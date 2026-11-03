Giordania: Abdallah II rende l’acqua una priorità

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Abdullah II fece della sicurezza dell’acqua una priorità della sovranità nel suo discorso dal trono del 2 novembre 2026. Il testo pubblicato lo stesso giorno dalla Royal Jordanian Court chiede al governo di perseguire progetti d’acqua. Il sovrano chiede anche piani preventivi per proteggere le risorse e i diritti delle generazioni future.

Questo messaggio è all’apertura della terza sessione ordinaria del XX Parlamento. Accompagna una chiamata per accelerare i grandi progetti economici. Il re chiede che i loro effetti siano misurati nella vita dei cittadini, soprattutto nei servizi e nelle opportunità offerte alle famiglie.

Aqaba-Amman, un progetto di desalinizzazione su larga scala

Il discorso non nomina il progetto Aqaba-Amman nel suo passaggio dedicato all’acqua. Questo programma, tuttavia, ci permette di misurare i mezzi previsti per rafforzare la fornitura del regno. La sua realizzazione non deve essere confusa con una capacità già disponibile.

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo descrive un impianto di 300 milioni di metri cubi all’anno. Una pipeline di 438 chilometri deve trasportare acqua desalinata da Aqaba ad Amman. La struttura comprende anche un’installazione di energia rinnovabile. Si basa su un partenariato pubblico-privato e una concessione di 30 anni al Ministero dell’acqua e dell’irrigazione giordano.

La scheda di fatto della BERS, consultata il 3 novembre 2026, indica un’approvazione a partire dal 25 febbraio 2026. Il prestito previsto ammonta a 475 milioni di dollari. Il suo beneficiario è la National Carrier Project Company, di proprietà di Meridiam e Suez. Per la banca, questa risorsa deve ridurre la pressione su aquiferi sovrasfruttati e rafforzare la resistenza agli effetti del cambiamento climatico.

Finanziamenti approvati, effetti ancora attesi

La Banca per gli investimenti nelle infrastrutture asiatiche sta fornendo un’altra componente finanziaria. La scheda di fatto, consultata il 3 novembre 2026, indica $250 milioni approvati il 25 marzo 2026. La produzione annua target varia da 250 milioni di metri cubi per Amman e 50 milioni di metri cubi per Aqaba. Questi dati descrivono gli obiettivi, non i volumi già consegnati.

La Banca prende il controllo della classifica A ambientale e sociale della BERS. I diritti del terreno, la sensibilità dell’ambiente marino e la portata geografica del progetto giustificano questa categoria. I rischi individuati includono gli effetti sui coralli, le emissioni di salamoia e il consumo energetico. Le valutazioni e i piani di gestione guidano il loro trattamento.

Pertanto, le approvazioni finanziarie non dimostrano la completa erogazione o messa in servizio. Nel suo discorso del 2 novembre, Abdullah II ricorda anche la missione di supervisione del Parlamento sull’azione governativa. La continuazione dei progetti d’acqua fa parte di questo quadro, al di là della capacità annunciata.

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