazioni pubblicate da Al Sharq vanno ulteriormente in questa direzione. Il giornale riporta, in un’analisi basata su fonti politiche e diplomatiche, che importanti attori esterni si impegnano a mantenere l’attuale architettura istituzionale. Questa presentazione deve tuttavia rimanere attribuita al giornale: nessuna dichiarazione ufficiale americana, francese o saudita riprodotta nel corpus annuncia formalmente che Nawaf Salam sarebbe « intoccabile ».

La distinzione è importante.Ci sono convergenti confidenza su una preferenza esterna per la stabilità del governo. Non vi è alcuna prova nelle fonti fornite da un ordine straniero legalmente o politicamente impedendo al Parlamento di ritirare la sua fiducia.

Un governo protetto ma non necessariamente rafforzato

Questi tre elementi indicano quindi una situazione più sottile di una semplice opposizione tra un governo forte e un’opposizione incapace di rovesciarla. Nawaf Salam può lasciare la sessione senza cadere mentre è politicamente indebolito. La questione centrale diventa quindi meno della sopravvivenza dell’azienda che della sua capacità di governare dopo la sessione.

Un vero deterioramento delle relazioni con Joseph Aoun sarebbe particolarmente importante. Il presidente e il capo di governo devono collaborare al bilancio, alle riforme, alle nomine, ai negoziati e alla questione del Sud. Una freddezza personale o politica non provoca automaticamente una crisi. Ma può rallentare le decisioni e rendere l’arbitrato più difficile.

Al contrario, una mancanza di voto di diffidenza non significa che il Parlamento approvi l’azione del governo. Le cinquanta domande sollevate da Assaad Dergham e decine di richieste di parlare mostrano l’entità delle rimostranze. Il gabinetto può mantenere la fiducia costituzionale, perdendo alcuni dei suoi crediti politici.

Il paradosso rivelato dalle confidenza del 15 settembre è quindi quello di un esecutivosfidato all’interno ma protetto contro la rottura immediataJoseph Aoun sarebbe insoddisfatto di alcuni risultati senza voler provocare una crisi aperta con Nawaf Salam. Gli oppositori vogliono usare il Parlamento per attaccare il gabinetto, ma esitano a dargli l’opportunità di acquisire nuova fiducia. Infine, i principali partner esteri sembrano favorire la continuità istituzionale durante una fase diplomatica particolarmente sensibile.

La vera indicazione da monitorare non è quindi solo la continuazione o la caduta del governo. Saràil numero di voti che Nawaf Salam avrebbe se la fiducia fosse effettivamente messa al voto, e poi lo stato reale della sua cooperazione con Joseph Aoun dopo l’incontro. È a questi due livelli che le confidenze attualmente riportate potrebbero essere confermate o invertite.