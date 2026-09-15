Porto di Beirut: il caso torna a Tarek Bitar

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Il giudice Mohammad Saab ha trasmesso al giudice di indagine Tarek Bitar la richiesta del procuratore di cassazione nell’indagine sull’esplosione del porto di Beirut. Questo passo apre la strada per la stesura finale dell’accusa, prevista prima della fine del 2026. Sei anni dopo la catastrofe del 4 agosto 2020, il dossier giudiziario entra così in una delle sue fasi finali prima di un possibile processo dinanzi al Consiglio giudiziario.

L’indagineesplosione del porto di Beirutquesto è un grande passo giudiziario. Il giudice Mohammad Saab, consigliere generale della Corte di Cassazione, ha trasmesso al giudice d’inchiesta Tarek Bitar la richiesta dell’accusa sui meriti del caso.

Questa trasmissione permette ora a Tarek Bitar di riprendere il controllo diretto di una procedura che aveva chiuso a livello di istruzione. Il magistrato aveva già preparato un progetto di accusa prima di consegnare il caso all’ufficio del procuratore per raccogliere le sue requisizioni.

Deve ora prendere in considerazione le osservazioni fatte dall’accusa. Può tenerlo in considerazione nella sua accusa o tenere una valutazione diversa quando ritiene che i fatti e le prove raccolte durante il suo mandato di indagine.

Secondo una coerente informazione giudiziaria pubblicata nei giorni scorsi, Tarek Bitar intende emettere la sua accusa prima della fine del 2026. Alcuni rapporti stampa si riferivano a una pubblicazione nei prossimi giorni. Tuttavia, una fonte giudiziaria ha sottolineato che il giudice non era soggetto a alcun termine specifico.

Questa ombra è importante. La trasmissione del documento del procuratore è un passo concreto e ora compiuto. La data esatta dell’accusa, tuttavia, non è ancora ufficialmente decisa.

Esplosione del porto: Bitar recupera un file decisivo

La requisizione trasmessa da Mohammad Saab definisce la posizione dell’Ufficio Pubblico Procuratore dopo l’esame del fascicolo del caso di Tarek Bitar.

Il procuratore ha studiato le indagini, i documenti e le procedure svolte negli ultimi anni. Ha poi firmato e completato la sua valutazione sostanziale.

Questo intervento da parte del pubblico ministero non sostituisce la decisione del giudice investigativo.

Tarek Bitar mantiene la responsabilità dell’accusa. Spetta alla Parte di Stato determinare quali persone devono essere indirizzate al giudice competente, in base alle qualifiche e su quale base. Essa può anche decidere di non mantenere certe responsabilità se considera gli elementi insufficienti.

Pertanto, la questione è notevole sia per le persone intervistate che per le famiglie delle vittime.

Secondo i media, il giudice dovrebbe anche stabilire delle audizioni per informare l’accusato delle decisioni del tribunale adottate contro di loro.

In particolare, l’accusa sarà il documento che fornisce informazioni dettagliate sui risultati raggiunti da Tarek Bitar dopo diversi anni di indagine.

Un’accusa prevista prima della fine del 2026

Il calendario è accelerato nelle ultime settimane.

Il Ministro della Giustizia, Adel Nassar, ha riferito all’inizio di settembre che Tarek Bitar aveva completato la sua indagine e trasmesso il caso all’accusa. Ha poi fatto riferimento al completamento di questa fase in ottobre.

La requisizione dell’accusa è stata finalmente completata più rapidamente.

Diversi media libanesi avevano annunciato lunedì 14 settembre, che sarebbe stato consegnato a Tarek Bitar già martedì 15 settembre, o nei giorni seguenti. Come la trasmissione ha ora avuto luogo, l’attenzione si sta muovendo verso la stesura finale dell’accusa.

Varie stime fluiscono nel tempo.

Alcune informazioni evocano solo alcuni giorni. Altre fonti giudiziarie sono più prudenti ed escludono l’esistenza di un periodo di una o due settimane imposte al magistrato.

Il punto che è oggetto delle informazioni più coerenti rimane l’obiettivo di una pubblicazioneprima della fine del 2026.

Se questo calendario è rispettato, 2027 potrebbe aprire una nuova fase con l’avvio di un procedimento dinanzi al Consiglio di giustizia.

Tuttavia, questa prospettiva rimane condizionale al contenuto dell’accusa e alle decisioni procedurali che seguono la sua pubblicazione.

