BRUCOLO TERRA E UMANITÀ

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La crisi climatica non è solo una crisi di temperatura. È una crisi di civiltà, responsabilità e rispetto per la vita.

Il Polo Nord si sta sciogliendo. I ghiacciai si stanno ritirando. Le onde di calore si stanno abbassando. Le foreste stanno bruciando. I suoli secchi diventano incapaci di tenere l’acqua, poi le piogge violente li trasformano in flussi di fango. Intere valli possono oscillare in poche ore dalla siccità alle inondazioni. Eppure continuiamo a parlare di questi eventi come se fossero incidenti separati, fortuna successiva, immagini lontane che guardiamo qualche secondo prima di andare avanti.

No. Non si tratta più di guardare altrove.

Il pianeta ci invia un messaggio di crescente violenza: il nostro modo di vivere la Terra è diventato incompatibile con gli equilibri su cui dipende la nostra vita.

Forse la più grande catastrofe è la nostra indifferenza

Naturalmente, il clima terrestre è sempre variato. Naturalmente, incendi, tempeste, siccità e frane sono sempre esistiti. Ma l’uomo moderno ha aggiunto un’enorme pressione a questi fenomeni: emissioni di gas serra, distruzione delle foreste, artificializzazione del suolo, inquinamento degli oceani, sovrasfruttamento delle risorse, accumulo di rifiuti, materie plastiche sparse nelle parti più remote del mondo.

Credevamo che la natura potesse assorbire tutto. Che possa ricevere i nostri fumi, le nostre acque sporche, le nostre plastiche, le nostre sostanze chimiche, le nostre discariche, le nostre costruzioni, i nostri scavi, i nostri boschi rasi, e tuttavia continuano a funzionare come prima.

Ci sbagliavamo.

La natura non è una spazzatura infinita. Non è una riserva inesauribile di materie prime. Non è un arredamento che si guida attraverso il fine settimana prima di tornare a produrre e consumare sempre di più.

La natura è il sistema vivente da cui dipende ogni secondo.

La natura non è esterna all’uomo

Forse questo è l’errore intellettuale più grave della nostra civiltà: abbiamo posto l’essere umano da un lato e la Natura dall’altro. Come se fossimo i suoi proprietari. Come se un fiume esistesse solo per essere catturato, una foresta da tagliare, una montagna da strappare, una valle da cemento e un mare per ricevere ciò che non vogliamo più vedere.

Ma non siamo fuori dalla Natura.

Respiriamo grazie a lei. Beviamo grazie a lei. Mangiamo grazie a lei. La nostra carne, il sangue, le ossa e il cervello sono composti dalla stessa Terra. Apparteniamo al ciclo di vita che pretendiamo di dominare.

Distruggere la Natura sta quindi distruggendo noi stessi — con un ritardo temporale di pochi anni o generazioni che ci dà l’illusione che l’atto sia senza conseguenze.

Il debito ecologico è un debito strano: coloro che lo contraggono non sono sempre quelli che lo pagheranno. Oggi possiamo distruggere una foresta, avvelenare un tavolo d’acqua, degradare una costa o deregolare permanentemente un ecosistema, e passare la fattura a bambini che non sono ancora nati.

Dobbiamo uscire dalla civiltà dei rifiuti

La nostra economia ha perfezionato l’arte della produzione. Ora deve imparare l’arte di non distruggere più.

La produzione senza pensare ai rifiuti non è più accettabile. Il consumo senza sapere da dove viene o da dove andrà non è più accettabile. Progettare oggetti per alcuni mesi di utilizzo e secoli di inquinamento non è più accettabile.

Il riciclaggio non dovrebbe più essere un supplemento di buona coscienza. La riduzione dei rifiuti non deve più essere una campagna pubblicitaria. La protezione del suolo, delle foreste, dei fiumi, delle coste e degli oceani deve diventare una priorità fondamentale per l’energia, la sicurezza e la salute.

Dobbiamo riutilizzarlo. Riparazioni. Ricicli. Pulisci. Reforest. Ripristinare i terreni. Proteggi le acque. Impedisci ai fiumi di diventare fognature. Ridurre le plastiche inutili. Costruisci meglio. Produci meglio. Trasporto migliore. Mangia meno stupidamente.

E soprattutto, smettila di credere che un paese possa risolvere un problema che non conosce confini da solo.

Il clima non ha passaporto

Il carbonio non si ferma in dogana. Gli oceani non hanno confini. I principali sistemi climatici collegano i continenti. Una foresta distrutta, un oceano riscaldato, una calotta di ghiaccio indebolita o un’atmosfera piena di gas serra influenzano tutta l’umanità.

L’azione deve quindi essere rapida e globale.

Non tra 50 anni. Non quando ogni governo trova il tempo politicamente comodo. Non quando tutte le aziende ammortizzano i loro vecchi modelli. Non quando la generazione successiva eredita il danno.

Ora.

Abbiamo bisogno di accordi internazionali più esigenti, di politiche energetiche coerenti, di enormi investimenti in efficienza e tecnologie pulite, ma anche di un profondo cambiamento di comportamento.

Per nessuna conferenza internazionale salverà un fiume se gli abitanti continuano a gettare i loro rifiuti lì. Nessuna tecnologia proteggerà una foresta se tutti lo considerano ancora appartiene a qualcun altro. Nessuna legge sarà sufficiente se il rispetto per i vivi non entra nella nostra coscienza.

