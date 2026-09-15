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Nuovi documenti marittimi e giudiziari collegano lo scandalo delle importazioni di petrolio in Libano ad una vasta rete di compagnie e navi associate al commercio di petrolio russo. Almeno otto compagnie e quindici navi operanti nella catena di approvvigionamento libanese tra il 2023 e il 2025 sono da allora soggette a sanzioni occidentali, nota Nada Maucurrent Atallah inThenationalnews.com. A Beirut, nuovi procedimenti giudiziari portano ora il numero di indagini relative a questo caso a almeno tre.

Lo scandalo petrolifero in Libano sta assumendo una dimensione internazionale. Documenti commerciali, marittimi e giudiziari evidenziano i collegamenti tra diverse spedizioni alle centrali elettriche libanesi e una rete di commercianti e navi associate al commercio petrolifero russo. Alcuni di questi attori furono successivamente sanzionati dai governi occidentali.

Il caso riguarda le consegne effettuate tra il 2023 e il 2025, mentre il Libano si affidava pesantemente alle importazioni per mantenere la produzione di elettricità pubblica già molto limitata. I sospetti includono l’origine dichiarata di alcuni carichi e l’uso di certificati che presumibilmente hanno presentato il combustibile russo come originario dell’Egitto o della Turchia.

Se queste manipolazioni fossero state stabilite dai tribunali, sarebbero stati in grado di aggirare i vincoli commerciali del petrolio russo e vendere il combustibile a condizioni più vantaggiose. Per lo Stato libanese, le potenziali perdite sarebbero pari a decine di milioni di dollari.

Lo scandalo del carburante in Libano vince la giustizia

Il nuovo elemento riguarda l’estensione delle indagini giudiziarie in Libano. Sono state avviate due procedure aggiuntive per le aziende coinvolte nell’approvvigionamento, portando il numero di casi relativi a questo caso a almeno tre.

Le indagini devono determinare come il carico è stato acquistato, trasportato e certificato prima della consegna in Libano. Esse si occupano anche delle possibili responsabilità delle imprese coinvolte nelle gare e negli appalti del paese.

I procuratori finanziari hanno, tra l’altro, accusato due casi separati. La prima riguarda Iplom International SA e riguarda i sospetti di pratiche fraudolente. La seconda riguarda il Sahara Energy Resources DMCC e i sospetti di corruzione con conseguente arricchimento illecito.

In questa fase non è stato fatto alcun risultato giudiziario finale contro queste società. I file sono stati inoltrati a un giudice investigativo. Iplom non ha risposto alle richieste per quanto riguarda le indagini in corso, mentre Sahara Energy Resources non ha commentato le nuove informative.

Il Ministro dell’Energia libanese, Joseph Saddi, che è stato in carica dal febbraio 2025, afferma di non essere personalmente consapevole dei sospetti di violazione dei meccanismi di copertura dei prezzi prima che il caso diventasse pubblico. Ha dichiarato che il suo dipartimento aveva successivamente modificato i termini e le condizioni delle chiamate per limitare il rischio di ulteriori irregolarità.

A suo avviso, i sospetti di operazioni prima del suo arrivo al Ministero erano stati trasmessi alle autorità giudiziarie.

Otto società successivamente poste sotto sanzioni

I documenti disponibili aiutano anche a ricostruire parte della catena internazionale che ha alimentato il Libano.

Almeno otto aziende coinvolte in questa catena tra il 2023 e il 2025 sono state successivamente sanzionate per i loro collegamenti con la rete 2Rivers. Questo gruppo, precedentemente noto come Coral Energy Group, è stato posto sotto le sanzioni britanniche ed è presentato da Londra come un grande giocatore del commercio petrolifero russo e della flotta fantasma.

Il 24 febbraio 2026 il Regno Unito annunciò sanzioni contro 175 società associate alla rete 2Rivers. Londra ha anche mirato 48 petroliere accusate di trasportare olio russo in circuiti che hanno permesso a Mosca di mantenere le sue esportazioni.

Questa cronologia rimane giuridicamente importante. Il fatto che una società è stata sanzionata nel 2026 non significa automaticamente che le sue operazioni in Libano diversi anni prima erano illegali. Gli investitori devono quindi stabilire con precisione la situazione giuridica di ogni attore al momento delle transazioni.

Le aziende che hanno vinto gare libanesi hanno incluso BB Energy DMCC, Sahara Energy Resources DMCC, OQ Trading e Iplom International SA.

I documenti marittimi indicano che alcuni carichi destinati al Libano provengono da entità collegate a 2Rivers. Una società chiamata LINXOIL appare in particolare nella catena di fornitura di un carico consegnato nel 2025 dalla petroliera TM Hai Ha 568.

LINXOIL fu allora una delle società associate a 2Rivers coperti dalle sanzioni del Regno Unito. Tuttavia, non è stato soggetto a sanzioni al momento della transazione interessata.

