Israele furioso, 12 paesi europei mirano a insediamenti nella Cisgiordania

- Advertisement -

34

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Israele affronta una nuova offensiva diplomatica da parte di diversi suoi alleati occidentali. Dodici paesi, tra cui la Francia, il Regno Unito e il Canada, hanno annunciato martedì 8 settembre la loro intenzione di imporre, sostenere o studiare le restrizioni commerciali contro gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. La decisione si basava sull’aumento della violenza dei coloni contro i palestinesi e sull’accelerazione dei progetti di insediamento. Israele reagì fortemente, soprattutto contro Londra, annunciando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme.

Dodici paesi mirano al commercio con le colonie

L’iniziativa riunisce Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. I loro ministri degli esteri hanno rilasciato una dichiarazione comune martedì.

Tuttavia, non tutti i dodici governi sono allo stesso stadio. Il loro testo conferma la loro intenzione di introdurre restrizioni nazionali, sostenere le misure europee sul commercio di merci da colonie, o esplorare attivamente queste opzioni. Le modalità dipenderanno quindi dalle procedure specifiche di ogni Stato.

Il Regno Unito, la Francia e il Canada sono più direttamente impegnati nei divieti nazionali sui prodotti della colonia. Londra ha annunciato un divieto di importazione. Parigi ha anche intenzione di vietare i prodotti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania.

Questa distinzione è importante: non è un embargo commerciale generale contro Israele. Le misure annunciate riguardano la proprietà derivata dagli insediamenti nei territori palestinesi occupati, che sono considerati dai paesi firmatari illegali ai sensi del diritto internazionale.

La Cisgiordania nel cuore della pressione diplomatica

Thesanzioni contro gli insediamenti nella Cisgiordaniala situazione a terra, secondo i 12 governi. La loro dichiarazione si riferisce ad un livello senza precedenti di violenza dei coloni e all’espansione accelerata degli insediamenti israeliani.

I ministri interrogano direttamente la politica del governo israeliano. Essi ritengono che minaccia la possibilità di una soluzione a due Stati, con Israele e uno Stato palestinese che vivono fianco a fianco.

I dodici paesi chiedono a Israele di fermare immediatamente l’espansione degli insediamenti. Essi chiedono anche che i responsabili della violenza dei coloni siano ritenuti responsabili e che le accuse contro le forze israeliane siano indagate.

Questa iniziativa segna un’evoluzione della pressione occidentale. Finora diversi governi europei avevano favorito la condanna diplomatica o sanzioni mirate contro alcuni coloni e organizzazioni. La restrizione del commercio con le colonie introduce una dimensione economica più ampia, anche se il volume degli scambi interessati rimane limitato.

Progetto E1 accelera il confronto

Il progetto di regolamento E1 è centrale per la decisione annunciata martedì. I 12 paesi denunciano la pubblicazione di offerte israeliane per questa zona strategica della Cisgiordania.

Situato a est di Gerusalemme, il settore E1 è particolarmente sensibile a causa della sua posizione geografica. Il suo sviluppo potrebbe ulteriormente complicare la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese e rafforzare la separazione tra Gerusalemme Est e parti della Cisgiordania.

La Francia ha collegato direttamente la sua decisione all’espansione degli insediamenti, alla violenza e al progresso del progetto E1. Parigi ritiene che questi sviluppi minacciano la fattibilità della soluzione a due stati.

Questa posizione è coerente con quella del Regno Unito e del Canada. I capi dei tre paesi avevano concordato la necessità di agire per evitare un ulteriore deterioramento della situazione.

Israele risponde e attacca il Regno Unito

La reazione israeliana era particolarmente dura verso Londra. Israele ha annunciato la chiusura del Consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le misure annunciate dal governo britannico. Questa rappresentazione gioca un ruolo nelle relazioni del Regno Unito con i palestinesi.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha denunciato le interferenze straniere. Israele annunciò anche restrizioni contro diverse personalità britanniche.

La tensione era stata aggravata dalle parole del ministro degli Esteri britannico Ed Miliband. Prima del Parlamento, ha accusato i coloni estremisti di partecipare a un processo di « pulizia etnica » in alcune aree della Cisgiordania. Egli riteneva che Londra non potesse più limitarsi a denunciare la situazione.

Tuttavia, il governo britannico sostiene che le sue misure non mirano alla popolazione israeliana o al commercio con Israele nel suo complesso. Londra intende distinguere tra territorio israeliano e insediamenti nei territori occupati.

Una forte misura economica politica

L’impatto commerciale immediato dei divieti può rimanere relativamente limitato. Le esportazioni direttamente dagli insediamenti rappresentano una piccola frazione di scambio tra Israele e i suoi partner occidentali. Tuttavia, la portata politica della decisione è più importante.

Coordinando le loro azioni, i dodici paesi cercano di fare concretamente la distinzione che fanno tra Israele e i territori occupati dal 1967. Essi vogliono anche aumentare il costo economico delle attività di espansione degli insediamenti.

L’Unione europea rimane divisa sulla risposta alla politica israeliana nella Cisgiordania. La mancanza di consenso tra il ventennio spinge alcuni Stati a favorire le decisioni nazionali o le coalizioni dei paesi che condividono la stessa posizione.

Pertanto, le misure non saranno necessariamente identiche. Alcuni governi possono vietare direttamente le importazioni di prodotti di regolamento. Altri possono sostenere il regolamento europeo, rafforzare gli obblighi imposti alle imprese o esaminare sanzioni aggiuntive.

Pressione che va oltre i prodotti della colonia

Il Regno Unito sta anche considerando sanzioni contro individui, imprese e organizzazioni che sostengono, facilitano o beneficiano di determinate attività di insediamento. Questo approccio potrebbe estendere la portata del regime al di là delle merci prodotte negli insediamenti.

In particolare, Londra ha indicato che potrebbero essere coinvolti attori coinvolti nello sviluppo del progetto E1. Il regime britannico dovrebbe quindi combinare le restrizioni commerciali con sanzioni mirate.

Per la Francia, i dettagli pratici e gli orari di attuazione devono ancora essere chiariti. L’annuncio politico è fatto, ma la sua attuazione dovrà passare attraverso i meccanismi giuridici e amministrativi necessari.

I dodici governi hanno anche riaffermato la loro opposizione alle misure che hanno equiparato con l’annessione della terra palestinese e lo spostamento forzato. La loro dichiarazione pone restrizioni commerciali in una strategia più ampia per preservare la soluzione a due Stati.

Il confronto diplomatico dovrebbe ora andare verso l’applicazione pratica delle misure. I programmi nazionali, l’esatta definizione dei prodotti vietati e l’eventuale estensione delle sanzioni alle società connesse agli insediamenti saranno i prossimi punti da monitorare, mentre Israele ha già iniziato a rispondere con misure diplomatiche nei confronti del Regno Unito.