Europa-Golfe: trasporto petrolifero, un altro costo della crisi

I dati di settembre e metà ottobre 2026 mostrano un recupero irregolare nelle esportazioni di petrolio del Golfo. I trasporti verso l’Europa rimangono costosi nelle indagini EIA, anche da fornitori alternativi. I prodotti refrigerati rimbalzano più velocemente del grezzo, mentre le riserve strategiche sono più mobilizzate.

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A metà ottobre 2026, il trasporto di petrolio greggio in Europa costa più di quattro volte i livelli di pre-guerra su due principali rotte alternative nel Golfo. L’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) lo nota nella sua analisi del 21 ottobre. Dall’Africa occidentale, su una petroliera Suezmax, il trasporto ha superato $22 per barile. Dalla costa americana del Golfo del Messico, ha raggiunto $24. Questi tassi descrivono questo periodo, non le quotazioni del 3 novembre.

La diversificazione degli appalti non è stata quindi sufficiente per evitare i costi marittimi supplementari. Secondo l’AIEA, le deviazioni, la congestione e i trasferimenti tra le navi hanno aumentato i viaggi. La flotta trasportava carichi meno efficienti. Alcuni armatori utilizzavano anche il petrolio grezzo da grandi petroliere di solito utilizzati per prodotti raffinati. Questo spostamento ha ridotto la capacità disponibile per i combustibili.

Il greggio del Golfo rimbalza più velocemente dei prodotti raffinati

La relazione sull’olio IEA, pubblicata il 14 ottobre 2026, descrive una ripresa irregolare delle esportazioni regionali. A settembre, i produttori del Golfo spedirono 13,9 milioni di barili di petrolio greggio al giorno. L’aumento è di 4,4 milioni di barili al giorno su un mese. Questi volumi, da tutte le destinazioni, superano i tre quarti del livello prebellico.

I prodotti raffinati del Medio Oriente seguono una traiettoria più lenta. Le loro spedizioni raggiunsero 1,9 milioni di barili al giorno a settembre, rispetto ai 4,7 milioni di barili al giorno prima della guerra. Rimangono così sotto la metà di questo livello. Queste cifre non descrivono le consegne europee da sole o la capacità nominale degli impianti.

Il rapporto indica anche una tensione persistente sul diesel. Le esportazioni mondiali a settembre sono state 700.000 barili al giorno inferiori a settembre 2025. Così, il recupero del petrolio grezzo non significa un ritorno simultaneo alla normalità per i combustibili.

Riserve mobilitate per accelerare le consegne

Il Consiglio di Amministrazione dell’AIEA ha annunciato il 15 ottobre 2026 che avrebbe accelerato il rilascio delle scorte rimanenti. Circa 330 milioni di barili sono stati poi resi disponibili come parte dell’azione collettiva lanciata a marzo. Sono stati rilasciati circa 100 milioni di barili.

I piani di accelerazione comprendevano oltre 20 milioni di barili di diesel. Era un programma di consegna, non un volume completo consegnato da quella data. Alcuni membri avevano sollevato i loro impegni, portando il totale a oltre 400 milioni di barili inizialmente annunciato. L’AIEA ha inoltre chiesto ai paesi con capacità di raffinazione e di petrolio di aumentare la fornitura, in particolare diesel.

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