La rivoluzione più urgente inizia con i bambini

E’ qui che inizia tutto.

Dobbiamo insegnare a un bambino che un fiume è vivo.

Non vivo come uomo o animale, naturalmente, ma vivo come sistema: nasce, circolato, nutrito, trasportato, collegato, riparato, trasformato. Ha un equilibrio che può essere protetto o rotto.

Dobbiamo insegnargli che una foresta non è solo un insieme di alberi. Che una montagna non è un mucchio di rocce. Che una valle non è uno spazio vuoto disponibile per immobili. Che una spiaggia non è un posto dove lasciare dietro bottiglie, borse e culi.

Ogni bambino dovrebbe conoscere un territorio reale: un fiume, una foresta, una montagna, una costa, una valle. Osserva le sue stagioni. Capisci le sue fragilità. Prendi la spazzatura. Pianta. Vedi come l’acqua circola. Capisci cos’è il suolo vivente.

L’educazione ambientale non dovrebbe essere un capitolo secondario in un libro di testo scolastico. Dovrebbe essere una formazione in responsabilità.

Insegneremo i bambini a rispettare una luce rossa, la proprietà degli altri e le regole della vita collettiva. Perché non dovremmo insegnarli con la stessa forza di un ruscello, di una foresta o di una montagna hanno anche una dignità che impone doveri?

Abbiamo guidato il sacro dalla natura

Infine c’Ã ̈ una dimensione piÃ1 profonda, che il nostro tempo esita a pronunciare perché non si misura né in dollari né in gradi: la dimensione spirituale.

Per millenni, l’uomo guardò montagne, foreste, sorgenti, cielo, stelle e oceani con una forma di rispetto mescolata con paura e meraviglia. Intuitivamente sapeva che era di fronte a qualcosa che lo superava.

Poi abbiamo gradualmente trasformato il mondo in una merce.

Abbiamo dato un prezzo al legno, al metro quadrato, al minerale, al barile, al chilowatt, al pesce, all’acqua, ma ci siamo dimenticati di dare un valore all’esistenza stessa del vivere.

Per coloro che credono in Dio, la domanda diventa ancora più vertiginosa: come possiamo pretendere di rispettare il Creatore mentre disprezza la sua Creazione? Come possiamo parlare della santità della vita mentre trattiamo il mondo vivente come una discarica o un magazzino di materie prime?

La natura non è Dio. Ma la vita della Natura può essere ricevuta come manifestazione della Creazione, come qualcosa ci ha affidato e non consegnata alla nostra sconfinata predazione.

Forse abbiamo dimenticato che il rispetto dei vivi è anche una forma di umiltà.

E l’umiltà è proprio ciò che manca in una civiltà che si pensa abbastanza potente da trasformare l’intero pianeta senza dover subire le conseguenze.

Siamo la generazione che conosce

I nostri antenati potrebbero dire che non lo sapevano.

No.

Vediamo i ghiacciai ritirarsi. Stiamo misurando il riscaldamento. Osservamo i cambiamenti degli oceani. Conosciamo il ruolo dei gas serra. Sappiamo cosa succede alla plastica. Sappiamo che i suoli distrutti assorbono meno acqua. Sappiamo che alcune foreste e ecosistemi non sono eterne.

Lo sappiamo.

Ecco perché l’inazione del nostro tempo pone una terribile questione morale: che cosa si dirà di noi se abbiamo la conoscenza, le tecnologie e i mezzi per agire, ma tuttavia abbiamo scelto di preservare le nostre abitudini?

Che cosa dirà un bambino del 2050 davanti a un fiume morto, una foresta perduta o una zona inabitabile?

Probabilmente non ci chiederà se la transizione fosse politicamente difficile.

Ci chiederà:lo sapevi. Perche’ non hai fatto niente?

La Terra probabilmente sopravvivrà. La domanda e’, e noi?

Parliamo spesso di salvare il pianeta. L’espressione è quasi troppo rassicurante.

Il pianeta non ha bisogno che giriamo il Sole. La Terra ha subito enormi sconvolgimenti molto prima dell’apparizione dell’umanità e sperimenterà gli altri.

Quello che dobbiamo salvare è le condizioni straordinarie che rendono possibile la nostra civiltà e un’immensa diversità di forme di vita.

Il problema non è quindi solo ecologico.

E’ umano.

E’ morale.

E’ spirituale.

E diventa urgente.

Dobbiamo scegliere tra due forme di civiltà.

Si continuerà a misurare il suo successo al volume di ciò che estrae, produce, consuma e scarta.

L’altro capirà infine che il potere senza responsabilità porta alla distruzione, e che una civiltà veramente avanzata riconosce anche ciò che protegge.

Proteggi un fiume. Una foresta. Una montagna. Una valle. Mare. Un ghiacciaio. Una specie.

Questi non sono piccoli gesti marginali.

Sta ricostruendo il nostro posto nel mondo.

Dobbiamo tornare a guardare la Natura non come una riserva di risorse, ma come una comunità vivente di cui siamo parte.

E se non lo facciamo in fretta, un giorno arriverà quando non dibatteremo più come prevenire il degrado.

Guarderemo i danni.

E sara’ troppo tardi per sistemarne una parte.

« Non siamo i proprietari della Natura. Siamo parte della vita che abbiamo il dovere di trasmettere»

Bernard Raymond JABER