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Crisi bancaria in Libano Ep.4: la vera liquidità delle banche nell’aprile 2026

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Crisi bancaria in Libano Ep.4: la vera liquidità delle banche nell’aprile 2026

Aprile 2026: la banca centrale ha 54,26 miliardi di dollari in attività esterne. Ma rimuovere l’oro (42.71 Md) Altri due test confermano questo: il rapporto di regolamentazione del 14% applicato ai depositi di valuta estera supererebbe già i beni liquidi pubblicati, e la reale liquidità delle banche commerciali (incassa netto dopo i debiti corrispondenti) rappresenta solo il 4,89% dei depositi del cliente in valuta estera — appena al di sopra del piano prudenziale del 3%. Il residuo effettivo: 1,59 miliardi di dollari, anche prima dei requisiti operativi. Nel frattempo, i depositi delle banche con la banca centrale (89,90% dei depositi di clienti valuta estera) rimangono un debito interno, non una liquidità esterna indipendente.

Fonti: bilancio esterno della Banca centrale del Libano (aprile 2026), bilancio consolidato delle banche commerciali (aprile 2026).

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