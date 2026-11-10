In questo contributo, René Naba presenta il libro di Ali Hamdan sul Pastore, la seta e l’espansione coloniale francese, dal Levante all’Africa occidentale. Torna alla carriera del cardiologo, ai suoi legami con il Libano e il Senegal, e al suo impegno per l’associazione Samben. Il testo collega la storia scientifica, la migrazione e il patrimonio coloniale, e propone diverse letture per estendere la riflessione su questi argomenti.

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Pastore, seta e espansione coloniale francese Dal Levante all’Africa occidentale

Ali Hamdan (Autore)

Marchio editoriale: THE LYS BLUE

Nove e notizie di genere – romanzi storici

Testo in francese

Pubblicato: 01/05/2026

Disponibile

Prezzo di vendita tassato (Francia)

http://www.lysblueditions.com/humanscience/history-geography/pastor-soy-and-colonial-expansion-francese-levant-a-lafrique-de-louest/

Il soggetto è raramente menzionato nelle enciclopedie scientifiche e nelle pubblicazioni degli africani, molto meno trattati.

Gli scritti riguardanti Louis Pasteur celebrano, tutti loro, lo scienziato di fama mondiale per la sua scoperta del vaccino della rabbia.

Un chimico e fisico, Louis Pasteur aveva dedicato la sua ricerca a esperimenti su minerali, insetti e poi piante in microbiologia.

Pochi guardarono il contributo di questo scienziato all’espansione coloniale francese dal Levante all’Africa occidentale.

Un medico filantropico, all’incrocio dei suoi due blocchi geopolitici (Africa occidentale e Levante), ha lavorato per colmare questo divario.

Nel XIX secolo, quando la pebrina minacciò di rovinare l’industria della seta francese, l’imperatore Napoleone III inviò Louis Pasteur per salvare la filatura. Ma la rinascita di questo « oro bianco » non è solo giocato in laboratorio. Dalle montagne del Libano alle terre sconosciute dell’Africa occidentale, segue il destino delle famiglie contadine cacciate in esilio dalla povertà nel 1885. Senza bagagli, senza un linguaggio comune, ma armati di immenso coraggio, questi pionieri partono da zero per offrire ai propri figli un futuro. Un viaggio tra scienza e sopravvivenza, dall’Oriente all’Atlantico », sostiene il cardiologo Ali Hamdan, laureato in medicina tropicale dalla Facoltà di Medicina di Rennes e Cardiologia della Facoltà di Medicina di La Timone-Marseille.

Ali Hamdan, dal Libano, nativo del Senegal, binazionale libanese-sengalica, è un prodotto puro della cultura francese, la cui nazionalità porta anche.

La sua singolarità è duplice: cardiologo a tempo pieno, Ali Hamdan è anche presidente dell’Associazione Samben, associazione medica volontaria, fondata nel 2007 e dedicata alla rilevazione delle malformazioni cardiache tra i giovani senegalesi.

Samben è un gioco di parole, in omaggio a suo fratello di cuore, Sobel, infatti suo fratello adottivo, che è infatti il figlio dell’infermiera del Dottore e che era il suo migliore amico. Sobel morì di una morte improvvisa, a 17, e la cui tragica scomparsa portò Ali Hamdan a optare per la cardiologia.

La malattia cardiaca è un problema sociale in Senegal, che soffre di una grave mancanza di cardiologi in loco: il 50 per cento dei bambini della più antica colonia francese in Africa occidentale sono nati con difetti cardiaci. Ad oggi sono stati diagnosticati 80.000 pazienti.

Periodicamente, il Dr. Ali Hamdan è in visita alle province senegalesi per trattare la malattia cardiaca giovanile. Libero, questo va senza dire.

L’Institut Pasteur di Dakar ha un’antica presenza in Senegal. Creato nel 1924, funziona per accelerare l’accesso equo, sostenibile e conveniente alla salute in Africa.

L’Institut Pasteur, una fondazione privata, senza scopo di lucro, senegalese riconosciuta come pubblica utilità, svolge un importante ruolo regionale e continentale attraverso i suoi 12 laboratori di riferimento specializzati, in particolare per l’OMS come centro di collaborazione per arbovirus virali e febbre emorragiche, per AFRICA CDC e per ECOWAS, un organismo regionale che copre 15 paesi dell’Africa occidentale.

La rete di sorveglianza sindromica dei seni in Senegal (la rete 4S), che comprende 28 siti di monitoraggio dei seni in ciascuna delle 14 regioni del Senegal, viene replicata in tutta la regione ECOWAS.

Ma nonostante questo importante contributo alla profilassi dell’Africa, era benefico che gli aspetti meno gloriosi del personaggio fossero portati all’opinione pubblica per evitare una lettura selettiva di questo grande studioso francese. Il merito va al dottor Ali Hamdan.

Per andare oltre questo stesso tema

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