BB Energy afferma che i controlli effettuati durante questa operazione non hanno rivelato alcun problema relativo alle sanzioni. La società sottolinea inoltre che una società successivamente designata diventa vietata per le sue operazioni coperte dal regime applicabile.

Quindici navi collegate alle consegne libanesi

La dimensione marittima è l’altro aspetto importante del caso. Almeno 15 navi direttamente coinvolte nelle forniture libanesi tra il 2023 e il 2025 furono successivamente sanzionate dai governi occidentali per il loro ruolo nel trasporto petrolifero russo.

Queste navi sono associate a ciò che le autorità occidentali chiamano « una flotta fantasma ». Questo termine si riferisce a una serie di petroliere che sono spesso vecchie, operate attraverso strutture legali complesse e che possono utilizzare metodi diversi per rendere più difficile identificare l’origine, il proprietario o la rotta effettiva di un carico.

La petroliera TM Hai Ha 568 occupa un posto centrale nel file libanese. Come flagman vietnamita, aveva consegnato carburante in Libano nel 2025 dopo un viaggio compreso Cipro e Egitto, nonché trasferimenti di carico tra le navi.

I trasferimenti di navi non sono di per sé un’attività illegale. Sono comuni nel commercio marittimo. Tuttavia, le autorità statunitensi li considerano come un indicatore che richiede una vigilanza speciale quando sono associati ad altre pratiche che possono mascherare l’origine di un carico.

La giustizia libanese è particolarmente interessata al passaggio di TM Hai Ha 568 dall’Egitto. Gli investigatori sospettano che la nave non abbia caricato il prodotto poi consegnato in Libano. Questa sosta potrebbe essere stata poi utilizzata per presentare il combustibile come origine egiziana.

Questa ipotesi rimane soggetta a indagini giudiziarie.

Nel 2026, TM Hai Ha 568 era soggetto a sanzioni da diverse giurisdizioni occidentali, tra cui l’Unione Europea, il Regno Unito, il Canada e la Svizzera. Le autorità europee sono associate al trasporto di pratiche petrolifere sanzionate e marittime considerate irregolari o ad alto rischio.

Certificati di origine nel cuore del sospetto

La questione dell’origine del combustibile è cruciale perché i paesi del G7 e i loro partner hanno imposto restrizioni ai servizi marittimi, finanziari e assicurativi legati al petrolio russo.

Il meccanismo di tappatura consente a taluni servizi di trasporto occidentali di paesi terzi in cui i prodotti petroliferi russi sono venduti sotto le soglie applicabili. Per i prodotti interessati dal caso libanese, i soffitti distinguono il carburante da prodotti raffinati come diesel e diesel.

Presentare combustibile russo come da un altro paese potrebbe quindi, se tale falsificazione fosse dimostrata, alterare le condizioni commerciali del carico e consentire la sua vendita senza i vincoli associati alla sua origine reale.

Tuttavia, i contratti libanesi hanno imposto diversi obblighi ai fornitori. In particolare, hanno dovuto identificare la porta di carico, consentire alle navi di essere monitorate dal loro sistema di identificazione automatico e rispettare le restrizioni sul carico in mare.

Le dichiarazioni di integrità che accompagnano le gare prevedono anche il rispetto delle leggi libanesi e internazionali applicabili.

Le indagini devono ora determinare se questi obblighi sono stati rispettati e se i fornitori hanno informazioni per identificare eventuali discrepanze nei documenti commerciali o certificati di origine.

L’accordo petrolifero con l’Iraq

Il meccanismo che ha permesso queste importazioni risale al 2021. A quel tempo, l’Iraq aveva accettato di fornire petrolio combustibile pesante al Libano in termini favorevoli di pagamento per aiutare il paese ad affrontare il crollo del suo settore elettrico.

Poiché il combustibile iracheno non era direttamente adatto per le centrali libanesi, Beirut aveva istituito un sistema di scambio. Le aziende selezionate da bando hanno recuperato il prodotto iracheno e fornito combustibile compatibile con le strutture elettriche in Libano.

Ciò ha dato ai commercianti internazionali un ruolo centrale nell’approvvigionamento energetico del paese. Ha anche moltiplicato le fasi commerciali e marittime tra la consegna iniziale del petrolio iracheno e l’arrivo del combustibile utilizzabile in Libano.

L’accordo di scambio terminò nel 2025.

Le nuove indagini ora si concentrano su questa complessa catena e le aziende che l’hanno usata. In particolare, dovranno stabilire l’origine esatta dei carichi, verificare l’autenticità dei certificati presentati alle autorità libanesi e determinare se i funzionari pubblici o privati hanno beneficiato di operazioni irregolari.

Per un paese in cui i tagli di elettricità rimangono legati a decenni di sottoinvestimento, deficit pubblici e cattiva gestione, la sfida è al di là del rispetto delle sanzioni internazionali. La giustizia libanese deve ora determinare se i fondi pubblici sono stati persi in tali operazioni e, se del caso, identificare le responsabilità nei vari contratti conclusi tra il 2023 e il 2025.