Sei anni di confronto giudiziario e politico

L’importanza di questa fase è anche dovuta al corso eccezionalmente difficile dell’indagine.

Il 4 agosto 2020, un’enorme esplosione aveva devastato il porto di Beirut e diverse parti della capitale. Più di 220 persone sono state uccise e più di 6.500 feriti.

La deflagrazione è stata collegata ad un grande stock di nitrato di ammonio conservato per anni nel porto in condizioni pericolose.

Da allora le indagini hanno cercato di determinare le responsabilità per l’arrivo di questo carico in Libano, il suo stoccaggio, la sua ritenzione e l’assenza di misure per rimuovere il pericolo nonostante avvisi a diversi funzionari.

Tarek Bitar ha intervistato o convocato diversi funzionari politici, giudiziari, amministrativi e di sicurezza durante la sua indagine.

Nessuno dei funzionari coinvolti in queste indagini sono attualmente detenuti in relazione al caso.

Il lavoro del giudice è stato interrotto o rallentato per diversi anni da una successione di appelli, sfide giurisdizionali e scontri all’interno della magistratura stessa.

Diversi funzionari processati o convocati avevano contestato le decisioni del giudice. La proliferazione delle procedure aveva gradualmente paralizzato l’indagine.

Il confronto aveva anche vinto l’Ufficio del Pubblico Procuratore, creando una situazione istituzionale insolita intorno all’indagine.

Il progressivo rilascio dell’indagine

Il caso ha subito un cambiamento significativo con la ripresa delle indagini e il miglioramento delle relazioni istituzionali tra il giudice investigativo e il procuratore.

L’ex procuratore generale della Corte di Cassazione, Jamal Hajjar, aveva incaricato Mohammad Saab di esaminare il caso e preparare le requisizioni dell’accusa.

Dopo il suo arrivo a capo dell’accusa, Ahmad Rami el-Hajj mantenne questa missione. Mohammad Saab continuò quindi a esaminare le prove raccolte da Tarek Bitar fino al completamento del suo documento.

Questa continuità ha portato a uno stadio che sembrava molto inaccessibile.

Il 30 marzo 2026 Tarek Bitar aveva completato le sue indagini. Il fascicolo del caso è stato quindi inoltrato all’Ufficio del Pubblico Procuratore in modo da poter effettuare il proprio esame prima che il caso fosse restituito al giudice investigativo.

È proprio questo ritorno che ha appena avuto luogo.

Non significa che le responsabilità siano già definitivamente stabilite. L’accusa deve ancora precisare i fatti del caso, le persone di cui al giudice e le relative qualifiche legali.

Tuttavia, rappresenterà il risultato giudiziario più importante raggiunto dall’avvio dell’indagine.

Che Tarek Bitar deve ora decidere

Il giudice deve ora affrontare il suo progetto di accusa con le osservazioni dell’accusa.

Ha diverse possibilità. Essa può seguire alcune richieste fatte nella requisizione, respingere altri o mantenere le proprie conclusioni quando la sua analisi delle prove differisce da quella dell’accusa.

Questa indipendenza spiega perché il contenuto della requisizione di Mohammad Saab da solo non permette di conoscere il contenuto della futura accusa.

Il prossimo passo non è più quello di cercare nuovi elementi nel contesto ordinario dell’indagine, ma di trasformare gli anni di indagine in decisioni giudiziarie specifiche.

Per le famiglie delle vittime, questo sviluppo è particolarmente atteso. Sei anni dopo l’esplosione, nessun procedimento ha ancora provocato un giudizio finale che stabilisce la responsabilità penale per il disastro.

La pubblicazione dell’accusa non costituirà un verdetto. Le persone portate davanti ai tribunali resteranno presunte innocenti fino a quando una corte deciderà sulla loro responsabilità.

Ma consentirà di rimuovere il caso dalla lunga fase di indagine e di identificare formalmente i fatti e le responsabilità che il giudice ritiene sufficientemente giustificato per giustificare l’accusa.

Il caso dell’esplosione del porto di Beirut è così in un tempo molto diverso da quello degli anni di blocco. La requisizione dell’accusa è ora nelle mani di Tarek Bitar. Resta da vedere quanto tempo il magistrato prenderà per finalizzare la sua accusa e quali responsabilità deciderà di mantenere.